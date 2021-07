OD 21. JULA DO 16. AVGUSTA OVA 3 ZNAKA OČEKUJE VELIKA SREĆA: Provjerite jeste li na spisku, EVO ŠTA VAS ČEKA

Venera ulazi u znak Djevice 21. jula i dponosi nevjerovatne promjene u ljubavi. Svake godine Venera, planeta ljubavi, obilja i zadovoljstva uđe u svaki znak, provede tamo neko vrijeme, a zatim krene dalje, ostavljajući svoje blagoslove u obliku ljubavnih veza i romantičnih avantura. Sada Venera ulazi u Djevicu, znak koji je najviše povezan sa perfekcionizmom i dostignućima. Djevice su pedantne, detaljno orijentisane i organizovane. Uvijek žele tačno da znaju šta mogu očekivati od partnera i ljubavi – ne koriste se igricama, kod njih je sve čisto, otvoreno i iskreno.

3 horoskopska znaka će posebno imati sreće u ljubavi dok je Venera u Djevici – od 21. jula do 16. avgusta 2021. godine! Saznajte da li ste vi jedan od ovih sretnika:

BIK

Očekuje vas sjajno raspoloiženje, a sada shvatate i kakva promjena vam je potrebna. Ne čekate da se nešto dogodi iznenada, već pravo stupate u akciju. Iako vam negativne misli mogu ući u um, sve to postaje gorivo za vaš sljedeći potez, koji se, u ovom slučaju, odnosi na uklanjanje svih problema koji postoje u vašoj vezi. Sada tačno znate šta je to što je uzrokovalo prethodne probleme u ljubavnom odnosu, a Venera u Djevici vam poručuje da svaki problem može biti rešen. Ako vjerujete u svog partnera i on vjeruje u vas, onda iskoristite taj temelj ljubavi na kojem ćete romansu nadograđivati. Romantična situacija u vašem životu se mijenja na bolje. prenosi “Novi“.

DJEVICA

Nije iznenađenje da Djevica sjajno reaguje na tranzit Venere u njenom znaku, a ovaj događaj će poboljšati vaš ljubavi život baš u skladu sa vašim očekivanjima. Ono što želite je istina; želite od svog partnera da bude potpuno iskren. Više nema tajni i skrivanja, već samo otvorena komunikacija i povjerenje. Vaša romantična veza će napredovati tokom ove sezone, a sve zato što ozbiljno želite u ljubavi, sada možete ostvariti. Slobodne Djevice se više ne vraćaju u prošlost, već idu napred ka novim ljubavima, poznanstvima i avanturama.

JARAC

Venera u Djevici Jarčevima u ljubavi donosi jednostavnost. Sada radite u svom ljubavnom životu baš ono što želite, uživate u tome i više ne slušate komentare i savjete drugih. Spremni ste da uložite vreme i trud u obnavljanje romantične želje, a ako želite da stavri funkcionišu, važno je da sve držite pod svojom kontrolom i uradite samo onako kako ste vi planirali. Venera vas podržava u vašim namerama i podstiče vas da pronađete balans između srca i uma. Očekuje vas izuzetno pozitivan rast na polju ljubavi.

Facebook komentari