Muškarac je vijeran ženi koja mu se potpuno preda: 10 jednostavnih načina da ga vežete za sebe

1. Uvijek budite spremne da ga zavodite. Kupite atraktivno donje rublje, napravite ugodnu atmosferu u spavaćoj sobi. Dajte mu do znanja da jedva čekate romantične noći sa njim, to će mu podignuti ponos i ego.

2. Budite otvoreni za nove stvari. Monotonija je najveći neprijatelj veze. Budite spremni da predložite nove stvari koje ste vidjeli na internetu, ili ga pitajte šta bi on želio isprobati. 3. Ne budite previše dobre. Muškarci vole i kada su žene pomalo bezobrazne. Ako mu konstantno dajete i dajete, tada bi vas mogao početi uzimati zdravo za gotovo.

4. Popustite u kontroli. Prije nego što ga iskritikujete zašto je ponovo ostavio prvljave čarape na podu ili zašto za sobom nije posklonio, sjetite se da on ne voli da vas gleda kao dežurnog kontrolora i pokušajte mu na lijep način ukazati na njegove propuste.

5. Pokažite mu da ga zaista cijenite. Muškarci obožavaju da budu potrebni svojim ženama. Obožavau kada ih žene gledaju kao heroje. 6. Podstaknite ga da odvoji vrijeme za sebe. Pokažite mu da volite kada ima svoje hobije i vrijeme u kojem puni baterije. Tako ćete mu dati volje da bude bolji prema vama.

7. Naučite upravljati svojim emocijama. Shvatite da muškarci ne shvataju kako je živjeti sa bujicom emocija koje žene osjećaju s vremena na vrijeme. Zato sljedeći put prije nego što ga optužite da vas nikada ne razumije, shvatite da po prirodi on to ne umije. Kao što vi ne znate kako se osjeća neko na drugom kraju svijeta, tako ni on ne zna kako se vi osjećate i ne može to razumjeti.

8. Pokažite mu da vam je prioritet. Mnogi muškarci će varati jer ih je žena zapostavila. Pokažite da je veoma bitan dio vašeg života i on će to cijeniti. 9. Imajte svoj “ljubavni jezik”. Neki ljudi tepaju jedni drugima, neki izmisle potpuno nove riječi za koje samo oni znaju značenja i to je jako koristan način da se povežete na dubljem nivou.

10. Pratite šablone. Pratite u kojim situacijama najburnije reaguje a u kojima je najnježniji i trudite se da više izazivate pozitivne strane u njemu,piše Infpult

