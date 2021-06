Hodanje bez obuće ima pozitivan uticaj na zdravlje

Ipak, čini se da su pojedinci odlučili da to promijene, pa se u velikim svjetskim gradovima sve češće mogu vidjeti pojedinci koji šetaju potpuno slobodnih stopala.

Hodanje bez obuće je dobro za vaše tijelo i um, piše Bright Side.

Pomaže kod problema sa ravnim stopalima

Bosonogo hodanje je efikasno kod problema sa ravnim stopalima. Najveću korist ćete imati ako odlučite da hodate bez obuće na plaži, naročito šljunkovitoj, travi ili nekoj drugoj neravnoj površini. prenosi “N1“.

Smatra se da ravne površine najviše doprinose slabosti mišića stopala.

Osim toga, bosonogo trčanje također može da poveća visinu vašeg luka. Što više hodate bosi, jači su vam mišići stopala.

Korisno je i za druge organe

Što vam je krv gušća, to je veća vjerovatnoća da ćete razviti kardiovaskularnu bolest. Međutim, prema istraživanju koje je sproveo „Journal of Alternative and Complementary Medicine“, bosonogo hodanje smanjuje viskoznost krvi.

Ovakvo hodanje pomaže i razvoju mozga, posebno kada su djeca u pitanju. Osim toga, vaše kosti jačaju, a stimulacija akupresurnih tačaka na stopalima može da olakša i probleme sa bubrezima i jetrom.

Može da poboljša vid

Postoji mnogo mjesta na tijelu koja možete da pritisnete, a koja vam mogu pomoći u ublažavanju bola, pa čak i bolesti.

Hodajući bez cipela po travi, vršite pritisak na određene tačke na stopalu. Kada napravite korak, pritisak je na prvom, drugom i trećem nožnom prstu. Upravo su te tačke odgovorne za poboljšanje vašeg vida.

Poboljšava držanje tijela

Ako uvijek nosite cipele, mišići za stabilizaciju stopala gube snagu. Kao rezultat dobijate razne popratne bolesti, od kojih je jedna i loše držanje tijela. Pritisak u određenim tačkama na tabanima, kao i različite temperature i teksture, čine čuda za vaše držanje tijela.

Može da smanji bolove u leđima

Stručnjaci kažu da vaše omiljene štikle zapravo mogu da prisile karlicu da se nagne ka napred, što kasnije izaziva bolove u leđima. Dakle, kada hodate bosi, ne samo da jačate mišiće stopala već popravljate držanje i hod.

Poboljšava pamćenje

Prema studiji koju je objavio UNF, samo 16 minuta bosonog trčanja uticalo je na poboljšanje pamćenja ljudi za 16 dsto. Ukupno 72 osobe, koje su imale između 18 i 44 godina, učestvovale su u ovom eksperimentu.

Pokazalo se da oni koji su trčali u cipelama nisu pokazali nikakve promjene u memorijskim performansama. Razlog tome je što vas bosonogo hodanje ili trčanje prisiljava da pažljivo koračate.

Facebook komentari