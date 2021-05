Vidjela tri slike muža na Facebooku i nakon 17 godina braka ga je napustila: Zbog ovoga će se kajati zauvijek

Kada je gledala na profilu prijateljice na Fejsbuku gledala neke fotografije s proslave Nove godine, Amerikanka Stejsi Verner (42) iz Luizijane nije ni pomišljala da će joj one “donijeti” razvod braka.

Stejsin suprug Džek Verner (43) bio je sa društvom na proslavi Nove godine budući da se Stejsi kući oporavljala od posljedica koronavirusa koji je preležala još u novembru.

Džeku je dala zeleno svijetlo za sedjiljku smatrajući da bi bilo glupo da sjedi s njom u kući, kad je ona već u društvu svojih roditelja, a i djeca neće biti tu. Ipak, prevarila se u procijeni. Makar je mislila tako.

Stejsi je listajući profil prijateljice vidjela tri slike na kojima je Džek u društvu nepoznate žene. Na jednoj od slika ćaskao je obraz uz obraz s njom, na drugoj ju je zagrlio, dok je na trećoj ona sjedila kraj njega držeći ruku na njegovom koljenu.

Stejsi je i prije koronavirusa sumnjala da je Džek vara i ove fotografije ubrzale su njenu odluku da se poslije 17 godina braka razvede od njega. Tu, kako je napisala na Fejsbuk stranici “Prevarene žene & muževi” nije bilo više ljubavi, već samo navike i obaveze da se ostane pod istim krovom da se razvodom ne bi loše uticalo na 16-godišnjeg sina i 14-godišnju kćerku.

– Odluka je bila teška, ali moralo je tako da se desi. Džek me je molio da to ne radim, ubjeđivao me je da je to njegova školska drugarica koju nije vidio više od 20 godina i koja je živjela u Kanadi. Tražio je da provjerim kod osobe koja je organizovala zabavu o kojoj se ženi radi i da li je bio vjeran. Nisam željela. Ne kaže se uzalud da slika vrijedi više od 1.000 riječi. Uostalom – šta će njena ruka na njegovom koljenu i u isto vrijeme njegov veliki osmijeh na licu – napisala je Stejsi.

Tri mjeseca kasnije, Stejsi je srela zajedničkog prijatelja koji je priredio zabavu za Novu godinu. Odmah joj je rekao da je šokiran odlukom Vernerovih da se rastave.

– Tada mi je rekao da, ako je razlog ta zabava, nisam normalna. Naglasio je da zna tu ženu po imenu Rejčel cijeli život i da je sretno udata i živi u Kanadi, ali i da je jako otvorena i spontana osoba koja se davno dosta družila sa mojim bivšim suprugom. Već tada mi nije bilo dobro. Kada je na to dodao da mog Džeka poznaje više od pola života i da me nikada u životu ne bi prevario jer sam njegova najveća ljubav, brzo sam otišla kući i plakala cijelo veče. Napravila sam najveću grešku u životu što sam zbrzala s odlukom. Izolacija zbog epidemije, potom i zaraza, sve je to uticalo na mene da posumnjam u sve – naš brak, moj život, sve što sam uradila prije da li je bilo dobro. Sada se kajem svaki dan. Pokušala sam da se pomirim sa bivšim suprugom, ali on neće da čuje za to. Priznao je da bi volio pomirenje, ali to sebi neće dozvoliti da učini jer je zauvijek povrijeđen mojom odlukom. Pokušavat ću i dalje da mi se vrati, možda jednom uspijem u tome – zaključila je Stejsi, piše “Objektiv“.

