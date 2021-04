FITNES INSTRUKTOR BOJAN: Ovako žene najbrže skidaju stomak i mršave!

Uskoro nam stiže lepše vreme, a sa njim i tanja odeća koja će nas odmah “izdati” koliko smo tokom jeseni i zime pazili na ishranu i vodili računa o liniji.

U ovom periodu žene najčešće počinju da razmišljaju o brzim dijetama i vežbama koje će učiniti da do sezone šorceva i kratkih haljina izgledamo fenomenalno.

Da li je moguće postići dobar rezultat za tako kratko vreme? Na šta žene najviše treba da paze? Koje vežbe donose najbolji rezultat? Čega se moramo odreći, a koje zadovoljstvo ipak smemo ponekad sebi da dozvolimo?

Postoji tu dosta faktora koji utiču na brže ili sporije dobijanje kilograma. Recimo koliko ste aktivni, kako ste se hranili u tom periodu i slično. Rekao bih da “brz” način skidanja kilograma i nije toliko zdrav, i ne preporučujem ih često, jer uglavnom kada se kilogrami jako brzo skinu, oni se jos brže vrate, jer se metabolizam uspori i može doći do blagog disbalansa hormona.

Jednostavno se vratite jačoj fizičkoj aktivnosti ako ste pre bili aktivniji, izbacite nezdravu hranu, i uzivajte u promenama. Jer telo ima neverovatnu sposobnost da “pamti” i vrlo lako će se prilagoditi “staroj” dobroj liniji.

Kada dođe proleće, većina žena obično tek tada počinje da posvećuje pažnju svom telu i želi da dovede figuru do savršenstva. Da li je tako nešto zaista moguće u kratkom roku i kako to da postignemo,piše Stil

Opet bih rekao da i to zavisi koliko ste u toku zime i slava pazili na ishranu, i koliko ste bili aktivni. Ako jeste, neće biti toliko problema da se zaista telo

dovede do savršenstva. Ali, ukoliko ste pali u “zimski san” i dozvolili da se izgled za nijansu pokvari, ne žurite, jer tu je najveća mogućnost za grešku, rekao bih da se malo ranije povede računa o liniji ili budite aktivni tokom cele godine ukoliko ste u mogućnosti. Budite strpljivi, jer kao što sam rekao, telo “pamti” i sve što je “na brzaka” ne valja i nije zdravo za vas, vašu liniju, metabolizam i hormone, a to je glavno za održavanje dobre i kvalitetne linije.

Facebook komentari