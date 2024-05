“Ja sam procvjetao, a njoj je svanulo”: Ovako je pobjednik Zvezda Granda pričao o razvodu

Bane Mojićević, nekadašnji pobjednik Zvezda Granda, 2020. godine se razveo od supruge Milice, sa kojom ima sina Radoša i kćerku Mašu.

Pjevač je početkom 2021. godine otvorio dušu i priznao da mu je krah braka teško pao, ali da je mnogo bolje što se tako desilo.

– Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvjetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada sretniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji – rekao je Bane i dodao,piše Avaz

-Jednostavno smo se udaljili. Svako je živio za sebe… Prije godinu dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspjeli. Međutim, za to vrijeme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo – otkrio je on, prenosi Telegraf.

