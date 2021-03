Horoskop za plimu emocija i ljubavne vibracije: Šta nam donosi romantična Venera u Ovnu (do 12. aprila)

Venera, planeta ljubavi je ušla u vatreni, muški znak Ovna! Kroz ovo putovanje po znaku Ovna, ona će imati lijepe i strastvene trenutke, planetarne zagrljaje sa muškim planetama, što obećava dosta interesatnih strastvenih, ali i prijateljskih susreta.

Naročito za pripadnike vatrenih znakova, Ovna, Lava ali i Strijelca, biće do sredine aprila mnogo ljubavnih aktivnosti, izgaranja a pri kraju njenog tranzitiranja kroz ovaj, prvi horoskopski znak i umora, jer teško je pratiti emotivne oscilacije, ostrašćenost i brzinu u akcijama ove, ženske planete, pa igre toplo – hladno, naročito u vrijeme kada bude pravila dobar aspekt sa planetom b u periodu od 5 do 7 aprila, mnoge pripadnike vazdušnih znakova ( Bliznaci, Vage, Vodolije) može otrijezniti, pa će ljubavne odnose ipak pretvoriti u prijateljske, jer je tako lakše držati pod kontrolom sve strasti ženske populacije. Moguća su i neka razočarenja, ali u intelektualnom smislu, pa sve do 12. aprila kada kreće i mlad Mjesec iz znaka Ovna, može biti i strasnih izliva ljubavi, sa vidnom tenzijom i drama trenucima.

Poslije, Venera ide u lijep odnos sa Saturnom, pa će smirenje možda ipak doći u kontaktu sa mudrošću i razumom, ili pak lekcijom da se ništa na brzinu i galamu ne može dobiti, a naročito ne ljubav. Svakako je bitno da u natalnim kartama znamo poziciju naše Venere ali i kuće koja nam počinje u znaku Ovna, jer će ta oblast našeg života biti maksimalno podgrijana, ali i sve planete koje nam se nalaze u znaku Ovna.

Tokom mladog Mjeseca, od ostalih horoskopskih znakova, Djevice će osjetiti plimu emocija te je i moguće da uđu novi emotivni odnos ili osete želju za emotivnom promjenom. Bikovi će svakako biti aktivirani, zbog toga što je Venera vladarka njihovog znaka, pa da postanu uznemireni i neugodno podstaknuti na aktivnost zbog partnerovih želja za promenama, a znamo da oni imaju otpor prema njima.

Rakovi će uticaj Venere osjetiti za vrijeme mladog Mjeseca (11. i 12. aprila), dok Škorpije, Jarčeva i Riba imaju pozitivne vibracije sa ovom vatrenom i furioznom Venerinom energijom, pa oni mogu da poboljšaju i promjene na bolje neke delove svog života.

Bez obzira, uživajte u vatri koju nam budi Venera, pa je pokušajte kanalisati i usmjeriti ovu energiju u one dijelove života koji su vam ohlađeni, piše “Mogu ja to sama“.

