Nije problem u svekrvi – često je glavni neprijatelj šogorica odnosno njegova sestra

U “narodnom vjerovanju” svekrve su redom zlice, što sigurno nije tako. Ima ih predivnih Jedna je anketa pokazala da je glavni neprijatelj češće njegova sestra!

Sigurno sve mi davno prije vjenčanja naučimo tko je u našoj vezi “druga žena” – njegova majka, naravno. Malo je muškaraca koji su potpuno imuni na majčin utjecaj. A malo ih je više koji su na njegas poprilično neotporni. Iako je popularno vjerovanje da je to osoba s kojom će biti najteže izgraditi dobar odnos, neke žene iz vlastitog iskustva tvrde da je još tvrđi orah njegova sestra. Evo nekoliko činjenica koje objašnjavaju da je prava protivnica u redovima njegove obitelji zapravo šogorica. prenosi 24sata”

Pazi se njegove sestre! Veza mame i sina je jaka i nije teško shvatiti da mnogima mamama nije lako gledati kako ona pomalo pusa kad se sinčićeva ljubav usmjerava prema drugoj ženi, no neke studije pokazuju da veza svekrve i snahe najčešće nije neprijateljska. No problem koji se može pojaviti je veza s njegovom sestrom. Neslužbeno istraživanje koje je on-line proveo jedan južnoamerički dnevni list pitajući čitatelje da opišu odnos koji imaju s partnerovom obitelji. Upitali su koga od njih smatraju najproblematičnijim. 32% ispitanica reklo je da imaju najnapetiji odnos sa svekrvom, no čak 56% je izjavilo da je pravi zlikovac u muževoj obitelji njegova sestra!

Šogorice štite svoj klan i vlast Rezultati ove ankete bili su iznenađenje, ali razlozi zašto je tako nisu, kažu psiholozi. Kako odrastamo, roditelji postaju manje važne figure u našem životu, a zamjenjuju ih naši vršnjaci. Zbog toga postajemo bliži svojoj braći i sestrama i stvaramo s njima snažan klan, mi nova generacija. A taj klan je ono što bi njegova sestra htjela zaštititi. No postoje i drugi razlozi ako je neprijateljski nastrojena prema tebi. Važne su i obiteljske uloge koje od djetinjstva braća i sestre imaju. Ako je njegova sestra starija od njega i cijeli život osjeća da ima pravo donositi odluke o bratovom životu i formirati njegove stavove, u trenutku kad počne gubiti tu vlast zbog druge žene, osjetit će se ugroženo. Trvenja su tada nužna.

Staro suparništvo brata i sestre Staro rivalstvo između braće i sestara isto može uzrokovati tenzije s bratovom suprugom. Čak i podsvjesno rivalstvo. Ako tvoj dragi i njegova sestra već dugo nisu u dobrim odnosima, onda će vrlo vjerojatno šogorica i tebe smatrati personom non gratom pa će božićni ručkovi i obiteljska slavlja biti još neugodniji.

Njihova prirodna povezanost Prirodna povezanost braće i sestara također bi mogla igrati ulogu u sukobu. Napokon, i istraživanja pokazuju da bebe stvaraju snažnu povezanost sa braćom i sestrama, slično vezi koju stvaraju sa svojim majkama. Ta veza je za njih zaštita i izvor sigurnosti što objašnjava zašto će novu djevojku ili ženu shvatiti kao prijetnju tome.

