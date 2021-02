Može biti jako opasno: Postoji jedan znak koji otkriva da jedete previše sira, a da toga niste svjesni

Da, dobro ste shvatili – konzumacija masnoće kroz prehranu zapravo je dobra za vaše tijelo, unatoč onome što su istraživači tvrdili u prošlosti. Međutim, važno je imati na umu vrstu masnoće koju konzumirate. Zato, recimo, prevelika konzumacija sira može biti izrazito opasna.

Pa, odakle dolazi masnoća u siru? Sir je mliječni proizvod koji se dobiva od mlijeka, što znači da sadrži mliječne masti. Recimo, u 30 grama klasičnog cheddar sira nalazi se oko 9 grama masti (što je 13% preporučene dnevne vrijednosti) i 6 grama zasićenih masti (30% preporučene dnevne vrijednosti).

Da se razumijemo – uopće nije loše jesti sir i ne biste ga trebali izbjegavati. Unatoč sve većoj nepopularnosti konzumiranja mliječnih proizvoda, studije su zapravo pokazale kako se mliječni proizvodi – poput sira – ne smatraju samo zdravim izvorom proteina i masti, već mogu pomoći i u vašoj neurološkoj funkciji, pa čak i kod smanjenja upalnih procesa u tijelu. Osim toga, konzumacijom mliječnih proizvoda u organizam unosite hranjive sastojke poput kalcija i vitamina D.

Zašto onda toliko ljudi zazire od sira?

To je zato što sir sadrži veliku količinu zasićenih masti. No, za razliku od trans masti (koje dolaze iz pržene hrane i mogu dovesti do upalnih bolesti), u redu je svojoj prehrani dodati zasićene masnoće. Ipak, ključ je u umjerenosti. Za odrasle, preporučeni dnevni unos kaže da zasićene masti trebaju zauzimati samo 10% ukupnih kalorija u danu.

Međutim, The American Heart Association kaže da bi količina zasićenih masnoća trebala biti još manja – u rasponu od samo 5% do 6% vaših dnevnih kalorija.

Također, važno je znati da previše zasićenih masnoća može uzrokovati porast LDL “lošeg” kolesterola, a može povećati i rizik od srčanih bolesti te moždanog udara, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS). Osim toga, konzumirajući velike količine zasićenih masnoća, vaše će tijelo zbog toga unositi dodatne kalorije i mogli biste se udebljati.

Upravo je debljanje jedan od prvih znakova koji signaliziraju da jedete previše sira. To je vjerojatno zbog velike količine zasićenih masti koje neprestano unosite.prenosi “Index“.

Međutim, kao što smo spomenuli, sir generalno nije loš za vas. Potpuno je u redu uvrstiti ga u svoju prehranu, pa čak i svakodnevno ga jesti. Važno je ne pretjerivati. Tako ćete moći uživati u siru bez brige o debljanju, povišenoj razini kolesterola i povećanom riziku od kardiovaskularnih bolesti, piše Eat This, Not That.

Facebook komentari