‘Moj dečko tri puta dnevno gleda porno filmove, a vodimo ljubav samo jednom sedmično. Jesam li ja kriva?’

Moj dečko od dvije godine i ja uvijek smo imali problema sa seksom. Nikada nismo imali strastvenu fazu kada nismo mogli skinuti ruke jedno s drugog. Oboje imamo 26 godina, a seksamo se samo jednom tjedno – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Iako joj dečko kaže da mu je to dovoljno seksa, porno filmove gleda tri puta dnevno. Kaže da to čini iz dosade jer radi od kuće. Pitala ga je treba li što promijeniti kod svog izgleda da mu postane privlačnija, ali on inzistira da mu je savršena takva kakva jest. Ipak, ona se pita zašto onda ne želi seks s njom i kako da to promijeni. – Ovdje se ne radi o vašem izgledu. Riječ je o komunikaciji i, u konačnici, vašem dečku koji stvara ovisnost o porno filmovima. Porno filmovi su osmišljeni kako bi gledatelje privuklo na sve ekstremnije scenarije koji mogu otupiti iskustvo stvarnog seksa. Njegova navika zapravo šteti vašoj vezi i trebali biste otvoreno razgovarati kako da je prekine – odgovorila joj je Deidre, prenosi vecernji.hr.

