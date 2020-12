Ovo je najrjeđi znak Zodijaka! Ako ste rođeni u ovom razdoblju, jako ste posebni, sjajan ste prijatelj, ali i ljubavnik za poželjeti

S obzirom na to da se najviše ljudi rađa u rujnu, Djevice su najčešći horoskopski znak, no sada znamo i koji je najrjeđi. Prema podacima koje je prikupio ugledni New York Times, najmanji broj osoba rođeno je na Badnjak, Božić ili Novu godinu, a svi oni spadaju pod znak Jarca, što ga ujedno čini najrjeđim znakom Zodijaka.

Kada im nije do druženja, uvijek će vas poštedjeti negativne energije i otkazati dogovor, ali će inzistirati na tome da vam pomognu kada vam je to potrebno i pruže vam bezuvjetnu podršku.

Osim toga, osobe rođene u znaku Jarca izvrsni su ljubavni partneri. Iako ih mnogi doživljavaju distanciranima, nakon što započnu vezu, vjerni su i odani. P.S. – sjajni su u seksu za jednu noć!

Pripadnici ovog znaka Zodijaka najbolje se slažu sa zračnim znakovima, poput Blizanaca, Vage i Vodenjaka. Sve dok ih možete intelektualno pratiti, oni neće nikamo otići.

Budući da Jarčevi imaju hladan izraz lica i čeličan pogled, to im služi kao tajno oružje u izgradnji zavidne karijere pa često vrlo brzo napreduju u svom poslu. Osim toga, vješti su u izražavanju svojih očekivanja i želja, dok su istovremeno iskreni, brižni i praktični.

Osobe rođene u ovom horoskopskom Znaku stvoreni su da budu vođe, pomagači i pokretači. Njihov element je zemlja, što znači da su uvijek prizemljeni i racionalni, a to drugim ljudima pruža osjećaj sigurnosti kada se nađu u njihovom društvu, prenosi coverstyle.

