Detaljan sedmični horoskop od 21.12. do 27.12. – Sreća bi mogla da prati Jarca, Djevice i Ribe

Ovan: Ovnovi bi se najradije ove sedmice zatvorili u kuću i radili nešto što vole. Neki od njih bi mogli da se pretvore u prave majstore, pa će trčati sa posla kući kako bi imali što više vremena za prave kućne radove. Mnogi Ovnovi će svoj primarni posao staviti u drugi plan.

Pokušajte malo više da se opustite i odmarate i idite ranije na spavanje. Bik: Nastavite da motivišete sebe kao što ste radili i do sada i sjetite se samo šta ste sve sami postigli u prošlosti. Ako vam bude ponuđen neki veliki projekat, nemojte da ga odbijate zato što mislite da ne možete da ga završite uspješno.

Time ćete sami sebi stati na put. Pokušajte da budete fizički aktivniji. To će vam pomoći da se riješite stresa, ali će i pozitivno uticati na vaše zdravlje. Blizanci: Za Blizance će ovo biti nešto zahtjevnija sedmica nego obično. Dobićete neke nove odgovornosti na poslu sa kojima idu i kontrole poslovanja.

Budite spremni na sve. Pokažite ono što ste do sada naučili i sjetite se svega onoga što ste do sada postigli. Pokušajte malo više da se odmarate, to će vam prijati. Rak: Veoma učinkovito ćete sarađivati sa svima oko sebe. Mnogo će se od vas očekivati i mnoge oči će biti uprte u vas.

Neki Rakovi bi mogli napraviti neke poteze koji bi mogli uticati na sve ljude sa kojima rade. Ako to učinite detaljno, rezultati neće izostati. Lav: U ovom periodu ćete biti veoma kreativni, pa bi se na poslu mogle desiti neke veoma značajne stvari. Bićete veoma predani svom poslu i davaćete sebe bez rezerve. Trudićete se, ali rezultati neće izostati.

Trudite se da se više družite sa svojom porodicom i prijateljima. Djevica: Na dnevni red će doći sve one zaostale obaveze koje niste riješili. Mnogi će uspjeti da završe sve na vrijeme ili bar da riješe neku od njih. Na pomolu su neke nove prilike, ali za njihovo ostvarenje ćete morati postaviti i nove temelje.

Vaga: Uspjeli ste da ostvarite sve svoje ciljeve koje ste sami sebi postavili i sada je vrijeme za odmor i predah. Ako ste u mogućnosti, bilo bi dobro da otputujete negdje kako bi se odmorili i opustili. Potrebno vam je više sna. Škorpija: Rado biste pokazali sve ono što znate, ali osjećate da još uvijek nije vrijeme da pokazujete sve svoje adute.

Ako pričekate još malo neke stvari će tek da dođu do izražaja. Pred vama je jako zanimljiv put, zato iskoristite sve ono što vam se nađe na tom putu. Strijelac: Bilo bi dobro da poslušate ljude koji vas okružuju jer oni možda vide stvari koje vi ne vidite.

Povežite se sa njima i nemojte da se sramite da pitate bilo šta. Imajte povjerenja u ljude koji vas okružuju, oni vam žele samo dobro. Jarac: Uzećete stvari u svoje ruke i daćete sve od sebe da napravite novi korak naprijed. Oni koji rade sa vama će cijeniti vaš trud.

Neki od vas bi mogli dobiti zasluženo priznanje ili pohvalu za ono što su postigli. Vodolija: Neke Vodolije će bit iznenađene količinom posla koji će da se nađe pred njima. Nemojte da vas to uplaši jer je to možda prilika koja se rijetko događa. Nemojte previše analizirati,piše Infpult

Mučiće vas nesanica i nervoza. Ribe: Počećete više da se interesuje za neke nove načine povećanja vaših prihoda, pa će svi vaši ciljevi i planovi ići u tom smijeru. Borićete se za podršku drugih kako bi svoje planove sproveli u djelo. Samo budite uporni i stvari će krenuti onako kako ste planirali.

Facebook komentari