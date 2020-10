Šest najčešćih grešaka kod korištenja tampona

Proverite šta je to što vi radite pogrešno i što prije usvojite nove navike.

Adekvatna higijena

Ruke je neophodno prati ne samo pre, već i nakon stavljanja tampona. Čak i ako niste izlazili iz stana, to ne znači da na šakama nema bakterija i mikroba koji se preko tampona mogu uneti u vaginu.

Pravilno postavljanje

Ako vas tampon žulja kada sedite ili hodate, to znači da nije dobro postavljen. Pravilno namešten tampon (isto važi i za menstrualnu čašicu) uopšte nećete osećati. Važno je da ga umetnete dovoljno duboko, prateći detaljno uputstvo dobijeno u pakovanju.

Prava veličina

Ciklus nije uvek podjednako obilan. Veće tampone koristite isključivo onda kada je krvarenje jako, a na početku i kraju ciklusa potpuno su dovoljni i manji tamponi.

Nepravilno korišćenje tampona

Tampon koristite pre nego što dobijete menstruaciju

Bojite se da vas ciklus ne iznenadi dok ste na poslu, pa danima stvaljate tampon, a da zapravo niste ni dobili menstruaciju? To je velika greška koja dovodi do vaginalne suvoće i iritacija. Umesto tampona, u danima koji prethode ciklusu koristite uloške.

Redovno menjanje tampona

Bez obzira na to koliko je ciklus obilan, tampon treba promeniti na svaka četiri sata. Ako u telu stoji predugo, može dovesti do infekcija od kojih su neke izuzetno opasne i mogu imati fatalan ishod.

Tampon je potrebno promeniti i nakon vršenja velike nužde jer postoji mogučnost da se končić isprlja i prenese bakterije u vaginu. Isto važi i za plivanje. Kvašenje končića hlorisanom ili slanom vodom nikako nije dobra ideja jer osetljiva sluzokoža na to burno reaguje.

Tamponi sa mirisom

Mirišljavi tamponi nemaju praktičnu svrhu, a često dovode do iritacija, pa ih treba izbegavati, prenosi lepotaizdravlje.

Facebook komentari