Veliki horoskop do 23. novembra: Šta očekuje vaš znak u ljubavi, poslu i zdravlju

Vladavina Škorpije započela je 23. okotbra i donijela misterioznu i vatrenu energiju – saznajte šta očekuje vaš znak Zodijaka u narednih mjesec dana!

OVAN

Posao

Stižu vam novčani problemi. Uzdrmane su vam sve vrednosti, ali to ne prihvatajte previše ozbiljno, u pitanju je samo kratka faza tokom koje morate da shvatite da u životu postoji nešto više od novca. Do kraja ovog perioda pronalazite adekvatno rješenje i pređašnju krizu pretačete u malu pobjedu kojom, u stvari, dobijate priliku da pomognete i drugim ljudima koji su se našli u sličnoj nevolji. Budite mudri, završite sve što je potrebno, ali ne obrazlažite nikome svoje razloge i stavove.

Novac. I opet novac. Budite mudri, završite sve obaveze, jer do kraja sedmice stiže mala nagrada.

LJubav

Teško vam je da kontrolišete loše raspoloženje jer ste usredsređeni na minule događaje. Istovremeno, stičete nove uvide, pa postajete svjesni svojih grešaka. Ipak, vaš ego ne dozvoljava da se vratite nazad i inicirate razgovor kojim biste nešto popravili. Ogromna neodlučnost razvija u vama silnu tenziju koja prijeti da eksplodira ka osobama koje nisu krive. Na kraju ćete se zapitati šta ste time dobili i da li vam je sve to trebalo.

Zdravlje

Čuvajte se povreda.

BIK

Posao

Trudite se da obaveze, za koje ste zaduženi, obavite besprijekorno. Pod velikim ste pritiskom, osjećate se ucjenjeno. Višak bijesa koji vas obuzima može eskalirati na pogrešnom mejstu. Vodite računa, za vas je počeo period tokom koga najmanji nesporazum sa saradnicima može prerasti u ozbiljan gubitak. Mada ste pod stresom, istovremeno ste puni sebe, a to vas može navesti da precenite svoje sposobnosti. Pažljivo analizirajte svaku situaciju, na sebe preuzimajte samo poslove za koje ste kvalifikovani.

Pod pritiskom ste, višak bijesa može eskalirati tamo gdje ne treba…

LJubav

Mešate ljubav i strast. Platonska veza koja se zasniva na tajnom dopisivanju ima prirodu da preraste u ozbiljno strastvenu avanturu koja može da se završi na neprijatan način. Da biste izbjegli probleme, izbjegavajte koketiranje bilo koje vrste, naročito putem poruka i na društvenim mrežama, jer budite sigurni da će prije ili kasnije i najveće tajne isplivati na svjetlost dana, što za vas može biti neprijatno.

Zdravlje

Zubobolja.

BLIZANCI

Posao

Nalazite se u periodu velike dinamike koja se najviše odražava na posao. Možda ćete dobiti novog gazdu ili pretpostavljenu osobu, u svakom slučaju slijedi važna promjena unutar ambijenta u kome radite. Poslije iznenađenja brzo ćete se sabrati i shvatiti da su novonastale okolnosti rijetka šansa da se progurate i naizgled lošu situaciju pretvorite u svoju ličnu pobjedu. Ukoliko ste bez posla, ovo je period kada možete očekivati dobru ponudu i priliku za angažman koji će potrajati.

Dobićete novog gazdu ili šefa, a posle prvog šoka shvatićete da je to odlično!

LJubav

Nezadovoljstvo koje ste prikrivali u proteklom periodu, ovih dana izlazi na vidjelo. Voljena osoba je direktno uticala na vaš sistem vrijednosti, narušila vam je samopouzdanje. Sada je prilika da ozbiljno porazgovarate i otvoreno saopštite šta vam je na duši. S obzirom na to da vam je period povoljnih aspekata na nebu, očekivan je dobar ishod svega, ali samo ako budete direktni, staloženi i iskreni.

Zdravlje

Alergije.

RAK

Posao

Imate potrebu da sve iz korijena promijenite, ali svjesni ste posljedica takvih odluka, pa na neki način svoje porive ignorišete. Potiskivanje nezadovoljstva na poslovnom planu može prouzrokovati ozbiljne smetnje, naročito u odnosu sa saradnicima jer oni osjećaju da ste mentalno odsutni. Sve to zajedno može biti uzrok vaših ozbiljnih grešaka u radu, a to bi vam još više zakomplikovalo ionako neprijatnu situaciju. Ne gubite optimizam, sve je prolazno, pa i ova faza koja je, u stvari, uvertira za predstojeće promjene.

Treba vam promjena, pravićete greške u radu ako se ne trgnete iz ove faze.

LJubav

Ovaj period je prilično zahtjevan i neprijatan za vaš ljubavni život. Sve vrijeme je glavna tema nešto što nije do kraja izrečeno, bilo da se radi o vama ili partneru. Nekima će ovaj period donijeti bolna saznanja, a nekima otkrivanje tajni za koje su mislili da su sigurne. Emotivna zbunjenost i potreba za upoznavanjem novih ljudi odlična je predispozicija za preljubu ili platonsku ljubav koja bi vas trgla i osvježila.

Zdravlje

Bolovi u leđima.

LAV

Posao

Verujete da ste se previše eksponirali, ali taj osjećaj nije realan, možda čak i umišljate. Čak i ako ste u situaciji da vas neko procenjuje, nema razloga za strah jer vas niko neće napasti i kritikovati. Period je povoljan za učenje nečeg novog što do sada niste radili, ali odmah uračunajte i neplanirane troškove vezane za to. Ukoliko ste poslom vezani za saobraćaj ili komunikaciju, budite oprezni jer vas očekuje kazna ili nadoknada štete koju ste svojom nesmotrenošću izazvali.

Budite pažljivi u saobraćaju.

LJubav

Na ovom planu vam je sve nekako mutno i nejasno. Bavite se temama koje se odnose na prošlost, ali nikako da pronađete zajedničko rješenje kojim biste stavili tačku na minule dane. Pozitivan pomak stiže krajem perioda, ali i dalje ostajete u vibraciji misterije i nejasnog odnosa s partnerom. Koliko god da se trudite da stvari postavite iskreno i na pravo mesto, neki detalji će vam i dalje ostajati nejasni i nerješeni.

Zdravlje

Muči vas melanholija.

DJEVICA

Posao

Možete očekivati značajan priliv energije, kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Ne znate gdje ćete prije, sa svake strane se nižu dinamična dešavanja koja od vas traže potpunu koncentraciju. Rado biste se povukli na neko vrijeme i predahnuli, ali to je u ovom periodu nemoguće jer vam stižu novi direktori ili šefovi koji zadaju zadatke u okviru kojih vi imate važnu ulogu. Krajem perioda moguće je putovanje na kome vam se mogu poklopiti kockice, pa da priuštite sebi kratak predah od svega.

Šefovi će vas zatrpavati poslom, ali krajem perioda stiže mogućnost za kraći put.

LJubav

Na početku ovog perioda, vaše polje ljubavi dolazi u centar pažnje. Položaji planeta ukazuju na veliki priliv inspiracije jer vam je duša fokusirana na voljenu osobu. Otvara se prilika da s partnerom izgladite neke nesporazume, a to se sve može odigrati na beskrajno romantičan način što će biti inspirativno i ljudima koji su upućeni u vaš život. Neki od vas će se, u ovom periodu, odlučiti na velike emotivne promjene.

Zdravlje

Problemi s stomakom.

VAGA

Posao

Radujete se pobjedama koje ste ostvarili, pa vas to navodi na osjećaj da ste svemogući. Budite oprezni pri kupovini, naročito početkom ovog perioda jer za vas ovo nije pravo vrijeme za trgovinu. Vrlo brzo će vam na naplatu doći to kratkotrajno finansijsko opuštanje, a tada će vas savladati panika. Ipak, nema razloga za paniku, jer ćete u trenutku kada vam sve bude djelovalo beznadežno, pronaći rješenje koje je sve vrijeme bilo tu pored vas, ali ga niste uzimali u obzir.

Nije vrijeme za kupovinu, nema novca za bacanje.

LJubav

Osjećaj blagostanja se krije u okruženju porodice. Stižu značajne promjene, bilo da se radi o novom članu, kućnom ljubimcu ili nekoj sličnoj promjeni kojom vaša oaza mira dobija na kvantitetu. Nekima će ovaj period donijeti velike životne promene koje će biti izvor radosti. Bez obzira na to što je period prilično povoljan, budite pažljivi u diskusijama jer su mogući neprijatni nesporazumi s osobama koje su vam bliske.

Zdravlje

Glavobolja.

ŠKORPIJA

Posao

Sve više razmišljate o tome da li je za vas bolje da profesionalnu putanju nastavite samostalno ili da radite za nekog drugog. Ovo je period kada ćete dospjeti u centar pažnje i najvjerovatnije ćete se veoma ponositi svojom pozicijom. Sada je vreme kada je potrebno da svu svoju kreativnu energiju uložite u rad kako biste kvalitetno odgovorili na sve poslovne izazove koji će se postaviti ispred vas. U okviru svega, predstoji sasvim nova poslovna putanja koja vas vodi ka novom radnom mjestu.

Predstoji sasvim nova poslovna putanja.

LJubav

Za vas su iscjeljujuća neobavezna druženja s ljudima s kojima vas vezuje jedna zajednička potreba, a to je odmor i uživanje. U tom ambijentu ljubavni plan trpi, kao da vam je više stalo do okoline nego do voljene osobe. Ukoliko ne budete pametno izbalansirali ovakvu planetarnu raspodjelu energije, druga strana može vaše čudno ponašanje pogrešno protumačiti, a zatim i povući poteze koji će trajno narušiti partnerski odnos.

Zdravlje

Problemi s varenjem.

STRIJELAC

Posao

Usporite tempo, naročito ako u ovom periodu morate doneti važnu odluku. Neprijatna dešavanja u radnom okruženju zahtevaju od vas da prevaziđete sopstvena ograničenja i savladate nove načine funkcionisanja. Planetarni aspekti ukazuju na to da vam se, uprkos poteškoćama, otvara mogućnost da ostvarite nove uvide koji će vas ubuduće odvesti na sasvim novu putanju. Ako ovo savladate na samom početku perioda, nagrada stiže već do kraja meseca kada će se finansijska situacija značajno popraviti.

Usporite, tek će se otvoriti mogućnosti

LJubav

Napunićete se dobrom energijom jedino u krugu bližnjih. Voljena osoba ima sluha za sve vaše potrebe. Početkom perioda ljubav dobija krila, mada ćete se istovremeno osećati jednim delom nezadovoljno jer u vašoj prirodi je nepresušna potreba za dokazivanjem ljubavi i prisustvom romantike koja vas uverava da ste voljeni. Kako god bilo, veza teži ka stabilizaciji, a to je nešto što vam je u ovom trenutku iscjeljujuće.

Zdravlje

Migrena.

JARAC

Posao

Brinu vas finansije. Međutim, tu nema ničega što biste trebali toliko da naglašavate. Ovaj period je obilježen jednim dobrim aspektom koji, u vašem slučaju, predstavlja stabilizaciju na svim nivoima, pa i na novčanom. Ukoliko vaš posao ima bilo kakve veze s nekretninama, onda su mogući veći problemi. Od kraja perioda, stiže značajniji finansijski priliv, ali i prilika da sastavite posao i zadovoljstvo. Pravo je vreme za kratko putovanje, produženi vikend ili zasluženi odmor.

LJubav

Ovo je deo vašeg života koji mora da pretrpi ozbiljnu korekciju. Okolnosti vas primoravaju da racionalno sagledate sve, mada ništa nije čisto i jasno. Svesni ste da nemate sve informacije o osobi do koje vam je stalo, a, s druge strane, prihvatate polovičan ljubavni odnos jer vam se to, iz nekog razloga, isplati. LJubav začinjena interesnim motivima za vas može biti prenaporna, pa do kraja ovog perioda možete od svega i odustati.

Zdravlje

Kostobolja.

VODOLIJA

Posao

Neki repovi koje vučete iz prošlosti izgledaju mnogo gore nego što to zaista jesu. Do kraja perioda nalazite se u vakuumu, sa svih strana ste pod nevidljivim pritiskom koji ne možete da objasnite ali ga itekako osećate. Srećna vest je da je to prolazna faza, jer će se stvari, ipak, pokrenuti s mrtve tačke. Svemu prethodi jedno važno rešenje koje vam otvara nova saznanja i mogućnosti za napredovanja o kojima niste ni sanjali. Do tada, ostanite strpljivi, pazite kome se poveravate i nikoga ne kritikujte.

Vučete repove iz prošlosti, strpljenja!

LJubav

Na ovom polju vas očekuje značajna dinamika. Ukoliko ste u vezi, ovo je vreme kada će romantično raspoloženje da rasplamsa svu maštu koju niste ni znali da imate u sebi. A ako ste sami, pred vama je mogućnost veze koja je na neki način tajna. Neka vas to ne obeshrabri, nakon problematičnog početka odnos može prerasti u nešto trajno, potrebno je da s reči pređete na dela i tako pokažete da su vam namere ozbiljne.

Zdravlje

Bolovi u leđima.

RIBE

Posao

Vaš unutrašnji glas vam nagoveštava promene. Svesni ste vibracija koje najavljuju da su blizu događaji nakon kojih više ništa neće biti isto. Ipak, nije pravi trenutak da svoje utiske iznosite javno, morate razumeti da drugi ljudi možda ne mogu da vide ono što je vama tako kristalno jasno. Možda ćete doći u iskušenje da se upletete u neke zakulisne radnje, verujući da je to pravedno. Oprezno birajte svaku reč kako se ne biste nehotice uključili u tuđe probleme, pa se zbog toga kasnije izvinjavali.

Osjećate promene, ali oprezno birajte riječi.

LJubav

Za voljenu osobu ostaje malo slobodnog vremena koje, pak, ne koristite maksimalno. Mada ste u naletu dobre energije, zanemarujete da je vaš poslovni uspeh samo vaša pobeda i da partner očekuje onaj deo vašeg bića za koji misli da mu pripada. Raskorak u očekivanjima može proizvesti lošu komunikaciju, zbog čega biste propustili važne trenutke koje nikada više nećete nadoknaditi.

Zdravlje

Problemi sa sinusima, pišu “Novosti“.

