Raketa na šinama: Kineski superbrzi vozovi koriste tehnologiju hipersoničnih projektila

Dokaza da je Kina već godinama unazad, u sve većoj mjeri, jedan od ozbiljnih predvodnika globalnog tehnološkog razvoja svakoga dana sve je više. Proboj na svjetska tržišta ostvaren prije desetak godina pametnim telefonima, danas se nastavlja ekspanzijom automobilske industrije i plasira sve veći broj kvalitetnih, prvenstveno električnih, vozila, piše avaz.

Brzinski rekord

Osim što razvijaju, unapređuju i proizvode nova električna vozila, kineski stručnjaci godinama unazad ostvaruju velike uspjehe u oblasti željeznice. To najbolje ilustruje kineski voz CR450 koji je nedavno postavio novi brzinski rekord za konvencionalna željeznička vozila postigavši brzinu od 453 kilometra na sat.

Kina je do sada već izgradila najdužu mrežu brzih željeznica na svijetu, koja je dostigla ukupnu dužinu od 45.000 kilometara. Redovni vozovi koji njome svakodnevno saobraćaju kreću se brzinama i do 350 km/h.

Tolika mreža pruga i veliki broj vozova zahtijevaju obiman posao na praćenju rada cijelog sistema. A za to je potrebna složena tehnologija koja se, između ostalog, zasniva i na vještačkoj inteligenciji (AI) koja može da predvidi tehničke probleme sistema.

Naučnici s Univerziteta Đinghua, na čelu s profesorom Fengom Sjueom, razvili su novi mehanički senzor koji bi trebalo da poveća bezbjednost vozova i cijele mreže vozova velikih brzina. Senzor je nastao primjenom tehnologije nastale tokom razvoja hipersoničnog oružja, navodi South China Morning Post.

Za bezbjedno kretanje vozova velikim brzinama najvažnije je što ranije otkriti i najmanje deformacije šina po kojima se kreću ili točkova vozova. Rješenje tog problema kineski stručnjaci su pronašli novom senzoru u obliku prstena, tankom kao list papira, koji se pričvršćuje na točkove vozova.

Potencijalne opasnosti

Novi senzor je u stanju da izmjeri stanje komponenti s preciznošću kakva do sada nije zabilježena i da tako detektuje i najmanje promjene. To za posljedicu ima da sve potencijalne opasnosti koje bi mogle dovesti do iskakanja voza iz šina mogu da se otkriju u ranoj fazi.

Naučnici ističu da to značajno povećava bezbjednost vožnje velikim brzinama, pa se uskoro može očekivati da vozovi u redovnom saobraćaju dostignu brzine i od 400 km/h.

Rezultati njihovih istraživanja zasnovanih na hipersoničnom oružju će, osim kod vozova, moći da nađu širu primjenu i kod drugih sistema u civilstvu, poručuju stručnjaci sa Univerziteta Đinghua.

