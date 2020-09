Evo zašto je tuširanje tokom grmljavine užasna ideja

Pa, možete li se tuširati tijekom grmljavinskog nevremena?

Ako ste ikada čuli stari savjet da se za vrijeme grmljavine ne biste trebali kupati ili tuširati jer biste mogli iskusiti udar groma, možda ste zakolutali očima. No, pokazalo se da je ovaj “mit” zapravo istinit i da se događa – iako je vrlo rijedak.

“Svaka upotreba vodovoda ili vode tijekom grmljavine predstavlja rizik od udara groma”, kaže Jeffrey Peters, stručnjak National Weather Servicea.

No kako je moguće da munja uđe u vašu kuću? A ako je kupanje opasno, što je s pranjem posuđa ili ruku ili čak odlaskom u kupaonicu?

Mogu li munje putovati kroz vodu?

Da, i zbog toga vas spasioci na javnim bazenima uvijek tjeraju iz vode čim se začuje prvi zvuk grmljavine. Međutim, čista voda nije dobar provodnik električne energije, kaže Randy Adkins, meteorolog iz odjela za predviđanje na AccuWeatheru.

“Ali voda koju svi konzumiramo nije čista – ona sadrži otopljene minerale i upravo ti minerali služe kao vodič za električnu energiju”, kaže.

Opasnost od korištenja vode u zatvorenom prostoru također je posljedica cijevi.

“Metalne vodovodne cijevi prenose električnu energiju, a voda može prenositi električnu energiju, kao što većina ljudi zna”, kaže stručnjakinja za munje Mary Ann Cooper.

Osim toga, “bakrene i čelične cijevi izvrsni su vodiči električne energije, kao i većina metala, zbog fizike i kemije tih materijala”, kaže Adkins.

Metali imaju električno nabijene čestice zvane elektroni koje se lako mogu kretati.

“Kad im se osigura električni napon, lako će se kretati i provoditi električnu struju”, kaže Adkins.

Ovaj postupak, koji se naziva provođenje, omogućuje električnoj energiji munje da se kreće kroz metal, kao i kroz vodu, kaže Peters.

Kako grom ulazi u vašu kuću?

“Put munje od oblaka do tla jedan je od najmanjih otpora: kad grom udari u kuću, on može putovati prema tlu kroz vodovod, ožičenje ili telefonske linije”, kaže Peters.

Osim što zapravo udara u vašu kuću, moguće je da bi se, ako udari negdje u blizini, i dalje mogao probiti unutra.

“Munja koja udari vani, u blizini nečijeg doma, može predstavljati opasnost jer munja putuje pod zemljom kroz metalne cijevi i vodu u vaš dom”, kaže on.

Cooper također kaže da je teško reći koliko bi udar groma trebao biti daleko da bi predstavljao opasnost za nekoga unutar kuće.

“Na to nema jednostavnog odgovora jer to ovisi o snazi ​​udara groma, vlažnosti tla i mnogim drugim čimbenicima”, kaže ona. No, uđe li unutra, munja može nastaviti putovati kroz vodovod i vodu u zatvorenom – a ako dodirnete tu vodu, grom može proći i kroz vas.”

Peters i Adkins kažu da ne bi preporučili upotrebu vode unutar doma za vrijeme grmljavinske oluje, uključujući tuširanje, kupanje, pranje posuđa ili čak pranje ruku, jer ove aktivnosti povećavaju rizik od udara munje. Štoviše, preporučuju da s takvim aktivnostima pričekate oko 30 minuta nakon prestanka oluje, piše The Healthy.

