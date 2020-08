Veliki horoskop po znakovima do kraja 2020. godine – Ljubav, karijera, zdravlje i savjet

OVAN

LJUBAV: Ljubavne teme neće biti u prvom planu. To ne znači da neće biti ljubavnih događanja, no vaš fokus usredotočit će se na neka druga područja. Ako ste u stabilnoj vezi, ona će se, što se vas tiče, razvijati skladno i bez većih turbulencija. Ako ste još sami, to je vrijeme kad je idealno da više izlazite i bolje se povežete s okolinom. Bit ćete prilično aktivni, ali i strastveni zbog dugog boravka Marsa u vašem znaku pa olabavite ako treba. Povoljna Venera otvorit će vaše srce za ljubav malo jače od 7.9. do 3.10., te od 16.12. do kraja godine.

KARIJERA: Pred vama je dinamično i zahtjevno poslovno razdoblje. Zbog tranzita tri spore planete u Jarcu (Saturn, Pluton i Jupiter) po vašoj prirodnoj 10. kući karijere i statusa, izazovi i prilike bit će vaša svakodnevnica. Moguće je napredovanje koje će vam otvoriti Jupiter, ali kroz sve to od vas će se očekivati i profesionalnost, zrelost i odgovornost. Moći ćete ostvariti mnogo toga uz spomenute uvjete. U ovom periodu Mars u vašem znaku dodat će više aktivnosti u svakom pogledu, tako da ćete biti i više nego zauzeti. Vaše mogućnosti bit će velike i važne ukoliko postupite mudro i taktično, odnosno ako ne žurite i ne skačete prije nego što pogledate kamo sve vodi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mars će u vašem znaku pokrenut će vas i dati vam silnu energiju koju treba znati kontrolirati. Moći ćete puno toga uz uvjet da olabavite kad treba. Pazite da ne pregorite. Redovno prakticirajte stanke.

BIK

LJUBAV: Uran u vašem znaku na kojeg se još navikavate, motivirat će vas na nove postupke i drukčije pristupe temi odnosa. Tražit ćete svoje mjesto i svoja prava u vezi. Druga strana ponekad će biti iznenađena pa se potrudite biti jasni. Dulji tranziti sporijih planeta iz Jarca dobro su postavljeni prema vašem znaku pa ćete imati i dobar vjetar u leđa, a vaše će samopouzdanje biti veće nego inače. Neki će u ovom periodu postati potpuno svjesni koji su njihovi ideali i svoja će očekivanja u ljubavi postaviti prema njima. Ipak, važno je ostati realan pa ako još tražite svoju bolju polovicu, nemojte biti prezahtjevni. Sve će se odvijati mirno, uredno i stabilno, baš onako kako vi volite (osim ponekog vašeg istupa). Dobra Venera osvijetlit će vas od 3.10. do 29.10.

KARIJERA: Ovaj period bit će odličan za sve one koji se žele usavršavati u svojoj struci ili učiti nešto novo. Upravo talent za spajanje tradicijskog i modernog bit će vaša dobitna kombinacija. Znat ćete uskladiti stvari tamo gdje drugi neće uspijevati. Imat ćete žicu gotovo za sve. Vaše ideje bit će prihvaćene. Oni koji još uče (studenti i slični) bit će prilično angažirani oko usvajanja novih znanja i uz trud, ali i sreću koja ih neće mimoilaziti, bit će krupnijih uspjeha. Moguće su i stipendije. Oni Bikovi i Bikice koji žele putovati na neka dalja odredišta (inozemstvo pa i dalje) u ovom periodu imat će priliku za to. Neki će na taj način spojiti ugodno s korisnim i istinski uživati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete zdravi i stabilni zbog stelliuma planeta u Jarcu. Povremena živciranja bit će kratkog daha i brzo ćete ih nadilaziti mirom, sviješću da vam dugoročno ide dobro i stvarima koje najviše volite i u kojim uživate. Samo ih se sjetite na vrijeme, piše “Atma“.

BLIZANAC

LJUBAV: Pred vam je važan i aktivan ljubavni period. Kao da ćete jasnije vidjeti, te biti usmjereni na iskrenije odnose s drugima. Venera vam je sklona od 29.10 do 22.11.

KARIJERA: Ako je izostajala potpora drugih za ono što radite, u ovom periodu bit će ljudi koji će vas podržati. Više se nećete osjećati toliko usamljeni u svojim idejama i poduzimanjima. Ipak, eklipse u vašem i opozicionom znaku Strijelca (30.11. i 14.12.) donosit će ozbiljna preispitivanja za suradnju s drugima. Moguće su situacije kad ćete trebati „progutati“ nešto što inače ne biste, ali vaša dvojna priroda koja lako primjenjuje ideju „na jedno uho uđe, na drugo izađe“, vjerojatno će uspjeti u tome. S druge strane, sami ćete se lomiti treba li ostati pod nekim ugovorom ili krenuti u nepoznato. Budite realni i ne zanosite se iluzijama. Držite se činjenica i sve će biti u redu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vratit ćete se u formu, ali život će vas nastaviti mljeti na svoj način. Važno je održavati uredan ritam života i ne popuštati iskušenjima brzih rješenja. Zaboravite tablete ako ih baš ne morate uzeti, bolja je šetnja na svježem zraku i raniji polazak na počinak.

RAK

LJUBAV: Nalazite se u razdoblju kad bi neke svoje odnose najradije stavili na minimum. Ukoliko ste proteklih mjeseci svoju vezu gradili iskreno, iskušenja koja su pred vama doživjet ćete kao zajedničko ojačavanje i proći ćete kroz ista čineći svoj odnos još boljim. No neće uvijek biti lako. Ako ste pak prije nešto gradili tek toliko ili po vašem osjećaju ne baš najbolje, računajte da je pred vama period kad će se sve to rasklimati još i više. Naime, čak tri sporije planete u opoziciji na vaš znak i u vašem prirodnom 7. polju braka i odnosa učinit će vrijeme pred vama zahtjevnim. Zato se oboružajte strpljenjem, uživajte u malim stvarima i gradite sebe i svoje odnose s realnim očekivanjima. Venera vam je ipak povoljna od 8.8. do 7.9., te opet od 22.11. do 16.12.

KARIJERA: Kad vi krenete, obično idete jedan korak naprijed pa dva nazad. Ove godine onaj korak naprijed zahtijevat će još dodatnih napora kako biste svladali sve moguće prepreke kojih će biti više nego inače. Radeći i surađujući s drugima mnogo puta imati ćete osjećaj kao da vam je netko stavio utege na noge. Ništa zato, jer ako se sjetite da je to samo dobrodošao trening za vaše unutrašnje jačanje, takav pristup motivirati će vas da nastavite dalje. Vaša mašta i intuicija bit će vam najbolji saveznici pa kad bude teško, oslonite se na njih. Bit će poslovnih poduzimanja koja će vas iscrpljivati, kao i vaši šefovi. Nađite tihi kutak za stanke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mnoge prepreke učinit će vaš život težim, a neke od vas sklone depresiji. Potražite vedre sadržaje, drage vam ljude i veselite se s njima zajedno. Čovjek je čovjeku lijek. Neka vam to bude misao vodilja. Također ne kopajte preduboko.

LAV

LJUBAV: Možete očekivati zatvaranje nekih poglavlja, kao i otvaranja novih smjerova. Znači promjene. Konkretno, 30.11. je pomrčina Mjeseca u Blizancu (vaša 11.), te 14.12. totalna pomrčina Sunca u Strijelcu (opet 5. kuća). Oko tih datuma ćete vjerojatno vagati kako dalje i s kim dalje. Odluke donosite bar dan, dva nakon eklipsi, jer će vam tada sve biti jasnije. Samci bi preko prijatelja mogli naći i ljubav. Inače, Venera vam je povoljna od 7.9. do 3.10., a također i od 16.12. do kraja godine.

KARIJERA: Stellium planeta u vašoj prirodnoj 6. kući radnog mjesta i navika donijet će dosta posla. Neki zadatci bit će zahtjevniji i od vas će se očekivati veća odgovornost i stroži pristup poslu. Zato se držite profesionalnih standarda. Istovremeno, bit će i lijepih prilika za rast i razvoj, a neke će vam stvari ići od ruke lakše od očekivanog. Važno je da prepoznate i razlučite jedno od drugog, jer koliko će vam nešto ići glatko i lako, toliko će pak druge poslovne teme ići teško i s naporima. Snage ćete imati dovoljno, a od ljeta i za dvoje. Zato zasučite rukave i radite. Odolite svakom iskušenju življenja na staroj slavi. Ovaj put trebate se opet dokazati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neke svoje navike rado ćete mijenjati na bolje, a neke nikako. Rezultat će biti promjenjiv. Imat ćete tjelesne snage, ali ne i pameti da se sto posto dovedete u red. Potražite neku staru knjigu ili poslušajte savjet mudrih ljudi i slijedite ih.

DJEVICA

LJUBAV: Vrijeme pred vama je ugodno, zanimljivo, otvarajuće, a u ljubavi više manje mirno. Fokus vaših interesa vrtjet će se nekim drugim područjima pa ako ste u stabilnoj vezi, sve će teći uhodano. Tranzit Jupitera po vašoj prirodnoj 5. kući ljubavi i djece obogatit će vaš ljubavni život većinu godine. Za ljubav su dobri i dani povoljne Venere od 3.10 do 29.10. kad je u vašem znaku.

KARIJERA: Vama nikad nije teško raditi, a kad se na tu vašu osobinu nadovežu i lijepe prilike i potpora izvana, eto sreće. Četiri planete podupirat će vas gotovo u svemu pa možete očekivati neku vrstu ekspanzije ili barem jačeg razvoja. Posebno će biti naglašen interes (i prihvaćanje) vaših inventivnih ideja ili pak ideala. Moguće je da ćete na sretan način uspjeti ostvariti neke svoje snove. Zato ne sumnjajte, nego krenite. Vjerujte u uspjeh. Sada vam neće izmaći iz ruku. Spremni ste raditi, odreći se čega treba za rezultat, a kako će biti i sretnih okolnosti, teško da će išta poremetiti vaše lijepe planove. Budite ono što jeste i držite se svojih kriterija.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vaše zdravstveno i kondicijsko stanje iz dana u dan će se poboljšavati. U ovom periodu činit će vam se da možete pokrenuti brda. Bitno je samo da se držite činjenica i ne dopustite da vam išta zamagli pogled. Budite ljubitelj istine i vratit će vam se srećom.

VAGA

LJUBAV: Vaš privatni život odvijat će se više manje ugodno. Stoga iskoristite to vrijeme za učvršćenje svojih odnosa. Od 29.6. do kraja godine tranzit Marsa po opozicionom znaku Ovna i vašoj prirodnoj 7. kući braka i odnosa donijet će mnogo dinamike u spomenutoj temi. Odolite iskušenju svađa i rasprava, a ako nešto treba raščistiti za vrijeme retrogradnog Marsa između 10.9. i 15.11. učinite to mirno i trezveno. Venera će oplemeniti vaš život od 29.10 do 22.11.

KARIJERA: Vagat ćete između onog što ste sebi postavili kao cilj, odnosno postignutog i onog čemu stremite. Ova analiza bit će dubljeg karaktera, a svako malo radit ćete vlastite inventure. Mnogi će staviti točku na „i“ u nekoj fazi svog rada, školovanja, postignuća. Drugim riječima, privest ćete kraju jedno pravo malo-veliko djelo na kojem ste radili više godina. Otuda će krenuti i nova faza koju ćete također jednako revno isplanirati. Važno je da sebi jasno zacrtate što dalje i da budete realni. U ovom razdoblju trebat će ulagati više napora nego inače da biste obavili sve što treba pa pažljivo planirajte radne sate i zadatke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opozicioni Mars iz Ovna oduzimat će vam tjelesnu energiju pa je dobro ekonomizirati sa svojim snagama. Pametno planirajte aktivnosti i držite se zacrtanog kako bi bili učinkoviti.

ŠKORPION

LJUBAV: Opozicioni Uran iz Bika u vašoj prirodnoj 7. kući braka i odnosa povremeno će donositi iznenađenja, što će vam učiniti da živite bez opuštanja. Najbolje je da se na to naviknete i prihvatite ovaj tranzit kao izazov za unaprjeđenje svoje veze. No ovo ima i dobrih strana – oni koji su još sami moguće je da na neočekivan način nekog sretnu. Neka oči drže otvorene. Venera vam je povoljna od 8.8. do 7.9., te naročito od 22.11. do 16.12.

KARIJERA: U ovom razdoblju osjetit ćete pojačanu dinamiku na radnom mjestu, a od vas će se tražiti priličan angažman, što god radili. Posla će biti više nego inače, ili će ga barem biti za vas. Ponekad ćete jedva stizati obaviti sve. Pametno sve planirajte i ne raspravljajte s kolegama ako baš nije nužno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osim prolaznih nervozica koje će biti više manje zanemarivog karaktera, ništa bitno neće uzdrmati vaše solidno zdravstveno i kondicijsko stanje. Jedino što ćete povremeno malo previše razmišljati pa ispraznite glavu meditacijom ako treba.

STRIJELAC

LJUBAV: Možete očekivati zanimljiv period. Dug boravak Marsa u Ovnu do kraja godine i u vašem prirodnom 5. polju ljubavi i djece sigurno će donijeti više aktivnosti na tom polju. Budite iskreni i pošteni. Venera će također osvježiti vaš ljubavni život od 7.9. do 3.10., kao i od 16.12. do kraja godine.

KARIJERA: Vjerojatno ćete prvo zbrajati rezultate prethodnog razdoblja. Nakon te analize, gledat ćete kako učvrstiti postignuto. Važno je jedino da se na uspavate na staroj slavi. Raditi se mora pa čak i onda kad vam okolnosti ne idu ne ruku. Prihvatite li to, bit ćete učinkovitiji. Na radnom mjestu moguća su iznenađenja i ugodnog i neugodnog karaktera pa vaša pozicija neće uvijek biti stabilna. Ipak, dugoročno, sva te prolazna pretumbavanja bit će pozitivna po vas. Zato budite strpljivi. Također ćete se u ovom periodu baviti financijama više nego inače. Bit ćete u prilici ili da ulažete ili bar da kombinirate nešto s novcem pri čemu se prije svega držite činjenica i realnih informacija.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nema ni posebno povoljnih, ali ni nepovoljnih tranzita na vaš znak kad se o zdravlju radi. Pomrčina u Strijelcu 14.12. učinit će vas senzibilnijim više nego inače tih dana pa se malo primirite i pričekajte da prođe. Strpljen, spašen.

JARAC

LJUBAV: Jupiter u vašem znaku učinit će da blistate čak i onda kad vas iznutra nešto muči. To će privlačiti mnoge dobre vibracije pa tako i poglede. Ljudi će govoriti da iz vas nešto zrači i da se u vašem društvu osjećaju bolje. Optimizam (Jupiter) koji će se smjenjivati sa zrelošću (Saturn u Jarcu) i utjecajem na druge (Pluton također), činit će vaše dane vrlo zanimljivim. I premda vam ljubav neće biti u prvom planu, oko vas će uvijek biti neko događanje, a ljudi će vas prihvaćati. Ako ste još sami, otvorite se i budite ono što jeste, a pravi ljudi neće vas mimoilaziti, nego naprotiv, doći će. Oni koji već jesu u vezama svoj će odnos učvrstiti, samo neka ga povremeno ne zanemaruju zbog posla. Venera vam je povoljna od 3.10. do 29.10.

KARIJERA: U poslovnom svijetu malo tko će vam biti ravan. Saturn i Pluton koji vas bruse već neko vrijeme i usmjeravaju ka vašim pravim i realnim ciljevima, dobit će pomoć Jupitera koji će sad sve ono o čemu ste sanjali, željeli, planirali i razmišljali, vrlo vjerojatno učiniti mogućim. Otvaranje prilika je pred vama i potrajat će. Ne suzdržavajte se ući u igru i pokazati što znate, jer ovo je vaših pet minuta u kojim možete izgraditi više nego inače. O kvaliteti ne trebamo ni govoriti, jer vi ni ne znate raditi drukčije. Povremena unutrašnja previranja malo će vas trošiti, no samo se sjetite što ste ono u startu zacrtali kao cilj i nećete gubiti ni snagu ni vrijeme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mnogi od vas tijekom ovog razdoblja osjetit će takvu snagu, energiju i volju u sebi, da će pucati od želje da nešto naprave. Jedino je važno da sve to kanalizirate na pametan način, što vi i znate. Slušajte sebe i svoj unutrašnji glas i on će vas već dovesti kamo treba. Odlično ste.

VODENJAK

LJUBAV: Moguće je da ćete tijekom ovog razdoblja spoznati da ste jako sretni i to najviše zato jer ste sreli ili već jeste s osobom koju zaista volite. Neki Vodenjaci rado bi se mogli odlučiti i na to da postanu roditelji. Nema ograničavajućih tranzita za ljubav ove godine. Čak i Mjesečeva eklipsa 30.11. u Blizancu za vas će vjerojatno biti samo prilika da razjasnite gdje ste i kamo idete, te još jasnije definirate svoj položaj u vezi. Manji problemi mogući su u pokušajima rješavanja stambenog pitanja, no to su više prolazni nemiri koje ćete nadilaziti realnošću s jedne i intuicijom s druge strane. Venera vam je dobra od 29.10 do 22.11.

KARIJERA: U ovom razdoblju neće biti značajnijih tranzita po vašim poslovnim poljima. To znači da će vaš fokus biti negdje drugdje. Osim skladnog privatnog života, jako će vas početi zanimati teme povezane s alternativom, tajnovitošću, špijunažom, korištenjem intuicije u životu. Kako ste inače tome skloni, neki će imati osjećaj kao da su se vratili kući. Mnogi će istraživati, a bit će i onih koji će sve spomenute teme pokušati uklopiti u posao koji rade. Nemojte samo pretjerati u kontroliranju kolega ili kreiranju nekih obrazaca koji bi se radnoj okolini mogli učiniti previše ekscentrični. Za sve nove ideje prvo procijenite kome ih iznosite. Ne bacajte bisere pred svinje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prebiranja po svojoj podsvijesti učinit će vas osjetljivijim u psihičkom pogledu. Ne čačkajte tamo gdje ne treba, odnosno čim osjetite da vam je dosta, stanite. Izađite van, među ljude i pustite teške teme. Vedrina i opuštenost kroz boravke u prirodi napunit će vam baterije.

RIBE

LJUBAV: Neka vas ne razočara što kažemo da tijekom ovog razdoblja neće biti posebno važnih ljubavnih tranzita na vaš znak. To znači da ako već jeste u dugoročnoj vezi, ona će se razvijati skladno, a vaš će fokus biti usredotočen na neke druge teme. Možete očekivati miran ljubavni period. Ako ste pak još sami i sanjate o pravoj ljubavi, samo slobodno izlazite i ako i kad se nešto pokrene, očekujte lijep i miran razvoj novog odnosa. Bez nekih stresova, fino i laganini. Kao suptilan znak, neka vam to bude izvor nadahnuća da uvijek budete ono što jeste i da se oslobodite svakog straha, jer ništa se strašno neće dogoditi. Osim katkad prolazne greške u koracima, koja je zanemariva. Uživajte. Venera vam je naklonjena od 8.8. do 7.9., kao i od 22.11. do 16.12.

KARIJERA: Ovaj period donosi vaš povećani angažman oko zarađivanja. Vjerojatno ćete trebati uložiti povećan trud oko istog ili će biti prilika za dodatnu zaradu. No samo ako budete revno odradili što treba,piše Freshpress

ZDRAVLJE&SAVJET: Planete iz Jarca i Bika stabilizirat će vaše povremene faze neravnoteže koje bi se mogle javiti u dane eklipsi (30.11. i 14.12.) Zato ne brinite, nego se tad primirite i oslonite na drage vam i ugodne ljude. Sve je u redu.

