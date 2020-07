Njima će život biti u potpunom balansu: Ova 4 horoskopska znaka imat će tokom ljeta 2020. godine energije za sve

Neke znake će ovog leta Mars u Ovnu pokrenuti i dati im dosta energije, piše astrolog Jovana Vilimonović za “Mondo“. Da li ste među njima?

Ovan

Imat ćete više energije i željet ćete da započnete novi životni ciklus. Sve što Vas je opterećivalo ovog ljeta ćete da odstranite iz svog života. Ako Vam ne odgovara sadašnji posao, promijenite ga. Ako Vam nešto ne odgovara u vezi, pokušajte da uvedete neke nove rituale. Slobodni, vrijeme je za ljubav, ali se ne vraćajte na stare priče. Bićete strastveniji nego ikad.

Lav

Spremni ste za ljubav i zabavu ovog ljeta! Osjećate se pozitivno i ne opterećujete se više problemima iz prošlosti. Potrudite se da se usredsredite na zabavu, sport, usavršavanje, ali i ljubav mora da bude među prioritetima. Imat ćete više volje da se posvetite partneru, vezi. Slobodni, konačno ćete moći da upoznate osobu koja može da isprati sve Vaše zahtjeve.

Škorpija

S obzirom na to da je i Vaš vladar Mars, konačno ste svoj na svome. Najviše ćete imati promjena na poslu, a željet ćete i neke nove stvari da uvedete u rutinu. Muške osobe mogu da Vam budu od pomoći ovog ljeta. Ipak, brinite više o svom zdravlju. Ako ste do sada zapostavljali bavljenje sportom, sada je vrijeme za to, jer ćete tokom cijelog ljeta da imate više energije.

Strijelac

Poletni ste i ne možete da vjerujete da se sve odigrava kako ste planirali. Drugi ljudi Vam više ne prave prepreke. Sve ide lakše nego inače. Čak su i moguća neka putovanja koja ste odavno planirali. Ovog ljeta Vam ništa nije teško i sve možete da postignete da odradite na vrijeme. To je ipak nekad teško za Vas jer su uvijek privatni planovi ispred posla. Ako ste razmišljali o usavršavanju, onda biste mogli da sprovedete to u djelo, piše “Astrosudbina“.

