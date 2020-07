Njih ćete teško prevariti: Astrolozi izdvajaju znakove Zodijaka sa najjačom intuicijom

RAK – Za njih, intuitivnost i snažna svijest o svojim emocijama idu ruku pod ruku, pa ne čudi da oni paze na svoje unutrašnje glasove. Ne samo da su sposobni da “pokupe” emocije ljudi koji su im bliski, već su prijemčivi i za osećaje potpunih stranaca. Intuitivnost raka može biti razlog zašto se toliko mnogo ljudi oseća ugodno kada razgovara sa njima – oni znaju da Rak razumije tačno šta osjećaju bez da to moraju da objasne.

RIBE – Intuitivni ljudi imaju tendenciju da budu kreativni, a Ribe su jedan od najkreativnijih znakova zodijaka. Ponekad njihova inspiracija potiče iz intuitivnosti. Oni samo slijede svoju intuiciju bez da znaju zašto, a to ih često dovodi do stvaranja nečeg fantastičnog. Besmisleno je pitati se odakle dolazi kreativnost Riba, jer počinje negde duboko u njima, da mnogi ljudi nisu dovoljno nadareni da bi mogli da im pristupe. Ribe su takođe izuzetno osetljive, pa mogu osjećati kada će se nešto desiti, čak i kad nema jasnih znakova da će to biti.

ŠKORPIJE – Škorpije su vrlo intuitivne, posebno kada su drugi u pitanju. Oni praktično mogu da nanjuše laž. Nije važno šta radite da nešto prikrijete, Škorpije će znati istinu. Vrlo su samosvjesni i znaju šta rade, misle i zašto je to tako. Ne možete prevariti Škorpiju jer oni ni sami sebe ne mogu prevariti. Nekad ćete se pitati da li vasa voljena Škorpija može čitati misli jer su toliko intuitivni.

DJEVICE – Djevice su izuzetno oprezne, što može biti odgovor na pitanje zašto su intuitivne – nikada ništa ne prepuštaju slučaju. Oni primjećuju svaku sitnicu koja se događa oko njih, posebno one koje niko drugi ne primjećuje ili ne brine za njih. Djevice nisu dobre da uzimaju stvari po nominalnoj vrijednosti i imaju tendenciju da previše analiziraju praktično sve. Za Djevice je sve misterija i oni često osjećaju obavezu da otkriju šta se nalazi ispod površine.

VAGE – Vage su veoma svjesne svega: samih sebe, svojih misli, osjećanja i onoga što se dešava sa svetom oko njih. Zbog svojih intuitivnih sposobnosti, svjesni su i potencijalnih opasnosti u svom životu, ali to ih ne čini manje optimističnim. Vage imaju sposobnost da vide kako mogu preokrenuti stvari u vlastitu korist, kada drugima mohu izgledati beznadno i mračno. Oni su u stanju da vide detalje svake situacije i mogu da vide sve perspektive, posebno kada je u pitanju argument. Vage odbijaju da vide stvari u smislu crno-bijele, jer intuitivno znaju da ništa nije tako jednostavno.

BLIZANCI – Blizanci su veoma društveni ljudi i instinktivno znaju šta da kažu kako bi drugima olakšali posao ili pokrenuli razgovor. Blizanci znaju šta ćete reći prije nego što izgovorite, a često će i nečiju rečenicu završiti bez razmišljanja. Vrlo su svestrani i njihova intuicija im pomaže da znaju kako treba da se ponašaju u svakoj situaciji. Nevjerovatne su u ostavljanju dobrog prvog utiska. Možda je to zato što je intuitivan ili je možda zbog nečeg drugog. Kažu da Blizanci imaju izuzetno živopisne snove. Dobijaju li poruke iz ovih snova? Samo Blizanci znaju odgovor na to, prenosi “Info Pult“.

