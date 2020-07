Savjeti koje svaki znak Zodijaka treba shvatiti ozbiljno

Ovan

Budite ekstra prijateljski raspoloženi ili ćete umrijeti sami!

Svim našim prijateljima Ovnovima – shvaćamo da niste najdruštvenija osoba u sobi i da vam to u potpunosti odgovara. Možete preživjeti u dubokoj tišini i osamljenosti čak i kada je svijet oko vas nevjerojatno kaotičan. Uopće nemate problema s time da ste sami ili se usredotočite na malu skupinu prijatelja. A kad govorimo o maloj skupini, mislimo na možda troje ljudi. Nemojte krivo shvatiti, nema ništa loše u tome.

Međutim, ovaj savjet je prilično bitan. Imati puno prijatelja je važnije nego što bi ikad mogli zamisliti. Ne kažemo da trebamo biti prijatelji sa svima na radnom mjestu ili na fakultetu, samo kažemo da biste mogli pustiti više ljudi u vaš ekskluzivni klub. Svatko bi trebao imati veću skupinu prijatelja, jer ako netko odluči otići (iz nekog razloga) barem imate još nekoga. I sviđalo vam se to ili ne, svi trebamo nekoga.

Bik

Više slušajte svoju intuiciju!

Bik uistinu ima vrlo snažnu intuiciju. Njegova intuicija je nevjerojatno glasna i to je uvijek dobra stvar. Mnogi ljudi žele da im njihova intuicija govori glasnije, ali nažalost, vjerojatno nisu rođeni u znaku Bika. Međutim, problem je ako ste Bik, vjerojatno niste veliki obožavatelj vaše intuicije. Ne slušate ju i ne obraćate dovoljno pozornosti. To je kao kad slušate prvih nekoliko minuta vašeg šefa koji govori na sastanku u ponedjeljak ujutro … i onda sanjarite ostatak sata.

Umjesto da shvaćate svoj instinkt zdravo za gotovo, naučite više slušati svoj unutarnji glas. Obratite pažnju, slušajte više i manje govorite. Imajte na umu da naša intuicija nikada ne griješi. Kada ga slušamo i stvari krenu naopako, to je zato što nismo pažljivo slušali ili se nismo trudili razumjeti što se događa. Ovo je definitivno najbolji savjet za život za svakog Bika.

Blizanci

Skočite u nepoznato!

Kada ste Blizanac, obavljanje stvari je u osnovi nemoguće. To je jedna od najtežih stvari u životu. Uvijek imate tu “dodatnu težinu” unutar vas. Ne kažemo da imate blizance u sebi (to je jezivo), ali većini Blizanaca je zajedničko to da dva puta razmisle o ideji skakanja u nepoznato. Vjerojatno mislite da uvijek postoji nešto ili netko koga treba uzeti u obzir. Naravno, moramo uzeti u obzir našu obitelj, naše poslove i mnoge druge stvari koje se događaju u našem životu.

Zato skakanje u crnu rupu nije uvijek mudro. Ali ovo je dobar savjet, jer želimo naglasiti da Blizanci trebaju manje razmišljati. Zaboravite tešku prtljagu i misli koje zuje u vašem mozgu. Ponekad, da biste uspjeli u životu i stvarno živjeli život kakav ste sanjali, samo morate skočiti.

Rak

Naučite se nositi s vašim emocijama.

Ako imate puno prijatelja čiji je horoskopski znak Rak, odmah ćete shvatiti što ovaj životni savjet pokušava reći. Znate da većina Rakova ima problema s procesuiranjem svojih osjećaja. Kad god se suoče s lavinom emocija, oni ili bježe ili se sklupčaju u kuglu i čekaju da negativni osjećaji nestanu. To je u redu jer tehnički se na taj način štite od boli.

Ali zbog toga mogli bi se početi pretjerano štititi i bježati od emocija. Rakovi nisu ljudi koji uče iz životnih događaja. I vjerujte nam kada kažemo da to nije način na koji treba ići kroz život. To je u redu u nekim slučajevima, ali većinu vremena, morat ćete se suočiti s tim emocijama. Morat ćete naučiti kako pravilno postupati umjesto da ponašate kao dijete kad god ste preplavljeni emocijama.

Lav

Živite sporije ili ćete požaliti.

Ako stvari temeljite na činjenici da je horoskopski znak Lav – lav, a lavovi su poznati kao strpljivi (pogotovo sa svojim plijenom), ovaj savjet neće imati smisla. Ali ne govorimo o lavovima. Govorimo o divnim ljudima koji su rođeni između 23. srpnja i 22. kolovoza. Znamo da niste baš najmirniji i najstrpljiviji ljudi na svijetu. Većina Lavova su ljubitelji kretanja i brzine. Oni majstorski miču prepreke sa svog puta i uvijek gledaju naprijed.

Uvijek su u pokretu. I ništa nema loše u tome, osim ako se ne krećete prebrzo ili ako barem ne odmorite s vremena na vrijeme, propustit ćete najbolje dijelove putovanja. Ili još gore od toga. Ako na napravite pauzu, možda nećete shvatiti koliko je neki potez loš i nećete imati vremena za povlačenje. Je li to vrsta života koju želite? Vjerojatno ne.

Djevica

Neka vaša kreativna strana uzme vodstvo.

U slučaju da još ne znate, zvijezde koje predstavljaju Djevicu (da, mi govorimo o sazviježđima) izgledaju kao žena koja drži snop žita. To bi moglo izgledati i kao žena koja drži kist ili olovku. Činjenica je da većina Djevica ima jak osjećaj kreativnosti u sebi. Imaju tonu kreativnih gremlina u svojim umovima koji uvijek zabavljaju. Problem je što većina Djevica to ne primjećuje.

Budući da posjeduju tu kreativnost od rođenja, njima je to normalno. Ali nije. Neki ljudi bi umrli da mogu biti tako kreativni, ali na žalost, njihovi kreativni gremlini vole drijemati. Kada vas kreativnost tapše po ramenu, obratite pažnju. Zagledajte se u nju i pitajte je što želi. Kreativnost sadrži puno više od onoga što vidimo na površini, a jedina šansa da vidimo ostatak te magije je da dopustimo da ona preuzme vodstvo.

Vaga

Prestanite tulumariti i počnite odrastati.

Vage nisu obožavatelji odrastanja. Barem ne većina. Većina Vaga voli zabavu, druženje s prijateljima i bezbrižan život. Ali ne živimo u bajci. A čak i da jesmo, čak i bajke imaju svoje loše trenutke. U stvarnom svijetu to je gotovo isto. Ovaj svemir nije napravljen od sunca i kolačića. Bit će kiše, suše i ružnih stvari. A tada, zabava neće biti tako korisna kao što mislite da bi mogla biti. Kišni dani su vrijeme kada se trebate ponašati kao odrasli.

Ali ako provodite veći dio svog vremena zabavljajući se, umjesto da naučite kako biti prava odrasla osoba, kako ćete se nositi s kišnim danima? Pa da, koliko god to mrzimo reći, Vage bi trebale naučiti kako se manje zabavljati i kako više biti odrasla i odgovorna osoba.

Škorpion

Nemojte misliti o sitnim nesporazumima.

Najčešća slabost Škorpiona je što previše razmišljaju o sitnim nesporazumima. Vidite jednu stranu priče i ponašate se kao da je to sve u svemu. U slučaju da ste zaboravili, priča ima tisuće strana i kutova. Kao rezultat toga, često se usredotočite na sitne stvari. Činite da male stvari izgledaju kao veliki problemi i očekujete da ljudi oko vas shvate. Zato što je to vaša inačica normalnog.

Ali, dragi Škorpioni, sada znate da to nije normalno. I zato što nije, mnogi ljudi ne razumiju zašto pravite toliku buku oko malih nesporazuma. I dopustite da vam ovo bude životni savjet koji će vas voditi. Dopustite da takve stvari prođu kroz život. Uostalom, svi volimo život s manje problema, pogotovo ako je nevolja uzrokovana nečim tako malim. Bit će nam drago što ste prestali to raditi.



Strijelac

Postoje i druge stvari u životu osim novca.

Ako postoji jedan znak zodijaka koji je fiksiran na novac i na sve materijalne stvari koje mogu kupiti, to bi bio Strijelac. Većina ih je super-materijalistička do te mjere da čak i njihove obitelji ne shvaćaju zašto su toliko opsjednuti materijalnim stvarima i brandovima. Ozbiljno, ako možete kupiti kvalitetnu šminku za 100 kn, zašto kupiti šminku od 500 kn za koju znate da nećete koristiti? Većina Strijelaca vidi ovaj svijet kao bazen novca i žele biti najbolji plivači.

Ima puno Strijelaca na ovom svijetu, što znači da bi trebalo biti puno nevjerojatnih plivača. Samo se zaustavite na tren, u redu? U ovom svijetu ima definitivno više toga od novca. Nećete izgubiti sve svoje prijatelje samo zato što imate neugledan automobil. I zasigurno ih nećete izgubiti ako nemate više ruž za usne. Uistinu, umjesto da toliko cijenite novac, zašto ne bi cijenili iskustvo?



Jarac

Zapamtite da je briga o sebi važna.

Jarac uvijek na prvo mjesto stavlja druge ljude. Gotovo uvijek. Oni vole sebe i znaju da je važno brinuti se za sebe, ali jednostavno ne mogu si pomoći. Stavljanje drugih na prvo mjesto je nešto što im dolazi prirodno. I to zapravo nije problem. Ovaj svijet je već pun ljudi koji žive po principu “ja, ja i ja”, što znači da je svakako dobro da postoje ljudi koji brinu o drugima.

Zapamtite da možete pomoći drugima samo kada su vaš um i tijelo i duh u 100% dobrom stanju. Nećete biti dobro rame za plakanje ako imate emocionalne probleme koje trebate riješiti. Dakle, briga o sebi je nešto što je jednako važno kao i stavljanje drugih na prvo mjesto. To neće biti lako, ali možda želite saznati kako pronaći ravnotežu između toga. Na taj način, možete pomoći drugima i ne osjećati se previše iscrpljeno.

Vodenjak

Morate se nositi s vašom osjetljivom prirodom.

Vodenjaci su osjetljivi ljudi. Nisu fizički osjetljivi, već su osjetljivi u srcu. Oni su vrlo suosjećajni ljudi i vjerovali u to ili ne, Vodenjak je super strpljiv i fleksibilan. Međutim, ako ga iznevjerite, bit će jako teško vratiti njegovo povjerenje. I tu počinje problem. Ne govorimo da nije u redu izgraditi zidove oko sebe, ali dragi Vodenjaci, možda biste trebali biti manje osjetljivi.

To je proces učenja, ali ako ste spremni naučiti, tada će vam biti lakše. Vidite, život je nepošten. Uvijek je tako. A ti zidovi neće uvijek činiti dobro. Ponekad, to će otjerati dobre stvari od vas, zbog čega morate proučiti svoju osjetljivost.

Riba

Ključ je ostati inspiriran!

Ne govorimo da su Ribe ljudi koji nemaju inspiracije, ali većina njih je ima vrlo malo. Oni funkcioniraju na temelju rutine i vole fiksni raspored. Dakle, da, možete reći da su Ribe poput robota. Samo malo. Ako želite iskoristiti najveći dio vašeg života, morat ćete naučiti kako se više opustiti. Kreativnost i inspiracija već su na vašem pragu, čekaju da ih pokupite.

Inspiracija nije nešto što nađete vani, to je nešto što raste unutar vas, čak i ako je ne zalijevate. Raste čak i ako se osjećate turobno. Kada naučite češće primjećivati nadahnuće, vjerojatno će se dogoditi drastične promjene. Dobre promjene. Vrste promjene koje će vaš život učiniti šarenim i veselim.

