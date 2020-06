Žena Bik je najbolja, Vaga je najljepša, ali dama rođena u ovom znaku sve zasjenjuje i baca pod noge!

Kao tipična predstavnica grupe zemljanih znakova, stoji čvrsto na zemlji i nije sklona sanjarenjima već živi u stvarnosti i uzima od nje najviše što može. Zbog svoje nepokolebljive ambicioznosti i poriva da stalno ide naprijed, često sve ostale ostavi iza sebe, a skrenuti je s puta koji je zacrtala nije lako, piše “Balkans press“.

Ona je žena u znaku Jarca, i nevjerovatno jaka žena!

Znate li pred kim stojite? Budite sigurni da ćete uskoro i dobrovoljno kleknuti, kada budete shvatili o kakvoj se dami radi. Ono što bi svakom prosječnom muškarcu slomilo kičmu, ova dama će iznijeti tako nenametljivo i dostojanstveno, da ćete se zapitati da li ste je uopšte dostojni.

Ako zaključite da jeste, budite sigurni da će vaša ljubav gorjeti postojano i toplo, kada sve ostale budu sagorjele. Održavaće je plamen njene odgovornosti, dužnosti i posvećenosti. Sa njom svaki dan neosjetno postajete sve bolji i bolji, dok jednog dana ne shvatite da ste od krastave žabe postali princ koji uživa poštovanje i autoritet svih oko sebe.

Ona je to znala dok ste još bili žaba, a koliko se dama usuđuje da voli žapca? Njena mašta ne priznaje nerealne fantazije, jer ona uvijek zna krajnji ishod stvari. Sve što traži od vas je da pokažete karakter i istrajnost, a ona će vam rado dati primjer, jer to posjeduje bar dva puta više od vas. Kao majka je stroga, ali pravedna. Djeca će joj jednog dana vladati sobom i svijetom oko sebe.

Žena Jarac može da prebrodi sve životne nedaće, a kakav je god problem zadesio, uspjeće da ostane pribrana i mirna i odmah će krenuti da traži rešenje.

Može se činiti hladna i rezervisana, ali ispod te površine krije se žena sa odličnim smislom za humor koja čezne za sigurnošću. Dio svojih ambicija spremna je da žrtvuje samo zbog jednog – zbog porodice.

Kad nije njen dan, može biti previše tvrdoglava, neraspoložena, sramežljiva i pesimistična. U prirodi joj nije da se zaljubi na prvi pogled niti da gubi vrijeme na besmisleni flert za koji zna da ne vodi nikuda. Ljubav je za nju ozbiljna stvar i ako joj se neko sviđa neće pustiti sudbini da odradi svoje već će uvijek biti svjesna svojih sposobnosti, uzet će stvari u svoje ruke i pobrinuti se da dobije muškarca kojeg želi.

Partneru voli da ugađa i brine se za njega, zbog čega se može činiti kao da je ona u vezi podložna, ali u stvari nikad neće izgubiti svoju urođenu nezavisnost, odnosno neće zavisiti od partnera. Sa svojim životnim saputnikom želi da bude ravnopravna, a uz njega će stajati i biti mu podrška i u najtežim momentima. Traži nekog ko će uspjeh voljeti isto koliko i ona pa je savršena veza za nju spoj ljubavi, sigurnosti i uspješnosti.

Strastvena je ljubavnica. Idealne partnere pronaći će u druga dva zemljana znaka, Biku ili Djevici, jer oni znaju da prodru do njenog srca i otkriju njegovu toplu i nježnu srž, kao i jednom vodenom znaku, Raku, koji će u potpunosti zadovoljiti njene emocionalne potrebe. Dobro se može slagati i sa Škorpijom.

Voli postojanost. Cijeni samo one ljude koji imaju izvjesnih vrijednosti u skladu sa njenim shvatanjima. U životu ne voli da gubi vrijeme na neozbiljne ili bezvrijedne situacije. Prezire dokone razgovore. Zna tačno da procijeni slijed pojedinih događaja i sjajan je organizator.

Žena Jarac osvaja svojom klasičnom ljepotom, njen cjelokupan izgled vrlo je dopadljiv, a prvo što svi na njoj primijete su visoke jagodice koje joj daju posebnu eleganciju i šarm. Tipičnu predstavnicu znaka karakteriše duži nos, izražajno i skladno lice, duboke, pomalo mračne oči, vitka figura i tanak vrat, naglašena ramena i čist i blistav ten.

Tijelo joj je proporcionalne građe i čvrsto, pa se žena Jarac može pohvaliti velikom fizičkom izdržljivošću. Ima vrlo dobro i precizno oblikovane obrve, a senzualne usne daju dodatan šarm njenoj pojavi. Kosa joj je obično tanka i svilenkasta tamnijih boja i nijansi. Osim izražajnim jagodicama, na prvu osvaja i svojim prelijepim osmijehom za koji stalno dobija komplimente.

Ima lijepo oblikovane noge, tanke gležnjeve i mala stopala zbog kojih je njen hod brz, okretan i siguran. Uvijek izgleda svježe i mlađe nego što zaista jeste.

Nju nije lako osvojiti. Kod nje ljubav ne može da naiđe kao grom iz vedra neba. Kada voli ili bolje rečeno, kada odluči to da prizna, to se obično događa nakon dugog poznanstva s nekim muškarcem. Ljubav se kod nje sporo rađa. Kada odluči za nekoga da se veže, to je za cijeli život. Ni vrijeme ni dugi rastanci ne mogu da poremete njenu ljubav.

