Vikend horoskop: Nekome se smiješi ljubav, a nekoga očekuju velike promjene

OVAN

Ne brinite! Konačno ćete ugledati “svjetlo na kraju tunela” za kojim već dugo tragate. Između ostalog, u narednom periodu i vaš emotivni život će se promijeniti “iz korijena”. Očekuju vas lijepi događaji, opustite se i uživajte.

BIK

Nezadovoljstvo na poslu raste svakim novim danom. Iskoristite vikend da malo predahnete od obaveza i da razmislite šta vam je činiti u narednom periodu. Ono što je sigurno – pravo je vrijeme za velike promjene. Budite hrabri.

BLIZANCI

Potreban vam je odmor, a nikako da napravite korak i odete negdje. Nemojte da dozvolite da vam ljeto prođe u razmišljanju “gdje otići”. Podsjetit ćemo vas da ono što se dogodi iznenada, uglavnom, bude nezaboravno. Stoga, ako ovih dana dobijete poziv od prijatelja za “ludu avanturu” nemojte ga odbiti!

RAK

Ljubav je ono što vas pokreće, zato iskoristite vikend i provedite ga sa voljenom osobom. Ako možete, idite na kratak odmor – i dva tri dana je dovoljno da “napunite baterije”. Od ponedjeljka vas očekuje naporna radna sedmica, pa ova dva dana iskoristite na najbolji način.

LAV

Odlučili ste da subotu iskoristite za noćni provod i to je sjajno! Dugo niste nigdje izašli, pa će vam zabava sa prijateljima veoma prijati. Vodite računa da ne pretjerate sa alkoholom, jer se od njega oporavljate danima. Ako imate partnera, dajte mu “slobodan” vikend.

DJEVICA

Previše toga držite u sebi, a onda kada sve bude kulminiralo nastat će prava katastrofa! Najbolje je da otvoreno porazgovarate sa partnerom i tako mu stavite do znanja šta vam smeta. Poradite na međusobnoj komunikaciji i ne zaboravite da, pre svega, budete iskreni!

VAGA

Vaše kalkulacije su svima dosadile. Možda to još uvijek niste primijetili, ali previše “zamarate” okruženje vašim problemima. Morate biti svjesni toga da “ne teče svima med i mlijeko” i da nije samo vama teško. Ujedite se za jezik, neke stvari treba sačuvati samo za sebe.

ŠKORPIJA

Vikend provodite sa porodicom i konačno shvatate koliko vam je to, zapravo, nedostajalo! Dolazite do zaključka da bi to trebalo češće da radite, ali i da vam je potrebna stabilna emotivna veza. U prilog tome ide i jedan “misteriozni” poziv koji vas očekuje u nedjelju…

STRIJELAC

Očekuje vam kratka ljubavna avantura u koju se upuštate sa ozbiljnim namjerama. Međutim, savjetujemo vas da “zakočite” na vrijeme jer ćete u suprotnom biti povrijeđeni. Druga strana se poigrava sa vašim osjećanjima, budite oprezni.

JARAC

Vrijeme je da popustite! Zbog vaše trvdoglavosti ste na putu da izgubite najboljeg prijatelja. Obavezno organizujte zajednički susret i obavite ozbiljan razgovor. Vrijeme je da riješite nesuglasice jer ništa nije vrijedno kao vaše dugogodišnje drugarstvo!

VODOLIJA

Ono što vas ne slomi, učinit će vas jačim – zapamtite to! Iza vas je težak period i dobra vijest je što je tome, konačno, došao kraj. Očekuju vas sretni dani, ispunjeni lijepim stvarima i pozitivnim vijestima koje će vas veoma obradovati.

RIBE

Susret sa bivšim partnerom obećava! Međutim, nemojte da zaboravite da kada konac jednom pukne, čvor koji napravite ostaje zauvijek vidljiv. Budite oprezni i nemojte se upuštati u nešto ako niste sigurni, prenosi “Dnevno“.

