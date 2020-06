Kada svaki horoskopski znak prestaje voljeti

Ovan

Ako me prevariš, to će nas razdvojiti!

Vjeruje se da je Bog rata (Mars) usko povezan s Ovnom. To ga čini pravim borcem. On je u stalnoj bitci, bori se do kraja.

U njegovoj je prirodi da se stalno bori. Ovo ponekad uključuje uzaludne bitke protiv vjetrenjača. Kad završi jednu bitku, odmah započinju drugu i to ga uopće ne zamara. Sve dok želite imati njegovu pažnju, trebali biste mu pružati cilj koji će osvajati.

Bik

Ako mi slomiš srce, to će nas razdvojiti!

Bik je vrlo jaka osoba, sposobna preživjeti gotovo sve. Može biti povrijeđen, ali ga je jako teško uništiti. Zbog toga se smatra stabilnim, postojanim i punim sigurnosti.

Povezuje se s vama ako vam vjeruje, a vrlo je teško zaraditi njegovo povjerenje. Ali kad napokon steknete njegovo povjerenje, možete lako manipulirati njime. Zna se uvrijediti ako komentirate njegov dom ili izgled. Možete ga čak i duboko povrijediti, stoga budite vrlo pažljivi kada komentarišete. Pronađite jednostavan način.

Blizanci

Ako se poigravaš sa mnom, to će nas razdvojiti!

Kada očekujete da ćete prevariti Blizanca, sve će izgledati puno drugačije od onog što ste očekivali. Nemate šanse s njim, bez obzira koliko dobar plan napravili. Jednostavno ćete izgubiti.

Bog intelekta i komunikacije, Hermes, upravlja ovim znakom. On će biti u dobrim odnosima s vama sve dok ne osjeti da se pokušavate igrati s njim. Ako otkrije da se igrate s njim, počinje rat koji nikad neće završiti. Rat u kojem će on iznova i iznova pronalaziti načine da vas napravi glupim.

Rak

Ako me napustiš, to će nas razdvojiti!

Mjesec i božica Artemida/Diana povezani su s ovim znakom. Rak uživa biti okružen ljudima. Također voli biti sam. U vezi voli ravnotežu. Kada osjeća povjerenje, učinit će sve za svog partnera.

Emocionalna sigurnost mu je vrlo važna. Zbog toga uvijek morate učiniti sve da se osjeća dobro i nikad ga ne smijete povrijediti. Njegova ljubav neće umrijeti sve dok je ne ubijete uvjeravanjem da vas ne bi trebao voljeti. Kad uspijete u tome, nikad više ga nećete moći natjerati da vas ponovno zavoli.

Lav

Ako napraviš budalu od mene, to će nas razdvojiti!

Sunce upravlja znakom Lava. Za Lava, središte svega je – on sam. Zbog toga voli primati komplimente, a njegov mu je društveni život vrlo važan.

Lav voli iskrene ljude i one koji ga cijene iz pravih razloga. Nemojte ga uvrijediti. On je prilično svjestan svojih pozitivnih i negativnih karakteristika. Voljet će vas sve dok ne osjeti da ne cijenite njegovu ljubav.

Djevica

Samo nas smrt može razdvojiti!

Djevicom upravlja Merkur, čineći ju vrlo pažljivom i realističnom. Iskrenost je jedna stvar koja je usko povezana s Djevicom. Ona voli znati sve o svojoj okolini i o ljudima u njoj. Ako osjeća da neko nije iskren, ona odlazi.

Vjeruje ludima i misli da je svako dobar. To je čini jednostavnom metom. Njena će ljubav biti velika sve dok vam može vjerovati.

Vaga

Ako uništiš moj mir, to će nas razdvojiti!

Ravnoteža i mir su neophodni za Vagu. Ona ga nastoji stvoriti u svakom aspektu svog života. Ako osjeti da pokušavate uništiti njen mir, prestat ćete postojati za nju.

Venera – Afrodita je njen vladar. Ona će se potruditi da odnos funkcionira, ali kad prestane to raditi, vi ćete to prvi znati.

Škorpija

Tajne će nas razdvojiti!

Daleko je bolje reći istinu, kakva god ona bila. Ona će razumjeti. Ako smatra da nešto skrivate, u nevolji ste.

Iskrenost će učiniti da vaš odnos traje zauvijek. Ako otkrije da ste je pokušali preveslati, saznati će i nikada vam to neće zaboraviti. Istina je glavni karakter u odnosu sa Škorpijom.

Strijelac

Nedostatak optimizma će nas razdvojiti!

Zeus – Jupiter vlada ovim znakom. Njegova će ljubav biti velika sve dok ne povjeruje da bi život mogao biti bolji. Ako izgubite optimizam – izgubit ćete ga.

Ima visoke ciljeve u životu i treba podršku od svog partnera. Ako ste izgubili nadu u život, zadržite to za sebe i nemojte očekivati veliku pomoć od Strijelca.

Jarac

Odustajanje će nas razdvojiti!

Bog vremena – Saturn – Kronos upravlja ovim znakom. Vjeruje da su stvari vječne.

Optimizam je za Jarca vrlo važan. Kao partner, trebali biste biti vrlo pozitivni i vjerovati da uvijek možete biti bolji. Ako imate problem, nikada ne smijete izgubiti nadu. Ako izgubite nadu, on će vas ostaviti. Sve dok osjeća vaš pozitivan stav prema životu, osjetit ćete njegovu ljubav.

Vodolija

Neorginalnost će nas razdvojiti!

Ljudi rođeni u ovom znaku vole neobične stvari. Vodolija će vas voljeti ako odskačete iz gomile.

Ako imate nešto izvanredno – ne propustite to istaknuti. Naprotiv, njegujte to i budite ponosni na to. Ako postanete dosadni i dio gomile, Vodolija će vas ostaviti. Sve dok ste jedinstveni, znat će zašto vas voli.

Ribe

Ako uništiš moje snove, to će nas razdvojiti!

Snovi su neophodni Ribama. Riba će vas voljeti sve dok može sanjati. Njeni snovi temelj su cijelog njenog postojanja. Vaša podrška njenim snovima je temelj vašeg odnosa.

Zbog toga što često nestaje u svijet snova, može vam izgleda kao da ju ne zanimate. Ona vas treba da ju držite povezanom s pravim svijetom, ali nikada je ne biste trebali prisiljavati na to. Sve dok osjeća vašu podršku, ona će vas voljeti, piše “Atma“

