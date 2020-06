Ostavljaju trag na srcu zauvijek: Muškarci koje svaka žena pamti do kraja života

Tokom svog života žena upozna na hiljade muškaraca, ali nemaju svi moć da ostave dobar utisak. Štaviše, mnoge muškarce žena čak ni ne zapamti, ali je sedam sigurnih tipova koje nikada ne može da izbriše iz glave.

Prva ljubav

Intenzivna, hipnotiše, ruši s nogu – to je prva ljubav. Ovaj odnos je poseban jer nas uči o ljubavi više nego svi ostali. S partnerom zajedno rastete i razvijate se te otkrivate i postavljate kriterijume. Saznajte koliko ljubav donosi lijepih stvari, učite i o kompromisima, ali i o stajanju iza svojih uvjerenja.

“Ljubav prva zaborava nema”, stara je poslovica, što znači da prva ljubav nije nužno i posljednja. Bez obzira šta vas čeka kasnije u životu, uz prvog partnera se definišu kriterijumi.

Partner za oporavak

On se najčešće pojavi nakon raskida s prvom ljubavi. Nakon godina veze, odjednom ste ostali sami i vrijeme je za novi početak. Tu nastupa on, rame za plakanje i čovjek koji je spreman da sluša vas i da vam ugađa.

Ta se veza najčešće ne razvija u nešto trajno, ali je odlična međufaza za nove ljubavi. U tom periodu je sasvim u redu da pokušate da budete sami i da se posvetite sebi. Tek nakon što shvatite šta želite od nove ljubavi, možete da nastavite dalje.

Savršen u teoriji

On je jednostavno savršen. Barem u teoriji. Odličan je sa vašim prijateljima, pazi vas kao princezu i svjesni ste da bi bio odličan materijal za brak. Možda je čak i previše dobar, ali izostaje jedna bitna stvar – hemija. Nema je. Najčešće žene sa takvim partnerom izlaze u nadi da će im se osjećaji promijeniti, ali kako vrijeme prolazi ništa se ne dešava.

Na kraju shvate da nije u redu da ga zavlače i da treba da okončaju vezu. Lekcija ovog odnosa je da se ljubav ne može forsirati niti osjećaji lažirati bez obzira koliko to željeli, navodi “24sata“.

Šarmantan i arogantan

Ovaj partner može da se pojavi u bilo kojoj fazi života. On je toliko zanimljiv, da nije ni čudo što žene ne mogu da prestanu da razmišljaju o njemu. Žene će dane i noći provesti u SMS-ovanju i pričanju na mobilni i upravo će im to “pomutiti” um.

Njegov šarm spriječit će ih da vide ono što vide svi ostali – da on nije onakav kakvim se čini. U tom slučaju najbolje je poslušati savjete prijatelja i članova porodice jer vam oni žele samo najbolje.

Ljubav iz studentskih dana

Prvi partner na fakultetu odlična je priprema za stvarni svijet jer ste po prvi puta daleko od roditelja i uživate u slobodi. Ako i kada veza pukne postaćete svjesniji odraslog života i naučićete da se nosite s posljedicama svojih zrelih odluka.

Ali, iako ste daleko od najbližih, to ne znači da morate kroz patnju da prolaze sami jer će vam prijatelji i roditelji uvijek rado priskočiti u pomoć.

Savršen partner u mislima

Ova ljubav najčešće nije ostvarena jer je tajming jednostavno pogrešan. S ovim partnerom osjećate povezanost i strast, ali životne okolnosti nikako ne dopuštaju vezu. On postaje sve savršeniji, naročito u mislima jer nije imao prilike da vas uvjeri u suprotno.

Nažalost, ta veza će se okončati, ali vjerovatno vam je bila potrebna, kao i sve pređašnje, kako biste lakše prepoznali onog pravog.

Ljubav sa mora

Svaka žena je makar jednom bila slobodna na ljetovanju i tamo upoznala savršenog momka iz njenih snova. Tih sedam dana s njim proteklo je prosto savršeno i činilo vam se da bi ostatak života sa njim bio bajka. Svi nosimo sjećanja sa takvih ljetovanja, ali pomislite koliko je takvih parova zasnovalo ozbiljnu vezu iz jedne ljetnje avanture? Na žalost, odgovor je jako malo. Neko je jednom rekao, avantura treba da ostane avantura… u suprotnom možda je nikada ne biste pamtili na tako idelizovan način.

Koji muškarac sa liste je vama ostao u sjećanju?

