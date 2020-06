Nedeljna astro prognoza: Bikovi posao ubacuju u šestu brzinu, Rakovi nikako da usklade srce i razum, Lavovima ne prijaju promjene

OVAN

Hrana

Potrudite se da u ovoj sedmici ne jedete zato što ste nervozni (ili kada ste nervozni) jer vam ovo može doneti probleme sa varenjem, nadimanjem. Poželjno je da unosite dosta tečnosti, ali pri tom definitivno ne mislim na alkoholna pića….

Ljubav

Treperite iznutra zato što ne vidite ništa jasno, zato što vam neke muljave situacije smetaju. Zato što vas možda vuku zabranjene strasti I misli, zato što je mnogo toga nedefinisano, nedodirljivo. Nije jasno. Zato što je vaša snaga na neki način sputana a vi ste ponekad preumorni I fizički I mentalno da biste mogli da se pokrenete onako baš, u vašem maniru. Partner nije baš u istom, ali je u sličnom fazonu. Šta god da pokušate da izdefinišete, teško je da će uspeti. Šta god da pokušate da objasnite sebi – malo je verovatno da ćete dobiti odgovore. Sačekajte, strpite se. Slobodni – ne letite previše, nije vreme za to.

Posao

Neke su slične situacije I u poslu. Rešenja vam izmiču za dlaku, mučite sebe mislima da ste u lošoj poziciji, da se neke stvari kriju od vas. Tražite prostor za akciju, ali on se ili ne otvara ili samo za neke, sitnije situacije. Realno gledano, vi niste uopšte u lošoj poziciji, samo što vama sada strahovi i nemiri ne dozvoljavaju da vidite jasno. U ovoj nedelji ne bavite se muljanjima, zakulisnim radnjama ili nelegalnim akcijama – sve će to izaći na svetlost dana vrlo brzo, a i nećete uspeti da ostvarite ono što želite.

Novac

Ako ništa drugo – imate manje troškova nego u prethodnom periodu.

Zdravlje

Osetljivi ste I čini vam se da ste slabiji nego što zaista jeste.

BIK

Hrana

Čeka vas veći odliv energije preko poslovnog segmenta, pa je potrebno da je nadoknađujete kroz kvalitetne i raznovrsne obroke, koji će biti redovni. Više žitarica, više mlečnih proizvoda, naročito mladog sira i kefira. Iako niste neki ljubitelj ribe, potrudite se da je makar povremeno imate na trpezi.

Ljubav

Trenutno, vi se osećate mnogo bolje nego partner. Možda vas šaltaju raspoloženja pa ste čas preemotivni I osetljivi, a čas potpuno racionalni I hladne glave, ali verujte – voljena osoba je sada u mnogo težoj poziciji od vas. A najteže će vama biti da je razumete, I nju I njena ponašanja. Nemojte previše pažnje pridavati njenim rečima I ponašanjima, osećajte je srcem – I onda ćete znati da je sve u redu. Samo čudan period koji će proći. Slobodni Bikovi – ne znate na čemu ste sa osobom koja vam se dopada. Čas ste ubeđeni da ima emocije, čas da vas doživljava samo kao prijatelja. Strpite se.

Posao

Brzo će vas situacije na poslu ubaciti u petu brzinu. Nešto što je na početku izgledalo kao mirna radna sedmica, očas posla će se pretvoriti u strku i zbrku. Nema zime za vas, vi ćete se u svemu ovome snaći bolje nego što mislite. Imaćete nervozu preko saradnika ili preko klijenata na poslu, nerešene situacije koje ćete morati da raspetljavate. Neke će osobe pokušavati da vas izmanipulišu, ali neće uspeti u tome. Pronaći ćete rešenja koja su vam potrebna da biste mogli da budete mirni i stabilni.

Novac

Red priliva, red troškova. Ipak, nećete biti nezadovoljni.

Zdravlje

Nešto ne radite kako treba po pitanju ishrane. Nakupljanje tečnosti u organizmu. Problemi sa stomakom

BLIZANCI

Hrana

Nervoza će u ovom periodu biti izraženija nego inače. Dvojako ćete funkcionisati – ili ćete jesti na nervnoj bazi, ili ćete preskakati obroke, u potpunosti zaboravljajući na hranu. Niti jedno niti drugo vam ne ide u prilog. Pokušajte da uradite nešto po ovom pitanju.

Ljubav

Ukoliko vam ova sedmica usmerava svu snagu na poslovni segment, ne da vam da dišete od obaveza I ne daje vam dovoljno vremena za partnera – postoji razlog za to. Možda biste, da imate prostora – I dalje zatezali u kontaktu sa voljenom osobom. Sada vas nešto sklanja jedno od drugog i daje vam priliku da se možda pojačane tenzije smire. Da počnete da nedostajete jedno drugom. Da kada se susretnete i spojite – to bude sa ljubavlju, a ne uz nervozu. Slobodni Blizanci – privlačite i privlače vas. Igrajte se, neka energija strasti struji između vas i osobe koja vam se dopada. Ne žurite, sve što je brzo to je i kuso.

Posao

U ovoj sedmici i te kako možete da prepoznate šta je dobro za vas, a šta ne. Možete da razdvojite istinu od laži, da shvatite ko vam priča bajke a ko daje realna obećanja i govori istinu. One osobe, za koje provalite da pokušavaju na bilo koji način da vas isfoliraju – počećete da udaljavate od sebe. Osećaj koji dolazi « iz stomaka » u ovoj je nedelji pravi. Slušajte svoj unutrašnji glas, neka vas vodi pravim putevima, a stranputice koje vam pojedinci nude – ostavite njima.

Novac

Sve je u ovoj nedelji nekako na svom mestu, funkcioniše.

Zdravlje

Osetljivost postoji, a najviše se vezuje za stomak i respiratorne organe.

RAK

Hrana

Možda je pravi trenutak da se više posvetite sebi, ali i onima koje volite. Okruženost porodicom i dragim ljudima vam pojačava apetit. Ipak, u ovoj sedmici makar izbegnite da uzimate obilnije obroke u večernjim satima.

Ljubav

Preispitivanja I konstantna samopropitivanja stvaraju jaku tenziju u vama. Pokušavate čistim raciom da rešite nedoumice, ali to neće moći da prođe. Morate umiksati srce I misli, osećanja I reči, jedino će zbir emotivnog I racionalnog, udružen – možda uspeti da vam da odgovore I usmeri vas. Pa I da se napravi samo prvi korak ka rešavanju, dovoljno je. Dokle god ne budete načisto – nećete moći da budete mirni, a to će i te kako uticati na emotivne odnose u kojima ste. Slobodni Rakovi – srce govori jedno, razum govori drugo. Zapetljali ste se više nego što ste planirali I sada uopšte ne znate na koju stranu da krenete.

Posao

Dekoncentrisani ste I funkcionišete pod velikim oscilacijama u poslovnom segmentu. Mnogo toga vas muči a to se odražava na vašu efikasnost I posvećenost na dnevnoj bazi. Potrebno je da se bolje organizujete, da se sami sa sobom dogovorite šta ćete I kako ćete. Ne prolongirajte, ne odugovlačite, ne ostavljajte za sutra ono što možete uraditi danas. Ne bežite od iole zahtevnijih obaveza ili od komplikovanih saradnika – možete se vi izboriti sa svim, samo je potrebno da se posvetite poslu.

Novac

Veći troškovi – generalno gledano – nesigurni ste po pitanju finansija.

Zdravlje

Fizički ste uglavnom dobro. Mentalno – baš I ne.

LAV

Hrana

Prilično zahtevna sedmica je pred vama. Nemojte zbog manjka vremena zaboravljati da jedete redovno ili glad zavaravati grickalicama I brzom hranom. Potrebni su vam uravnoteženi obroci I više jela “na kašiku”. Takođe – hidratacija neka bude pojačana.

Ljubav

Lavovi su trenutno u priličnom raskoraku sami sa sobom, bilo zauzeti bilo slobodni. Ono što žele i ono što dobijaju od ljubavi definitivno nije u skladu. I kod vas, kao i kod nekih drugih znakova – postoji raskol između emotivnog i racionalnog. Srce kaže jedno, mozak kaže drugo. Naizmenično izbijaju u prvi plan, naizmenično su u prednosti, ali još uvek nema nikakve naznake ko će zaista pobediti. Ako pobede emocije – svesni ste da ćete napraviti problem sami sebi. Ako pobedi racio – svesni ste da ćete napraviti problem sami sebi. Trenutno nema pomirenja između jednog I drugog. Samo vreme, koje donosi epilog.

Posao

Mislili ste da će vam promene prijati, a sada baš I niste toliko sigurni u to. Osećaj da vam je zadovoljstvo po pitanju posla izmaklo za dlaku, da je ono što ste radili u prethodnom periodu nekako izokrenuto – pratiće vas većim delom naredne sedmice. S druge strane – neke situacije se odigravaju pa prebrzo za vaš ukus. Priželjkivali ste više posla I aktivnosti, a sada kada je to prisutno – najradije biste pobegli jer se ne osećate baš potpuno spremno da prihvatite sve ono što vam se nameće, premosi prva.

Novac

Korektna situacija u finansijskom segmentu.

Zdravlje

Padovi energije, mogućnost povreda, oscilacije pritiska ali I raspoloženja.

DEVICA

Hrana

Komplikovani dani u partnerstvima I na poslu prete da vas energetski iscede, ali se vi ne date tek tako lako. Trudićete se da i ove nedelje održavate potreban balans I nastavite sa zdravijim navikama koje od skora primenjujete.

Ljubav

Batalite to što vas nervira sve ono što je vezano za posao, nervoza koju nosite iz ovog segmenta, ali i od nekih drugih životnih situacija – nikako ne treba da potkopava odnos u kojem ste niti da utiče na vaša raspoloženja prema voljenoj osobi. U ovoj sedmici i te kako postoji prostor I za lepa dešavanja I za razgovore koji donose mir, stabilnost, spokoj. I za osećanja, za produbljivanje istih. Ok, možda su mali koraci – ali su zato pravi. Slobodne Device – vi definitivno niste bez ljubavnih šansi. Razgovori sa nekim vam jako prijaju I mogu se sada produbljivati. Ne osvrćite se ka bivšim partnerima – tome je kraj.

Posao

Ok, poslovni segment sada stvarno nije najmirnije mesto I nije prostor u kojem se osećate sigurno – ali to ne znači da ne možete rešiti sve ono što se kao prepreka postavi tokom ove nedelje. Izbegavajte da vi budete nervozni I nestrpljivi I da insistirate na nekim stvarima. Takođe, trudite se da se sklanjate od diskusija, napetih momenata sa saradnicima ili autoritetima – sve može da se reši na jednostavniji i mirniji način. Komunicirajte, tražite zajednička rešenja I zajednički jezik. To će funkcionisati.

Novac

Malo ste se oporavili. Nije to još uvek bajno – ali bolje je nego u prethodnom periodu.

Zdravlje

Gro zdravstvenih problema sada ide zbog mentalno – emotivnog disbalansa.

VAGA

Hrana

Ne smete da upadate u statične I letargične faze, jer tada ne radite ništa drugo, nego se samo zatrpavate hranom. Izađite iz kuće, družite se, krećite se – to će vam doneti bolje raspoloženje, pa će biti lakše i apetit držati pod kontrolom.

Ljubav

Jednim delom, možete rešiti probleme koje imate. Prvo sami sa sobom, pa onda I u partnerstvu. Da li ćete biti zadovoljni? Ma jok. Ali, dobićete momenat u kojem možete na kratko predahnuti, konsolidovati se I možda dobiti uvide u to šta da uradite na dalje. Sada će jako pomoći komunikacija, reči koje dolaze iz srca, iz stomaka – što ste iskreniji I prema sebi I prema voljenoj osobi – postoji veća šansa da rešenja koja izađu budu trajnija. Slobodne Vage – zakucali ste se u nečemu I ne možete da se maknete. I nije bitno da li je to prošlost ili nova simpatija – tu ste gde ste, ni korak napred ni korak unazad.

Posao

Vagama sledi nedelja napetosti I borbe u poslovnom segmentu. Neće vam biti jasno odakle više izlaze nove I nove obaveze, odakle više izlaze problemi I prepreke, zašto morate da radite stvari po više puta da biste uspeli….Sada je jako bitno koliko ćete I da li ćete uopšte uspeti da se organizujete – no za to postoje velike šanse ako budete umeli da odredite prioritete I posvetite im se u potpunosti. Nervoza će biti prisutna u vama, iritiraće vas kolege I saradnici – ali možete pronaći rešenja I zajednički jezik.

Novac

Nije vreme da povlačite iole bitnije finansijske poteze. Čuvajte novac, ne ulažite trenutno.

Zdravlje

Pritisak, alergije, vene, problemi sa kožom – ništa nije problem, samo je prolazno.

ŠKORPIJA

Hrana

U prvoj polovini sedmice vas može uhvatiti potreba za slatkišima i za obilnijom hranom, koju teško da ćete uspeti da kontrolišete. No, kada stanete na vagu, brzo ćete se opasuljiti i shvatiti da je vreme da se povuče ručna kočnica…Izbegavajte alkohol.

Ljubav

Vrlo rado biste vi rešili sve probleme u vašim emotivnim relacijama, samo vam nije jasno odakle da krenete I šta to konkretno da rešavate. Samo vidite da odnos oscilira, da se I partner I vi čas volite a čas ste udaljeni, oboje nervozni, napeti. Rešenje definitivno postoji, samo je potrebno da to uvidite I voljena osoba I vi – I vrlo je prosto – morate razgovarati. Onako iz srca, oboje. Možda to neće automatski popraviti stvari, ali će vas makar uputiti kojim smerom je potrebno da krenete. Slobodne Škorpije – neko vam se mnogo dopada, ali uopšte vam nije jasno kako da ovu priču realizujete. Ni da li je dobra po vas.

Posao

Sve možete da radite I sve će vam se vremenom isplatiti, samo ne smete da muljate, da manipulišete, da se bavite tajnim I nelegalnim I nekolegijalnim aktivnostima. To će vam se obiti o glavu, pre ili kasnije. Od istine vas glava neće boleti, pa koliko god ta istina bila neprijatna vama ili drugima. Ukoliko se u ovoj nedelji dešavaju neke promene – verovatno je da vam se neće dopasti, da se možete osetiti čak ugroženo ili napadnuto. No, te promene su svakako dobre po vas, I sa njima nećete proći ni malo loše.

Novac

Imate taman koliko vam treba. Ne muljajte sa novcem I ne zanosite se nekim investicijama.

Zdravlje

Umor. Mentalni, emotivni, fizički. Oscilacije raspoloženja, nestabilan pritisak.

STRELAC

Hrana

U ovoj nedelji bi vam baš prijala domaća kuhinja, porodični ručkovi (ukoliko uspete da se ne isposvađate sa članovima familije pa vam jelo presedne). Više mlečnih proizvoda, više zelenog lisnatog povrća. Mesne proizvode izbegavajte.

Ljubav

Još jedna nedelja koja testira sve vaše emotivne relacije. Da li se mogu nervoze smiriti I pronaći rešenja ? Mogu, samo je pitanje koliko će biti trajna. Jer, šta god da rešite ili kao rešite sada u svojim emotivnim partnerstvima – budite sigurni da će isto ponovo doći na dnevni red. Sve ono što sada očistite « kao mačka repom » – ponovo će izaći kao situacija koju treba rešavati. Prema tome, rešavajte iz korena ukoliko je to ikako moguće (ja mislim da nije, al ajde….). Slobodni Strelčevi – gde je strast, tu je slast. A gde su ta dva udružena – obično ispadne da ništa od toga normalno ne bude. A vi hajte….

Posao

Svi su spori, samo ste vi brzi. Svi ništa ne vide, samo vi vidite sve i sve vam je jasno. E problem je u tome da ti spori i nevideći ne dozvoljavaju vama da vodite. A vi biste to umeli, i te kako. I ne samo da vam ne dozvoljavaju, nego vas i sapliću i nerviraju i koče vas i vraćaju unazad. Mogli biste malo da se isposvađate sa svima. A možete da pokušate i drugačije – da razumete da ne misle svi isto što i vi, pa da probate da pronađete neki zajednički jezik, rešenje koje bi možda odgovaralo svima….

Novac

Opet vam odlaze pare na ono što uopšte niste planirali. Takav vam je novac, ide gde on hoće.

Zdravlje

Kad biste se manje jeli iznutra, bolje biste se osećali.

JARAC

Hrana

Ušli ste u period u kojem vaši apetiti mogu biti naglašeni ili sa većim oscilacijama – sve u zavisnosti od toga kako se trenutno osećate. Divno je uživati u hrani, ali vodite računa da ne preterujete, jer se ovo neće odraziti pozitivno niti na vašu liniju niti na zdravstvenu situaciju.

Ljubav

Prošlost opet izlazi na dnevni red u vašim emotivnim relacijama. Ono što je bilo, ono što ste rešili ili niste, ono na čemu ste se ranije sapleli ili ono za šta ste mislili da ste nagurali pod tepih. Može postojati tenzija u prvom trenutku. Ipak, rešenja ovde postoje I to bolja od onog što ste mislili. Postoji I mešavina osećanja I razuma, komunikacija na pravi način – a samim tim I dovođenje situacije prvo u stabilnost, a onda I korak napred. Slobodni Jarčevi – simpatije I sviđanje se sada mogu realizovati, bilo da je u pitanju prošlost ili nešto novo. Okolnosti vam idu na ruku I otvaraju vam puteve ka osobi koja vam se dopada.

Posao

Prvo će izgledati da pričate različitim jezicima sa svima. Da se ne razumete ni malo, da ne postoji prostor za pomak I rešenje. A onda će se odjednom nekako stvari srediti. Prepoznaćete se, progovorićete, dogovorićete se. Postoje dobre šanse za ozbiljne pomake u ovoj nedelji. Da, na poslu će vam biti stresno I biće previše obaveza a kolege će biti vrlo nervozne I raspoložene za raspravu I ubeđivanje. Ipak, kraj nedelje ćete dočekati mirno, zadovoljni svim što ste učinili I postigli.

Novac

Troškovi su I dalje prisutni, ali ih vi prilično dobro hendlujete.

Zdravlje

Mogućnosti za povrede. Ne pravite nagle pokrete, možete da se ušinete, istegnete mišić.

VODOLIJA

Hrana

U ovom periodu možete svoje frustracije, zabrinutost ili nezadovoljstvo „daviti“ preteranim uživanjem u hrani. Ono što vam ide na ruku je povećano trošenje energije, pa ćete makar jedan deo ovog viška kalorija uspeti da izbacite kroz aktivnost.

Ljubav

Vi ste se lepo zatrpali u posao, pokrili se njime preko glave – obaveze isturili u prvi plan, bukvalno kao štit između vas I voljene osobe. Ne bežite vi od partnera (doduše neki možda I beže), ali vam sada jednostavno nije prioritet. Neki od vas imaju muljkanja sa strane, ali to mu dođe čisto rekreativno – eto, da se nešto dešava. Ta muljkanja gledajte da smanjite, jer postoji šansa da u neko dogledno vreme ista dođu do ušiju I očiju voljene osobe. A onda će biti belaja. Slobodne Vodolije – emotivno, osećate povezanost sa osobom koja vam se dopada. Ali, još uvek je nemate I ne možete da je zgrabite….

Posao

I za vaš znak važi – ne uplićite se u ono što vam je sumnjivo, ne dogovarajte neke šeme I planove koji nemaju realnu osnovu, ne petljajte se sa bilo kakvim nelegalnim dilovima. I te kako vi možete da osetite I da znate šta valja a šta ne valja – pa izvolite, poslušajte svoj unutrašnji glas I svoju intuiciju. Sve ono što uradite a da nije pravno I legalno I na realnim osnovama – doći će vrlo brzo na propitivanje I kaznu. Radite, bavite se obavezama, imate dovoljno kreativnosti I energije da poslujete baš kako treba.

Novac

Ako već ne znate šta da radite sa sopstvenim novcem, evo rešenja – ne trošite I ne ulažite ni u šta.

Zdravlje

Ušli ste u neku rutinu I bavite se zdravim navikama. Ne skrećite sa ovog puta.

RIBE

Hrana

I dalje kod vas važi situacija da jedete na nervnoj bazi. Ako je ta nervna baza trenutno stabilna – I vaša će ishrana biti u redu. U suprotnom (a na to više miriše) – imaćete velike oscilacije, promenljiv apetit I zatrpavanje, tešenje hranom. Pojedini I po kojom čašicom više.

Ljubav

Ono što je važno jeste da vi imate inspiraciju, inicijativu, imate emotivnu snagu koja vas vodi. Ono što je još važnije jeste da je partner na istim talasnim dužinama sa vama i da se baš lepo možete uklopiti. E, ono što je najvažnije jeste da ne iskopavate stvari, pitanja i reči iz prošlosti – jer to može da donese konfuziju i rasprave. Dakle, gledajte u budućnost, a prošlost ostavite tamo gde joj jeste mesto – daleko, vama iza leđa. Ne osvrćite se kao par, idite napred. Slobodne Ribe – postoji dobra osnova za lep emotivni kontakt ove nedelje. Samo nemojte da to bude nešto staro, dajte novo – to će vam prijati.

Posao

Žurba može doneti da se sapletete, znate ? Impulsivnost i nervoza mogu doneti da se pokačite sa saradnicima i kolegama. Ne treba vam ovo, zaista. Jeste, stoji da čak i da dođe do tenzije u prvom momentu, rešenja se mogu pronaći. Ipak, zašto biste nervirali i sebe i one oko vas ako već postoji prostor da se na miran i konstruktivan način sve reši. Možda sporije nego što biste vi voleli, ali šta sad….Pred vama je dobra poslovna nedelja. Samo nemojte da je talasate previše.

Novac

Troškovi, najpre oni vezani za dom i članove porodice.

Zdravlje

Stariji – loša cirkulacija, problem sa venama, pritisak. Mlađi – potrebno vam je više odmora.

