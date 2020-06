Stvari u dnevnom boravku za koje se isplati dati koju marku više

Obično ta rješenja ‘za prvu ruku’ kako se često volimo tješiti, ostanu trajnije rješenje, ali za neke se komade namještaja ipak isplati dati koju marku više.

Uvijek postoje načini kako uštedjeti kod uređenja doma i biranja namještaja, a ključ je u postizanju balansa između skupljeg komada koje ćemo imati dugi niz godina i jeftinijih trendovskih detalja. Ali kada je u pitanju uređenje dnevne sobe na nekim stvarima ipak se ne isplati štedjeti, piše “tportal“,

Kauč je najvažniji

Dizajneri interijera jednoglasno se slažu oko jedne stvari: ako ćete potrošiti nešto više novca na jedna komad, onda to mora biti kauč. Puno je stvari koje treba razmotriti kad je riječ o ulaganju u kvalitetan kauč, a to su njegova konstrukcija, izgled, veličina, udobnost, ali i to koliko se dobro uklapa u vaš životni stil. Ne zaboravite da je kauč komad namještaja koji ćete koristiti vjerovatno više od bilo čega drugog u kući, pa je dobra ideja potrošiti malo više novca na njega.

Kvalitetan kauč zapravo je dugoročno ulaganje koje se isplati jer nakon 2-3 godine neće se stvoriti rupa na mjestu gdje inače sjedite niti će vas žuljati daska dok uživate u još jednom maratonu TV serija.

Kod odabira nemojte se voditi za aktuelnim trendovima koji se ionako mijenjaju iz godine u godinu već odaberite model jednostavnih linija koji će i za 10 godina izgledati elegantno. Isto tako ne podliježite trendi bojama već igrajte na sigurno neutralnim nijansama sive ili smeđe koje nikad ne izlaze iz mode. Uvijek ih možete osvježiti ukrasnim jastučnicama i dnevnom dekom koji će odmah podignuti prostoriju.

Statement komadi

Kupite jedan komad koji vas čini stvarno, stvarno sretnim, savjetuju dizajneri. Nije važno radi li se o slici koja vas je opčinila, stoliću za kahvu, lusteru koji mjesecima gledate po Instagramu. Priuštite sebi jedan predmet koji će vam izmamiti osmijeh na lice svakoga dana kad otvorite vrata.

Možda to neće biti neki praktičan komad, ali to u ovom slučaju nije ni važno. Statement komad isplatit će ono što ste uložili u njega kroz vaše zadovoljstvo i to što vam popravlja raspoloženje. Uostalom, stan u kojem živite treba ispuniti stvarima koje vas čine sretnim, zar ne?

Klasični detalji

Uložite u jedan komad koji je bezvremenski i trajat će godinama. Hoće li to biti stolica, fotelja, lampa ili komoda, to zavisi od vas. Riječ je o dizajnerskim komadima koji imaju i svoju cijenu, ali dati će dodatnu vrijednost vašem domu. Investiranje u klasične, bezvremenske komade pametan je izbor i zbog toga što tim komadima namještaja vrijednost s godinama znatno manje pada, pa čak i ako se jednom poželite riješiti ih se, nećete puno izgubiti.

