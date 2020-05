Veliki ljetni horoskop za Jarca, Vodoliju i Ribe

JARAC

LJUBAV

Venera u opoziciji ovog ljeta vašem znaku okreće leđa, što če učiniti da vam ljubav umjesto ljepote, donese dodatni teret. Parovi čiji su problemi u emotivnom odnosu počeli tokom proljeća, moguće je da će se tokom ljeta rastati, jer će shvatiti da su se njihovi putevi razišli. Očekuje vas puno prepirki u kojoj ćete misliti da je samo vaš stav ispravan. Pod dejstvom Jupitera u tranzitu u vašem Suncu i pored Urana u trigonu, nažalost mnogi odnosi će biti okonačni. Ponovo ćete osjetiti usamljenost, ali to je važna lekcija koaj vas podsjeća da morate prvo pronaći unutrašnji sklad, pa tek onda živjeti ljubav u cjelosti. Moguće je da ćete krajem septembra imati priliku da upozante zanimljivu osobu koja vam može vratiti vjeru u ljubav. Ipak, važno je da razriješite unutrašnje sukobe koji blokiraju istinsku manifestaciju osjećanja.

POSAO

Ako tražite novi posao, očekuje vas velika podrška Jupitera na ovom polju. Tokom ljeta sredite svoj CV i počnite da se javljate na konkurse – očekuju vas sjajne ponude. Jupiter donosi pozitivnu energiju i podstiče vas da budete aktivni na polju karijere. Imate velike šanse za uspjeh u narednim mjesecima, a očekuje vas i porast finansija. Ne podcenjujte ovaj povoljan period za karijeru, već se fokusirajte na ostvarenje novih ciljeva. Tokom avgusta budite oprezni u koje projekte ulažete novac.

ZDRAVLJE

Obratite pažnju na svoju kilažu i pokušajte da se zauvijek odreknete negativnih navika – ljeto je sjajan period za takve promjene. Mogući su problemi sa cirkulacijom krvi.

VODOLIJA

LJUBAV

Ako ste dugo usamljeni, ovo ljeto vam može donijeti ljubav iz snova, naročito do 4. avgusta. Venera vam donosi nova prijateljstva, uzbudljive susrete i ljubavni zanos. Saturn je u tranzitu sa vašim Suncem, zato će mnogi parovi pročistiti emotivni odnos od negativnog i beznačajnog, a doživjet će nove nivoe zrelosti u ljubavi. Sada je idealno za planiranje zajedničke budućnosti i pravljenja krupnih koraka i odluka kada je u pitanju emotivni status. Tranzit Marsa donosi pojačanu e**tsku energiju, kao i veliki šarm i senzualnost. To znači da će mnogi imati dosta ljubavnih prilika ali neće željeti tako lako da se vežu za jednu osobu i izgube slobodu. Ljeto vas zaista testira kada je u pitanju ljubav. Dobro razmislite o svojim željama – da li su to zaista vaši snovi ili samo prilika da potisnete stare rane?

POSAO

Planeta Uran potpuno će preokrenuti vaš profesionalni život – imate priliku da napravite velike pozitivne promjene na polju karijeri. Imaćete sreće u izvršenju mnogih projekata, kao i sjajne prilike koje će vašu karijeru preokrenuti u novom smjeru. Jupiter vam pomaže da u karijeri lakše prevaziđete mnoge prepreke, a oni kojio dožive neuspjeh, lako će ustati i nastaviti dalje da grade svoju kulu uspjeha. Ako prihvatite promjene koje diktira Uran, može vas očekivati značajan napredak i na poslu i na finansijama. Otvorite se za promjene, radite na njima i pustite da vam trud donese darove. Nakon ljeta, veliko poslovno iskušenje očekuje vas u septembru, kada nećete tako lako moći da opravdate i naplatite svoj rad.

ZDRAVLJE

Jupiter je planeta optimizma, dobre energije i iscjeljenja, pa ćete u narednom periodu moći promjenom navika i misli, uspjeti da pronađete uzrok i rješenje za mnoge fizičke i mentalne tegobe. Pokušajte da se odmorite i posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju – meditacija, šetnja, hobi…

RIBE

LJUBAV

Venera vam ovog leta ne donosi dobre vijesti u ljubavi, imaćete probleme u komunikaciji i polako gubite osjećaj da ste pronašli pravog partnera za sebe. Pokušajte da pronađete kompromis i sagledate pozitivniju stranu. Teškoće očekuju i usamljene Ribe. Tražit ćete i maštat ćete o pravoj ljubavi, a razočaranja ovog ljeta biće sastavni deo vašeg romantičnog života. Ipak, dobre promjene dolaze krajem avgusta i početkom septembra. Slobodna srca tada mogu upoznati divne ljude među kojima se možda krije prava duša za njih, a zauzeti će uspjeti da pronađu rješenje. U suprotnom, mogući su rastanci i novi početak.

POSAO

Očekuje vas sjajan uspjeh ako nastavite sa nekim poslom koji ste započeli tokom proljeća. Poduhvati iz prošlosti sada dolaze na naplatu i očekuje vas veliki supe ako se posvetite završavanju započetog. Ljetni period donijet će sjajne finansijske mogućnosti. Imat ćete priliku da uložite i umnožite novac. Takođe, ovaj ljetni period je idealan za kupovinu i prodaju nekretnina, naročito tokom septembra. Očekuju vas sjajne saradnje i potpisivanje važnih ugovora – očekuje vas radost na polju karijere. Iskoristite pozitivan aspekat planeta.

ZDRAVLJE

Važno je da više povedete računa o svojoj ishrani, je postoji rizik od gojaznosti i manjka samopuzdanja zbog nezadovoljstva svog izgleda, piše “Lovesensa“.

