Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Sutra je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. U drugom dijelu dana slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 27°C, prenosi N1.

U Sarajevu pretežno oblačno prijepodne. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperature zraka oko 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20°C.

U nedjelju će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblaka lokalni pljuskovi i slaba grmljavina su mogući na području Hercegovine, centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C.

