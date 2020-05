Sve žene ovo moraju znati: Kad otkrijete šta ovo voće radi vašim grudima, jesti ćete ga svaki dan i to u ogromnim količinama

Da li ste znali da postoji voće koje zateže grudi? Ako budete redovno jeli ove namirnice nećete morati dodatno da brinete o lepoti.

Priroda se od samog početka pobrinula da nam obezbedi sve što nam je potrebno, pa žene ne bi uopšte morale da troše mnogo novca na razne mackalice – samo kada bi se okrenule prirodi i kada bi znale gde šta da traže.

Primarijus dr Petar Borović otkriva skrivena svojstva nekih voćki i povrćki za koja do sada verovatno niste čuli.

Brokoli

Brokoli mnogi izbegavaju zbog specifičnog ukusa, ali kada biste znali kakva blaga krije, mnogo češće bi vam bio na meniju – tvrdi dr Borović.

Brokoli sadrži odličan antioksidans, sulforafan, koji ima jednu finu osobinu. Naime, naučna istraživanja su pokazala da ovo jedinjenje utiče na ćelije raka u samom početku, pa sve tamo negdje do druge faze, i vraća ih u normalu. Nažalost, ovo jedinjenje se nalazi samo u izuzetno mladom brokoliju, pa ovaj koji nalazite u radnjama gotovo da ga uopšte nema – ističe on.

Zato bi idealno bilo da na terasi ili u baštici zasadite brokoli, koji ne oduzima mnogo prostora. Najveću koncentraciju sulforafana ima na kraju drugog i početku trećeg dana od kad se prvi put pokaže zeleni cvijet.

Pored brokolija, sulforafan sadrže i raštan i kupusi, a ako ne možete da gajite povrće na terasi, onda nabavite klice brokolija koje su bogate ovim jedinjenjem a imaju jako prijatan ukus, poput lagane salate – savetuje doktor.

Grožđe

Pored toga što je jako ukusno, slatko i osvježavajuće, grožđe je, pokazuju istraživanja, i višestruko dobro za vaše zdravlje. KAKO, objašnjava stručnjak.

U grožđu se nalazi jedna fina supstanca, takođe antioksidant, pod nazivom resveratrol. On izuzetno povoljno utiče na starenje, tačnije, usporava taj proces, ali ima i jako pozitivne efekte na srce i krve sudove. Prostije rečeno, može da spriječi srčani i moždani udar – ističe dr Borović.

Ananas

Imate problema sa spuštenim i opuštenim grudima? Nema problema, samo navalite na ananas! Naime, opuštanje grudi je normalna stvar koja se javlja s godinama, ali je pospješuju neke stvari, kao što je pušenje, pretjerivanje s alkoholom ali i kafom. Slasni ananas može da reši sve probleme.

U ananasu se nalazi čitav niz antioksidanasa, tako da se takođe smatra antikancerogenom namirnicom. Međutim, on ima i jedno jako zanimljivo svojstvo, posebno za žene. On sadrži materije koje vraćaju elastičnost vlaknima kože, pa je samim tim podmlađuje. Ovo se posebno vidi na dojkama, koje nemaju mišiće pa opuštanje tih elastičnih vlakana odmah dovodi do opuštanja grudi, koje gube oblik. Pijte dovoljno tečnosti, izbacite kafu, piće i cigarete i jedite svakodnevno ananas. Rezultati ne mogu da izostanu – poručuje doktor.

Pšenica

Ako želite da oduševite nekoga lepom kosom i negovanim noktima, neophodno je da u ishranu uvrstite kuvanu pšenicu, tačnije žito. Naime, kada kosi fale neke stvari, ona postaje krhka, lomi se i cveta. Isto tako nokti pate i listaju se. Pšenica sadrži sve što vam je potrebno da rešite te probleme – savetuje dr Borović.

Posebno je dobra kombinacija pšenice s ananasom, ili bundevom – koja takođe ima neke sastojke koji utiču na sjaj i lepotu kose.

Paradajz

Paradajz, baš jao i jagode, sadrži jedan od najpoznatijih antioksidanasa – likopen. Ovo jedinjenje se toliko jako bori protiv slobodnih radikala da se paradajz takođe smatra jednom od sjajnih namirnica za borbu protiv raka.

Ali, i ovdje morate da budete oprezni, jer nije svaki paradajz isti. Najbolji je letnji paradajz, koji ima 13 mikrograma likopena na 100 grama povrća. S druge strane, zimski paradajz ima svega 0.9 mikrograma ovog antioksidanta na istu gramažu paradajza – ističe on.

Zato paradajz uvek treba jesti u kombinaciji sa maslinovim uljem, koje ima moć da izvuče likopen,prenosi 24sata.

