Mars u Ribama 13.05. – Ono šta je ispod površine, izlazi van

Na isti dan kad Venera kreće unatrag, Mars ulazi u vodeni znak Riba (od 13. 5. do 28. 6.). Mars voli pokret, akciju, energičnost i odlučnost, ipak je on crveni planet, ratnik, no kad uđe u ovaj osjetljivi znak, prisiljen je usporiti, piše “Atma“.

Nije toliko hrabar, više je emotivan, pasivan, plačljiv pa i nervozan. Boji se izravnog nastupa. Skriva se, okoliša, dvoji.

Kretanje Marsa znakom Riba u velikoj će mjeri u narednom razdoblju utjecati na naše djelovanje.

Obratite pozornost na snove. Zapisujte ih.

Ono što je ispod površine, izlazi prema van.

Može doći do poremećaja u spavanju. Više se odmarajte.

Meditirajte, plešite, plivajte, šećite u blizini vode, uživajte u tišini.

Radite nešto kreativno.

Na aktivnost nas potiču emocije.

Izbjegavamo sukobe, povlačimo se, skloniji smo okrenuti glavu u drugom smjeru kada nam je nešto neugodno.

Iscijelite rane iz prošlosti.

Oprostite, pronađite mir s onime što je bilo.

Neki događaji iz prošlosti utječu na sadašnje izbore i aktivnosti.

Osluškujte intuiciju.

Okrenite se sebi, duhovnosti – čitajte, krenite na tečaj, terapiju, slušajte predavanja, motivacijske govore, sve što vam može uzdignuti i ispuniti.

Neke tajne mogu biti otkrivene.

Pripazite na noge i stopala.

Nježnost, empatija i ljubav sve liječe.

