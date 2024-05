Aneli Ahmić donijela KONAČNU ODLUKU: “Rodila bih Janjuševo dijete” – On raznesen od emocija priznao koliko je VOLI

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš nedavno su okončali svoju vezu, a potom jedno drugom uputili teške riječi, piše srbija danas.

Međutim sinoć u emisiji “Pitanja gledalaca” priznali da i dalje gaje emocije jedno prema drugom.

– Koliko ti je trebalo da ugasiš tu veliku ljubav prema Aneli? – upitao je Milan Milošević.

– Nisam ja to ugasio, ali sam svestan da je kraj. Bila je to velika ljubav, sve mi je prijalo, ali su se desile neke stvari koje mi nisu prijali. Nisam je ja preboleo, ne znam ni kad ću, ali da shvatam sve, shvatam – govorio je Janjuš.

– Slažem se sa njim, nema šta drugo da kažem. Ja sam rekla da bih mu rodila dete. Ja Janjuša još uvek volim i to je to. U Janjušu sam prepoznala da je on dobar otac, ja njega volim – izjavila je Aneli.

– Žar i bes je splasnuo, drugačije pričaju posle deset dana, a nisu toliki foliranti i prevaranti. Mislim da su se oni zaneli i verujem da je na njihov odnos uticalo mnogo toga šta im se desilo u život. Ima emocija između njih, sada nisu lagali, iskreni su oboje – rekao je Marko Đedović.

– Janjuš je ober folirant, isti kalup kao onaj diskalifikovani (Zola) on je Jaško plaško, us*ao se od njenog života. Kada mu je žena prešla preko Maje, preći će i preko Aneli. Folirao je sve vreme, on želi da je se otarasi, ober folirant i njegova supruga Ena. Aneli bi bila sa njim sada, a Janjuš ne, on se uplašio Alibabe – rekla je Miljana Kulić.

