Na njihov šarm svako “pada”: Najharizmatičniji horoskopski znakovi

Da li ste naišli na osobe kojima ste bili privučeni odmah, a da i ne znate kako se to desilo? Vjerovatno znate za neke osobe koje privlače više ljudi nego drugi, kojima sve ide od ruke i drugi ljudi rade sve što oni kažu.

Ova tri znaka su toliko harizmatična da sve ide po njihovom. Niko ne može nešto da im zabrani, ali niko to i ne pokušava. Na njihov šarm svako ‘pada’, piše astrolog Jovana Vilimonović za “Mondo“.

Lav

Lav je jedan od najupadljivijih znakova u Zodijaku. Sunce vlada njime i on voli da bude u centru pažnje. Nekad će drugi ljudi da pomisle da je on upadljiv ili previše naporan, ali ipak niko neće da mu stane na put. On će naći način da dobije šta želi. Lako uđe drugima pod kožu i uglavnom ide do kraja, dok ne ostvari svoj cilj, a drugi mu popuštaju.

Škorpija

Da li ste upoznali Škorpiju koja nije imala taj intenzivni pogled u očima, a da je u isto vrijeme bila asertivna? To je nemoguće. Škorpija uvijek dobije sve što hoće jer je privlačna svima, lako zamađija druge ljude i dobije šta želi. Ona je posvećena svakom svom cilju, ništa joj nije teško, ali zato tačno zna koga da pita za uslugu i da dobije pomoć. Njena harizma je ta koja joj pomaže da dobije sve što poželi, a da ne mora da pita za uslugu više puta.

Bik

Nesumnjivo je jedan od najdominantnijih i najmoćnijih znakova. On zna šta hoće, kako da nešto ostvari, a nikad ne odustaje. Za razliku od drugih koji na početku mogu da se više potrude, Bik ima strpljenja do kraja. Nepokolebljiv je. Veoma je intenzivan i avanturista, pa se ne plaši ničega. Baš takav stav začara druge ljude i lako udovoljavaju Biku bez pogovora, jer znaju da on ne odustaje ni od čega.

loading...

Facebook komentari