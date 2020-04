Najtačniji sedmični horoskop od 13. do 20. aprila: Škorpije bez energije, a Blizanci i Djevice izlaze iz krize

OVAN

Posao – Merkur u vašem znaku konačno vam donosi buđenje iz uspavane faze. Posao koji radite postaće dinamičniji, a i vi ćete se pokrenuti. Očekuje vaš dinamična sedmica na poslu, a svaka vaša inicijativa će odlično proći, piše “Informer“.

Ljubav – Uveliko se dopisujete sa jednom osobom. Flertujete više nego ikada u životu i to vam popravlja raspoloženje. Ovo je sedmica važnih razgovora sa osobom do koje vam je stalo. U fazi ste kada preuzimate inicijativu u odnosu sa osobom do koje vam je stalo.

Zdravlje – Odlično.

BIK

Posao – Položaj Venere vam odgovara, pa ćete tokom sedmice čuti dobre vijesti o poslu. Nije isključeno da ćete čuti za novu poslovnu ponudu. Mars i Saturn u desetom mijenjaju vaš cjelokupni sistem rada, pa morate da se prilagodite promenama.

Ljubav – Merkur u Ovnu donosi vam skirvene emocije i tajne. Bićete povučeniji što se tiče ljubavi, a u tajnosti ćete gajiti osjećanja prema jednoj osobi vatrenog znaka.

Zdravlje – Dobro.

BLIZANCI

Posao – Merkur u Ovnu čini vas preduzimljivim i željnim novih izazova. Nedelja koja je pred vama je daleko lakša nego prethodna i donosi vam dobre vijesti. Bićete odlično organizovani i hrabri.

Ljubav – Zbog uticaja Venere vi ste raspoloženi za pokazivanje emocije. Iznenaditi osobu do koje vam je stalo. Slijedi vam intenzivno dopisivanje i flert preko poruka. Veoma ste šarmantni i privlačni za osobe suprotnog pola.

Zdravlje – Odlično.

RAK

Posao – Sunce i Merkur u Ovnu vam ne prijaju, pa možete da očekujete nesporazume sa saradnicima. Sa druge strane, mogući su veći troškovi. Imate velika ambicije ali trenutno nije momenat da se svađate oko toga.

Ljubav – Krijete emocije prema jednoj osobi. Sve je to pomalo komplikovano, ali vas to i privlači. Dopada vam se neko ko vam je trenutno nedostupan.

Zdrvalje – Osjetljivo. Stres zbog posla.

LAV

Posao – Zbog Sunca i Merkura u devetom polju, vam je jako teško da budete stacionirani na jednom mjestu. Imate utisak da propuštate razne prilike, a možda je najbolje da iskoristite ovaj period za usavršavanje.

Ljubav – Saturn čini svoje, pa dolazi do velikih promena na emotivnom planu. Moguće je nerazumijevanje i emotivno distanciranje. Teško vam je da razumijete partnera u ovom periodu. Ostanite suzdržani od pogrešnih odluka.

Zdravlje – Osjetljivo.

DJEVICA

Posao – Merkur je u Ovnu, pa će vam se mnogo toga razbistriti. Konačno se budite iz uspavane faze. Bićete racionalniji i preduzimljiviji. Zbog uticaja Marsa i Sturna iz Vodolije imaćete otežanu saradnju sa saradnicima, pa ćete se namučiti da pronađete zajednički jezik.

Ljubav – Neko koga poznatejete preko posla će flertovati sa vama. Bićete iznenađeni, ali će vam biti zanimljiva takva komuniakcija. Nalazite se na nekoj vrsti emotivne prekretnice.

Zdravlje – Osjetljivo.

VAGA

Posao – Venera je u Blizancima, pa nastojite da budete što optimističniji. Lako ulazite u komunikaciju i riješavate se prepreke u vezi sa poslom. Ovaj period će vam otvoriti ipak jedna nova vrata za naredne mjesece. Čut ćete dobre vijesti iz inostranstva.

Ljubav – Ona osoba koja vam nedostaje vjerovatno nije pored vas. Nedostaje vam neko koga trenutno ne možete da viđate onoliko koliko biste željeli. Budite strpljivi.

Zdravlje – Dobro.

ŠKORPIJA

Posao – Tokom naredne sedmice vas očekuje dinamičnija komuniakcija u vazi sa poslom. Vjerovatno ćete čuti neke dobre vijesti. Ono što vam najteže pada jeste što imate manjak energije, pa vam bilo kakve obaveze teško padaju.

Ljubav – Prilično ste se emotivno ohladili i ne dopada vam se stanje u ljubavi. Neko oko vas debelo mora da se potrudi jer vam riječi nisu više dovoljne. Vjerovatno će vam se udavarati neko ko trenutno nije slobodan.

Zdravlje – Osjetljivo.

STRIJELAC

Posao – Dobra pozicija Venere osigurava vam uspešnu sedmicu na poslu. Ovo su dani dobrih vijesti i uvidjet ćete da će ishodi pregovora biti dobri za vas. Imaćete ozbiljne razgovore koji će vam razriješiti mnoge dileme.

Ljubav – Merkur u petom polju ukazuje da će vam jedna osoba iznenada izjaviti ljubav! To će biti zanimljivo, neplanirano ali će vas svakako iznenaditi! Situacija na ljubavnom planu kreće na bolje.

Zdravlje – Odlično.

JARAC

Posao – Kako se sa danima Mars bude udaljavao od Saturnam biće vam lakše i prestaćete toliko da brinete, ne samo oko posla, nego i oko finansija. Venera u Blizancima donosi vam dobre vijesti i pozitivan rasplet situacije. Vjerovatno razmišljate o preseljenju ili renoviranju svog doma.

Ljubav – Moguće je češće nerazumijevanje u komunikaciji jer trenutno imate više briga, pa nemate strpljenja za partnerove ispade. Brzopleto ćete govoriti šra mislite, a to se neće dobro odražavati na emotivni odnos sa partnerom.

Zdravlje – Osjetljivo.

VODOLIJA

Posao – Pod uticaja Marsa i Saturna sve vam smeta, pa očekujete povećane tenzije tokom sedmice. Biće vam teško da se prilagodite bilo kakvom sistemu rada i uveliko razmišljate o totalnoj promjeni.

Ljubav – U ljubavi vam je bolje nego u poslovnom smislu. Međutim, pošto ste pod stresom, niste u fazi kada želite da pravite kompomise i potrebno vam je da budete sami.

Zdravlje – Lošije.

RIBE

Posao – Planete u drugom polju pogoduju vašoj finansijskoj situaciji. Sva vaša energija je usmjerena ka tome i tu neće biti porblema. Ukoliko imate kredit, bićete zabrinuti narednih dana. Imate neracionalne strahove koje vam bude Mars i Saturn iz Vodolije. Samo budite strpljivi.

Ljubav – Ukoliko ste u braku, imaćete manje rasprave oko finansija. Ukoliko ste slobodni, nećete moći da razumijete partnerovu inicijativu, niti njegovo ponašanje. Mogući su neasporazumi u komunikaciji.

Zdravlje – Muči vas nesanica.

Facebook komentari