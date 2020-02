Uvijek postoji jedan razlog zbog kojeg muškarac napušta ženu: Ona sa tim nema ništa!

Ako muškarac odluči da ode i napusti ženu, za to mu nije potreban ni jedan razlog. Bilo koji način da zadržite muškarca pored sebe neće uroditi plodom: ni ljubomora, ni novac, ni trudnoća, ni pretnje da ćete sebi oduzeti život… Razlog zašto muškarac napušta ženu je uvek isti – to je u prirodi muškarca. Ako mislite da vaš muž/partner, ne može da živi bez vas, sačekajte… Videćete kako će se brzo i lako navići na slobodu i samostalnost.Ako on želi da ode, otići će.

Uopšte nije bitno šta vi radite, kako se oblačite, kakvu šminku i frizuru imate.

Ako je muškarac odlučio da ode, otići će – jer to mu je u prirodi. U najboljem slučaju odložiće malo odlazak.

Ovo za mnogo žene može biti samo dobra vest, jer – vi niste krive za to! On ne odlazi jer ste vi nešto učinile, ili niste učinile.

Vi sa njegovim odlaskom nemate ništa! Ako je sve bilo dobro, onda sigurno nešto nije “štimalo” u braku/vezi. Ali to je tako bilo, sve do momenta dok vaš muž nije našao problem zbog koga će da ode.

Najčešće se dešava da muškarac traži šta će mu zasmetati kako bi vas ostavio i otišao. Ali morate da shvatite nešto, bilo šta da uradite, ne možete da sprečite njegov odlazak.

Ako vaš muž od vas očekuje da budete smerni, da pečete pite i kuvate svaki dan, a vi niste u suštini takva osoba – shvatite to kao znak da on traži razlog da vas ostavi.

Ako vaš muž želi da izlazite svaki dan, da se doterujete i budete društveno aktivni, a vi niste takvi – to je znak da želi da pobegne od vas,piše Stil

U tim situacijama ne vredi da se menjate, upinjete da ispunite njegova očekivanja… Jednostavno, započnite novi život, jer će vašem braku uskoro doći kraj!

