ŽIVOT U NJEMAČKOJ: Ivan sabrao SVE TROŠKOVE ŽIVOTA, ovako to izgleda(Video)

Nije ovo prvi put da Lovrić na svom kanalu govori o troškovima i ostalim aspektima života u Njemačkoj, ali sada je ponovo to uradio, piše index.

– Početkom prošle godine snimio sam video o troškovima života u Njemačkoj. Od tada su se moji troškovi jako promijenili, najviše zbog toga što smo našli drugi stan. Troškovi uveliko zavise od stana, to je najveći trošak koji ćete imati. U tom videu je bilo nekih grešaka, ali to su realne brojke. Ali, u ovom videu to ću napraviti još transparentnije – priča Lovrić.

U ovom videu je, što nije bilo u prošlom, dodao i troškove za televiziju.

– To je pretplata za televiziju i za radio – kaže on.

Lovrići su, kako kaže, četveročlana porodica – on, supruga i dvoje djece.

– Živimo u dosta skupom mjestu. Naš najveći trošak je stan koji mjesečno iznosi 1150 evra. Za poređenje, lani smo stan plaćali samo 715 evra. Naravno, stan je veći, ali velika je cifra koju plaćamo – objasnio je.

– Sljedeći trošak je smeće. Prošli put su mnogi komentarisali da se to ne plaća, ali to zavisi od mjesta u kojem živite, o tome kakvog stanodavca imate. U mjestu u kojem ja živim svi moraju platiti smeće odvojeno, ne ulazi u cijenu stana. Godišnje platimo 252 evra, mjesečno 21 evro – otkrio je Ivan, prenosi srpskainfo.

U nastavku otkriva ostale troškove te ih upoređuje sa onim što je ranije plaćao i objašnjava zašto se cijena promijenila. Ali sve uz napomenu da je riječ o troškovima jedne porodice te da neko drugi može imati znatno drugačije troškove, u zavisnosti od stila života i mogućnosti.

