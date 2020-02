Šta znakove Zodijaka ispunjava: Jarca duhovnost – Djevicu zahvalnost

OVAN Uzbuđenje je ono što podiže vibracije Ovna. Pokušajte mu dati tu i tamo malo izazova da ga držite budnim. Ovan je rođen iz vatre – dijete boga Aresa (Marsa) i planet rata i borbi. On mora neprestano osvajati. Ali što je najvažnije, oni postaje sretan kad doista uspije pobijediti svoje strahove.

To su njegovi najstariji neprijatelji. Ako ste Ovan i želite postati sretniji, bavite se aktivnostima koje vam daju neku vrstu uzbuđenja. Štoviše, pronađite načine kako pobijediti svoje strahove – malo po malo. Nemojte postati bezobzirni. Kontroliranje straha treba uvijek biti sigurno!

BIK Riječ koja im znači sve. Ali što je istinska stabilnost? Čak i većina njih zapravo ne zna. Jedno je sigurno ipak. Oni izbjegavaju i preziru promjenu – bez obzira na to gore li njihova srca za promjenom. Oni vole biti oni koji vole stabilnost. Čudno? Zapravo, ono što žele je neka vrsta sigurnosti. Najčešće postaju sretni kad nađu srodnu dušu kojoj mogu vjerovati i kojoj se mogu posvetiti.

Povjerenje im je vrlo važno. Iako su vrlo jaki ljudi, kada susretnu posebne osobe, oni postaju ranjivi i nepobjedivi u isto vrijeme. Ranjivi su s partnerom, ali nepobjedivi kada se radi o svim vanjskim prijetnjama. Kako bi postali sretni, sve što trebaju je ljubav. S druge strane, nije li to ono što svi tražimo?

BLIZANCI Osjećati se slobodno je ono što Blizanci stvarno žele još od ranog djetinjstva. Ne žele ovisiti o nikome i o ničemu. Sloboda ih čini sretnima. Blizanca ne možete zarobiti i ukrotiti, kao što ne možete zarobiti vjetar. Jedina stvar koja ih uistinu može porobiti jest njihov strah i mračne misli.

To je ono čega se Blizanac uistinu treba osloboditi. Zato, ako uistinu volimo Blizanca, moramo mu pokazati da imamo povjerenja u njega. Ako Blizanac pronađe način da “riješi” probleme koji ga drže emotivno zarobljenim, tada postaje doista nevjerojatan partner i prijatelji. Sve što treba učiniti jest otkriti način na koji će upravljati svojim mračnim mislima.

RAK Ovo je znak baštine i emocionalne sigurnosti. Biti Rak je kao da surfate na beskrajnom oceanu. To uključuje uspone i padove. Što je još važnije, on ima dubinu, kao i njegove emocije. Pravi Rak se treba osjećati emocionalno sigurno. Kako se to može dogoditi?

Prije svega, vrlo je važno napraviti siguran prostor za sve moguće dijelove njegovog života. Bilo da je riječ o karijeri ili financijama ili osobnim odnosima, Rak je sretan kada mu je zajamčen kontinuitet. On prezire neuspjehe. Kad jednom osjeti plodnu budućnost, daje sve od sebe.

Želite li da vaš Rak bude produktivniji i sretniji? Pobrinite se da ima potencijal za daljnji rast. Ako ste Rak, ono što trebate učiniti je uložiti u svoju budućnost tako što ćete stvarati sigurne izbore. Iako je sreća gotovo uvijek na vašoj strani, ta sreća raste s vama. Ostanite fokusirani.

LAV Nema ništa seksipilnije nego gledati Lava kako ulazi u bar pun samopouzdanja. I postoji vrlo dobar razlog za to. Kad se osjeća sigurno, on zrači srećom i svjetlošću koja može razvedriti sve oko njega. Lavovi su djeca Sunca i Svjetla. Jednom kad prihvate najslabije dijelove svoje duše, oni su doista nepobjedivi.

Kako to mogu postići? Prije svega, oni se moraju pomiriti s činjenicom da nikad ne mogu biti savršeni. Zatim, trebaju se osjećati jedinstveni zbog onog što uistinu jesu. Svatko od nas je drugačiji i to je dobro. Osjećaj jedinstvenosti je oslobađajuća emocija.

Kao Lav, morate shvatiti da sve vaše prednosti i mane čine vaš nevjerojatan profil. Prihvatite ono što jeste i ponosno hodajte. Sada kada ste osvojili bitku protiv svojih sumnji, možete polagano raditi na tim nedostatcima.

DJEVICE Ovo su alkemičari zodijaka, oni koji su poslani da naporno rade kako bi ovaj svijet bio bolji. Sve što Djevica treba čuti je nešto poput “Hvala” ili “Divim se onome što radite”. To ih uistinu čini sretnim. Zašto?

Jer prava Djevica uvijek kritizira cijeli svijet i što je najvažnije, ona sama ocjenjuje sebe – strože nego svi. To se događa jer zaista vjeruje da uvijek postoji prostor za rast i razvoj. Ne može se lako odmoriti jer osjeća da uvijek postoji nešto za napraviti.

Iako je to istina, odmarat će se nakon što čuje toplo “hvala” od onih kojima je pomogla. Djevica može raditi vrlo naporno, a sve što želi je etička podrška ljudi oko nje. To joj daje samopouzdanje koje joj je potrebno kako bi se prestala prosuđivati ​​i počela raditi kako bi postala bolja u svakom pogledu!

VAGA Kao prava djeca Afrodite – Venere, sve što im treba je ljepota. Žive i žeđaju za ljepotom, ljubavlju i pažnjom. Kad se radi o ljepoti tu se radi ipak o skladu i ravnoteži. Prava Vaga žeđa za svim tim osobinama. Svaka Vaga želi živjeti u skladu s ljudima i prirodom oko nje. Važno je da uči izražavati ljepotu kroz umjetnost ili neku vrstu zanata.

Čak i od djetinjstva, sve Vage trebaju tražiti mirno mjesto bez drama kako bi se mogle izraziti. Jeste li i vi Vaga? Pronađite umjetnost koja vas čini sretnim i počnite vježbati. Pjevajte, plešite, bojite, pišite … izražavajte se. To će vas učiniti istinski sretnim. Pronađite načine za stvaranje ljepote!

ŠKORPIJA S obzirom na činjenicu da Škorpionom vlada Ares – Mars (planet Rata i borbe) zajedno s Plutonom – Hadom (planet moći i transformacije), svi koji su rođeni pod ovim utjecajem imaju životne probleme s moći. Dopustite mi da objasnim. Škorpion se zna nositi s teškoćama u svom životu. Može podnijeti gotovo sve.

Od djetinjstva, on traži stvar koja će mu dati dovoljno snage. Snagu uzima kroz seksualna iskustva, novac, magiju ili na neki sličan način. Dok se razvija, razumije da prava moć uvijek dolazi iznutra. To je razlog zašto se smatra jednim od mudrijih znakova zodijaka. On shvaća da treba ovisiti samo o sebi, da je to pravi izvor moći. Nakon što se osjeti sigurno, on je doista sretan.

STRIJELAC Njegova prava moć dolazi od Jupitera, planeta mogućnosti, rasta i širenja. Nema mjesta za sitničavost ili za zatvoren um. Pravi Strijelac uvijek cilja sve više i više. Njegov vodič je nada. Nijedan Strijelac ne može biti sretan ako izgubi optimizam.

Zato trebaju pronaći ljude oko sebe koji njeguju njihove snove, ali ih i ponekad nježno prizemljuju samo kako bi izbjegli neuspjeh i razočaranja. Njihova mudra priroda u konačnici će pronaći način za postizanje njihovih cjeloživotnih snova i učiniti ih istinitim, ali još uvijek trebaju nadu i dobre vibracije da bi postali sretni. Tako će ući u stanje stalnog blaženstva.

JARAC Jarac tijekom godina možda razvije jaku zaštitu kako bi izbjegao povrjeđivanje. Zašto? Zato što većina njih stalno sumnja u sebe i u gotovo sve što rade. Njima to dolazi prirodno jer su to počeli raditi još od djetinjstva. Oni moraju postati bolji u svemu.

Bolji u studijama, bolji u karijeri, odnosima, obitelji … svugdje. Oni su pravi perfekcionisti i ne shvaćaju da su već savršeni. Sve što Jarac treba je da vidi poštovanje u očima ljudi koji ga okružuju. Tada će naučiti razvijati svoje samopoštovanje. Jednom kad prihvati i počne poštovati svoju dušu, postaje istinski sretan i sposoban za gotovo bilo što.

VODOLIJE Iako se od djetinjstva uče uklopiti u društvene krugove, uvijek moraju zadržati svoj pravi identitet – jedinstvenost. Zašto? Jer to je ono što ih čini neovisnim o bilo kome drugom. Biti drugačiji od bilo koga drugoga je nešto čega su se oduvijek bojali. Vodenjak je sretan kada su te male stvari koje nas čine jedinstvenim potpuno prihvaćene.

Svatko ima tamne dijelove u svojoj osobnosti. Mi pobjeđujemo kada uspijemo prihvatiti sve dijelove sebe i smiriti naš duh. Vrijeme je beskrajno. Stoga se uvijek možemo vratiti unazad i raditi na našim nedostacima. Ali skrivanje od sebe nikada ništa ne rješava. Prigrlite svoju jedinstvenost.

RIBE Njima vlada Neptun – Posejdon, bog i planet oceana. Nitko zapravo ne može reći što se točno nalazi ispod mora. Izgubljena blaga i civilizacije, grozna čudovišta. Isto vrijedi i za osjećaje Riba. Oni stalno dobivaju podražaje iz njihovih dubokih oceana osjećaja. Uglavnom ne mogu identificirati izvor tih podražaja i pokušavaju pronaći način da uravnoteže ono što se događa u srcu,piše Infpult

Ponekad su izgubljeni. Kad odustaju, putuju u druge svjetove kako bi pronašli svoj mir. Ali to je samo obrambeni mehanizam. Ono što Riba stvarno želi jest imati ljude oko sebe koji je čine sigurnom i voljenom. Kad osjeća toplinu ljubavi u svom srcu, topi se led straha i onda ona može biti jako sretna. Ljubav je odgovor.

