Sedam znakova da vaša osobnost drugima može biti zastrašujuća

1. Brutalno ste iskreni

Iskrenost jedna je od najvažnijih karakteristika vaše osobnosti. Volite biti iskreni prema ljudima, čak i ako to ponekad znači govoriti tešku istinu ili biti nepristojan i nekoga povrijediti. Osjećate da je ispravno govoriti, nego ublažavati istinu ili lagati.

2. Ne volite čavrljanje

Ne volite gubiti vrijeme na čavrljanje s ljudima o vremenu, o tome kako su proveli vikend i sličnim situacijama kada ljudi obično razgovaraju samo kako bi bili ljubazni i pristojni. Čavrljanje vam se čini besmisleno i vi radije pređete na stvar i razgovarate o onome što je stvarno važno i vodite smisleni razgovor. Kao rezultat, ili jednostavno preskačete ugodne stvari ili uopće ne razgovarate s ljudima s kojima znate da nećete imati interesantan razgovor. Zato biste mogli djelovati nepristojno ili hladno, piše “Brightside“.

3. Niste tolerantni

Volite imati otvoren um i volite učiti nove stvari, dok drugi nisu uvijek željni istog. Stoga, kad netko postane osuđujuć, posebno zbog stvari o kojima stvarno ne zna mnogo, to vam može ići na živce. Zbog toga pokušavate izbjeći te ljude, a u njihovom društvu izgubite raspoloženje i postajete emotivni.

4. Ne podnosite ljude koji se žale

Ne tražite izgovore za svoje posupke, ili nepostupanje, pa očekujete da se i drugi tako ponašaju. Radije biste ljudi da se ljudi uhvate u koštac sa svojim problemima nego da gube vrijeme sažaljevajući se. Ako morate raditi s tim ljudima, osjećate se kao da oni gube i vaše vrijeme. Zbog toga bi vas ljudi mogli smatrati hladnima i bezosjećajnima, kao da ste robot koji samo brine o postizanju rezultata i ravnodušan je u borbama kroz koje prolazi.

Međutim, određene karakteristike vaše osobnosti koje su možda sasvim pozitivne neki ljudi mogu smatrati zastrašujućima.

5. Držite se onoga što kažete

Uz iskrenost dolazi i mogućnost da održite svoju riječ. Kad dajete obećanja, pridržavate ih se. Međutim, ne mogu svi to učiniti. Zato kada ljudi vide da je vaša riječ čvrsta, uspoređuju se s vama i vide kontrast, pa bi se mogli osjećati poniženo i nemoćno.

6. Otvorenog ste uma

Učenje novih stvari ne stvara vam nelagodnost, za razliku od velikog broja ljudi. Otvoreni ste za saslušanje obje strane priče, a vaše odluke i mišljenja baziraju se na uzimanju u obzir obje strane. Inspirira vas nepoznato, što može dovesti do toga da stvari počnete raditi drugačije od drugih. No nove i čudne stvari obično ljude izbacuju iz zone komfora, stoga kada ljudi vide da funkcionirate drugačije od njih, mogu se osjećati ugroženo.

7. Imate čvrsto mišljenje

Ako ste odlučni nešto učiniti, to ćete i učiniti, čak i ako to znači da niste u skladu s onim što drugi ljudi očekuju od vas. Ne plašite se biti samostalni, čak i ako vaš način razmišljanja ili činjenje stvari ne odgovara normi. I ako ne možete odmah postići željeni rezultat, imate samopouzdanja i vjere da nastavite pokušavati, bez obzira koliko se drugima to čini besmislenim i čudnim.

Što možete učiniti?

Pokušajte razmisliti kako će se ljudi osjećati nakon što im kažete nešto s apsolutnom iskrenošću. Ako se netko može suočiti s istinom, nastavite i recite im. Ali neki ljudi mogu biti jako povrijeđeni vašim riječima i to može oštetiti vaš odnos s tom osobom. Pokušajte prenijeti svoje misli na istinit, ali pristojan način. Na primjer, ako nekome dajete loše vijesti, možete biti jasni, ali također pokušati pokazati podršku. Ili, ako morate kritizirati nečiji rad, usredotočite se na njegove postupke i ne svaljujte krivnju za njihove neuspjehe samo na njih. Pokažite da vam je stalo da radite dobro i dajte savjet što bi mogli poboljšati.

Još jedna stvar koju biste trebali imati na umu je da ponekad ljudi jednostavno trebaju pustiti svoje emocije van, čak i ako to znači da izgledaju slabo ako se žale i samosažaljevaju. Umjesto da ih kritizirate zbog toga, pokušajte im pružiti podršku i pomozite im da se vrate na noge nakon što im je bilo teško. Zahvalit će vam.

Loading..

loading...

Facebook komentari