Šta činiti kad se zaljubiš u oženjenog muškarca – Psiholog daje savjete

Preljubi i nevjere stari su kao i svijet – ali, danas su sve češći kod osoba starijih od 30 i 40 godina. Najčešće do prevare dolazi, tvrde stručnjaci, kad u suživotu dvije osobe nešto nedostaje. Onda se događa da netko od njih postaje otvoren za nešto novo – a to često završi u krevetu s nekom trećom osobom.

Stručnjaci također objašnjavaju zašto žene (ponekad) padaju na zauzete muškarce – naime, oni su samouvjereni, zrače nekom mirnoćom i sigurnošću, a najčešće su već i situirani te znaju što žele od života. Žene razlikuju „zabavne muškarce“ te „muškarce koji mogu biti očevi“.

A pouzdanost i odgovornost su u dobi iznad 30 godina očitiji od, na primjer, atraktivnosti ili neke lude uzbudljive seksualnosti. I dok žene traže ozbiljnu vezu, muškarci najčešće traže strast – ili da banaliziramo – malo intime izvan veze ili braka.

Stoga bi žene – osobito one koje traže budućeg oca svog djeteta – trebale jako dobro razmisliti prije nego se upuste u vezu s oženjenim muškarcem. Za razliku od životinja, mi možemo potisnuti impulse. Premda ne živimo u pedesetim godinama prošlog stoljeća, i danas je „hvatanje“ oženjenog muškarca pitanje savjesti

Iako smatramo da je svoj brak odgovorn on, pojam „brakolomka“ ni danas nije popularan. A da ne spominjemo pitanje djece – što ako je on mladi otac, zaljubi se u drugu i odluči ostaviti suprugu? Stručnjaci kažu da će „brakolomka“ – uz grižnju savjesti “imati puno manje šanse za vlastito potomstvo“ – jer će se on brinuti prvenstveno za svoje napušteno dijete.

Sigurnost, samopouzdanje, okus „zabranjenog voća“ – sve je to na prvi pogled jako privlačno. Međutim, moramo se realno zapitati ima li veza s oženjenim muškarcem ikakve perspektive? Koga zavaramo? Ako se on uistinu i zaljubi – što ako ima djecu?

Hoće li je imati i s tobom? Kad se sve to pogleda, nema nikakvog valjanog razloga za „hvatanje“ oženjenog muškarca – osobito zbog činjenice da ima „puno riba u moru“. Ali, to se usprkos svemu ipak svakodnevno događa – stoga, kao što smo već napisale, preljub ostaje doista pitanje savjesti,piše Pult

Loading..

loading...

Facebook komentari