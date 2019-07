Muževi poredani od najgoreg do najboljeg prema horoskopskom znaku

Advertisements

Saznajte u kom horoskopskom znaku je rođen muškarac koji može biti vaš idealni muž. Prema tome kakvo njihovo ponašanje u braku može biti, poredani su od najgoreg, pa do najboljeg. Želimo vam mnogo sreće i sretan lov na idealnog muškarca, piše Aura.

12. Ribe

Ono što se može očekivati jeste to da će muškarca u znaku Ribe privući osoba potpuno različita od njega. Ako ste to vi, onda ipak možete biti idealan par. Ipak, zapamtite da njega mogu povrijediti i najmanje sitnice, pa stoga morate biti vrlo pažljivo birati sve što ćete reći ili uraditi.

11. Bik

Ako tragate za vezom koja ne zahtjeva 100% posvećenosti, ona je Bik ono što tražite. On će biti fokusiran na posao, roditelje ili prijatelje i neće imati mnogo vremena za vas. Ako ovakve okolnosti vama odgovaraju, onda se možete vrlo dobro razumjeti sa Bikom. Ako pokažete maksimum razumijevanja za njih, i oni će to isto pokazati za vas.

10. Djevica

Onog momenta kada vas zavoli, muškarac u znaku Djevice postaje ludački ljubomoran. U naletu ljubomore reći će vam stvari koje ne misli, ili će ono što misli izreći na tako oštar način da će vam se njegove riječi poput bodeža zariti pravo u srce. Onog momenta kad shvati šta je uradio, beskrajno će vam se izvinjavati, ali od vas zavisi hoćete li preći preko njegovog besa i ljubomornih ispada. Biti sa Djevicom je vrlo izazovno, ali ako volite izazove, biće vrijedan toga.

9. Jarac

Jarčevi su poznati kao perfekcioniste i od vas će očekivati isto takvo ophođenje prema njemu. Od vaše veze može imati nerealna očekivanja i željeti previše kontrole, ali njegove odluke o vašoj vezi nekad zaista mogu biti ono što je najbolje za vas.

8. Strijelac

Muškarac u znaku Strijelca često ima osjećaj da vam ne može pružiti sve što vam je potrebno. On je vjeran i posvećen, ali ima svoje unutrašnje demone koji mogu prilično otežati odnos i brak sa njim.

7. Vodolija

Vodolije se često smatraju čudnim jer im je odlično i kada su potpuno sami. Njemu je njegov lični prostor neophodan i ponekad vas može posmatrati kao smetnju. Kada je sa vama, on zaista daje sve od sebe, ali je na vama da procjenite da li je vrijedan truda.

6 . Lav

Muškarac Lav je neko ko je zaljubljen u samu ljubav. On će vam iskazivati svoju ljubav na najljepše moguće načine, ali ponekad ćete se zapitati da li to čin zbog vas ili zbog njega samog. Onog momenta kada se zaljubi u vas, neće poželjeti da vas ikad napusti. Ponekad može biti previše posesivan, ali ukoliko ste i same takve, onda ćete biti savršen par.

5. Rak

Onog momenta kad se muškarac u znaku Raka zaljubi u vas, pružiće vas svu svoju pažnju i ljubav. Ipak, nije ga uvijek lako osvojiti, jer Rakovi vrlo često jure žene koje ne žele da budu sa njima. Ipak, ako ste vi ona koju je izabrao, nećete morati da tražite nikog više.

4. Ovan

Ovnovi mogu biti vrlo dominantni. Ako ste i sami zahtjevni, Ovan će vas posmatrati kao izazov i daće sve od sebe da vas pokori. Ako mu tada pokažete da ne date na sebe, beznadežno će se zaljubiti u vas. Nekad je ipak teško pridobiti njegovu pažnju i vrijeme, jer se nikome neće dati tako lako.

3. Vaga

Znaćete da je muškarac Vaga ozbiljan po pitanju vaše veze ako želi da je učini što mirnijom. On će birati svađe u kojima učestvuje i ukoliko procjeni da nešto nije vrijedno sukoba, neće ulaziti u raspravu. Vage su poznate po tome što vole da se zabavljaju. Nemojte se bojati sve pažnje koju on dobije kada se pojavi, jer će uvijek biti spreman da je podjeli sa vama.

2. Blizanci

Ovaj tip mukaraca se zaljubljuje brzo i duboko. Njegova ljubav će učiniti da se i vi osjećate kao da možete dosegnuti zvijezde. On će uvijek biti tu da sasluša vaše probleme. Naravno, imaju i oni svoje mračne momente, ali ako ste spremni da ga pustite u svoj život, sve će ići lakše nego što biste ikad mogli očekivati.

1. Škorpija

Znate već da Škorpije mogu biti beskrajno šarmantne. Daće sve od sebe da ga primjetite i da se pokaže u najboljem svjetlu. Kada ga bolje upoznate, shvatićete da njegova ličnost ipak nije tako jednostavna kao što izgleda. Ipak, on je veoma vjeran i posvećen kao muž. Iako ponekad može biti nestrpljiv, ima nježno i brižno srce za sve one koje voli.

