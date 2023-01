Najosjetljivije tačke: Blizanac sebi uništava živce, Rak stvara čir na želucu, Djevica često u depresiji!

Ovan

Pripadnici ovog znaka su poznati po svom energičnom i srčanom duhu. Mars upravlja ovim znatiželjnim i odlučnim osobama. Ovnovi se u svemu predaju s poletom i zanosom, ali isto tako sve brzo napuštaju čim uzbuđenje i veselje prođu, prenosi “Atma“.

Česti su problemi s glavom. Oči, uši i nos su najčešći uzroci lošeg stanja organizma, ali zbog svoje dominantne prirode Ovnovi su u stanju s time izaći na kraj i pobijediti tegobe.

Ukoliko osoba rođena u znaku Ovna zapadne u stanje depresije, sklona je odavanju alkoholu ili čak drogama; tada ovaj izuzetan um više nije u stanju kontrolirati problem.

Da biste odagnali depresiju morate sebi priuštiti šetnje kroz prirodu ili umjerene fizičke vježbe. Unosite više hrane koja sadrži soli kalij-fosfata, kao što su zelena salata, luk, špinat, jabuka i orasi.

Bik

Pripadnici ovog zemljanog znaka obično su vrlo jake ličnosti, mada su često pretjerano zabrinuti. Bikovi su poznati po svojoj praktičnosti, opreznosti i upornosti. Iako su sve ovo divljenja vrijedne osobine, Bik lako padne u depresiju ukoliko je prinuđen napraviti veće promjene u svom životu.

Neprilagodljivost u svijetu promjena je samoporažavajuća osobina. Venera je pripadnike ovog znaka nagradila gracioznom i ljupkom pojavom. Bik je, međutim, sklon problemima s grlom, vratom i štitnom žlijezdom. Prvi hladan povjetarac može kod njih izazvati upalu grla, ali isto može biti i posljedica uznemirenosti, a onda to sve skupa stvara još veću zabrinutost.

Sprječavanje bolesti i smetnji kod ovih je osoba najbolji lijek. Ukoliko zapadnete u stanje ozbiljnije depresije, odmah uzmite odmor i pobjegnite od uzroka svojih problema. Ono što vrijedi i za ostale, korisno je i za vas – promjena okoline, ljudi i odgovarajuća prehrana. Mogu vam pomoći namirnice bogate solima natrij-sulfata, kao što su sirovo povrće i voće i zeleni plodovi.

Blizanci

Merkur, bog komunikacije i brzine, upravlja ovim znakom. Blizanci su društveni, intelektualni i uvijek u pokretu. Rijetko kada odvoje potrebno vrijeme za obroke, a najčešće se to svodi na kavu za doručak ili mineralnu vodu i čips za ručak.

Blizanci su društveno aktivni i obdareni divnom osobinom da zabavljaju sve oko sebe svojom duhovitošću.

Oni su ugodno i poželjno društvo, ali o sebi ne vode dovoljno računa. Uz nepravilnu prehranu i nedovoljno odmora, ove brze i mentalno neprestano aktivne osobe često sebe dovode u situaciju izuzetne nervoze.

Blizance najčešće muče problemi sa živčanim sustavom, ramenima, rukama i plućima. Depresija i živčane smetnje idu najčešće ruku pod ruku. Biokemijska tvar koja je Blizancima potrebna u prehrani je sol kalij-klorida. Ima je u marelicama, jabukama, celeru, šparogi, cikli, zelenim mahunarkama.

Rak

Rak je kreativna, osjećajna i intuitivna osoba. Ona uživa u svom domu. Pretjerana osjećajnost je uzrok česte ćudljivosti i psihosomatskih zdravstvenih problema. Stanja depresije nisu rijetka.

Osobe rođene u znaku Raka morale bi se čuvati od toga da na sebe preuzimaju tuđe probleme i osjećaje drugih i da ih previše primaju k srcu; u protivnom će teško izbjeći stanja stresa i živčane napetosti. Ovaj znak je povezan sa želucem, bubrezima, grudima i probavnim sustavom, pa su stoga ovi organi posebno osjetljivi.

Podanici Mjeseca često obolijevaju od čira na želucu. Najviše im godi tišina, mir, razmišljanje u samoći, osluškivanje vlastite intuicije. Uživaju u prirodi i životinjama. Kalcij-fluorid je biokemijska tvar koja povoljno utječe na zdravlje ovih osoba. Ovaj sastojak sadrže proizvodi od raži.

Lav

Ove pametne, živahne, vesele i strastvene osobe uvijek su okružene mnoštvom prijatelja i poznanika. Optimizam i energija Lavova inspiriraju one manje ambiciozne, a hrabre optimiste na još sjajnije pothvate.

Ipak, Lav, kao Sunčev podanik, osjetljiv je na prevelika opterećenja. Potrebno je nekada reći ”Ne”, a i naučiti kanalizirati svoj entuzijazam u točno određena područja interesa.

Groznice i simptomi povezani s njima uobičajeni su za Lava kada je umoran ili depresivan. Odmor u predjelima tople, sunčane klime učinit će da ponovo zablistate starim sjajem. Biokemijska sol koja odgovara osobama ovog znaka je magnezij-fosfat. Najviše je ima u žitaricama kao što su zob, ječam, riža i raž. Ne zaboravite grah, grašak, kupine i šparogu.

Djevica

Iako većina pripadnika ovoga znaka djeluje hladno, nezainteresirano i neemotivno, duboko u njima krije se želja za ljubavlju i naklonošću. Iz nepoznatih razloga osobe rođene u ovom znaku imaju poteškoća s izražavanjem svojih emocija. Tada depresija postaje realnost, a njihova briga i nemir veći.

Trbuh, crijeva i želudac povezani su s Djevicom. Pripadnici ovoga znaka imaju češće nego drugi probleme s kožom. Kada je Djevica u depresiji mora neizostavno obuzdati svoju uznemirenost i neočekivane emocije.

Pobjegnite od situacija koje predstavljaju izazov: odmarajte se i prepustite se razmišljanju. A zatim, uz pomoć svog istančanog intelekta, analizirajte i uz pomoć logike razriješite problem. Zlatne boje rane jeseni donose toplinu i unose život, a posebno Djevicama pružaju smirenost. Biokemijska sol koja odgovara ovom znaku je kalij-sulfat. Ima je u većim količinama u zelenoj salati, mrkvi, jabukama, jagodama, raži i proizvodima od pšenice.

Vaga

Podanik planeta Venere ima izraženu potrebu za ravnotežom i skladom da bi se osjećao zadovoljnim. Uvijek u potrazi za ljepotom, pripadnici ovog znaka grubost i sirovost doživljavaju kao emotivno uznemiravanje.

Zbog njihove ugodne prirode i dopadljivosti mnogi im zavide, što u njima budi osjećaj nesklada i razdora i samim tim izaziva depresiju; u tim trenucima oni su uvjereni da su nekoga uvrijedili. Odmor i meditacija su neophodni ovim osobama da bi postigli unutrašnju sigurnost.

Potražite ljepotu u muzejima, prirodi ili muzici. Ovaj znak je povezan s kožom, bubrezima i donjim dijelom leđa. Nužno je da Vage priznaju sebi da su bolesne ili nesretne, i da to stave drugima na znanje, jer oni zaista rijetko izgledaju bolesno i nesretno. Biokemijska sol koja odgovara ovim osobama je natrij-fosfat, a nalazi se u kukuruzu, kikirikiju, kupinama, jagodama, celeru, pšenici i jelima od riže.

Škorpion

Oštroumnost i okretnost podanika Plutona najbolje se ispoljava kroz brze i duhovite odgovore koje imaju na svako pitanje.

Međutim, kako ovim osobama ljutnja nije strana, njihove riječi lako postaju neprijateljske i arogantne i često dovode do raskidanja prijateljstva. Kako za većinu Škorpiona vrijedi pravilo da su dramatični i strastveni, njihove promjene raspoloženja su brze i drastične, kao posljedica emocionalne nestabilnosti.

Ove česte promjene osjećaja Škorpioni obično skrivaju od drugih, što stvara sukob u njima samima. Stoga nije čudno da se osobe rođene u ovom znaku često javljaju liječniku koji ima poteškoća da ustanovi dijagnozu na osnovu nejasne slike bolesti.

Ovaj znak je povezan sa spolnim organima. Međutim, najčešći problemi vezani su uz stres i živčane tegobe, a sve zbog njihove psihičke dominantnosti, složene emocionalne strukture i neprestane psihičke aktivnosti. Preporučuje se odmaranje u mirnoj i opuštenoj atmosferi. Izbjegavajte ljude i situacije koji vas ljute i razdražuju. Biokemijska sol koja odgovara ovim osobama je kalcij-sulfat, a nalazi se u zelenoj salati, kelju pupčaru, cvjetači, kupinama, mlijeku i koštunjavom voću.

Strijelac

Pripadnici ovoga znaka obožavaju sve vrste aktivnosti. Stalno su u pokretu, ali to dovodi do brojnih problema s uganućima ručnih i nožnih zglobova i do ogrebotina i modrica. Strijelca je lako uvući u verbalni ili intelektualni okršaj. I pored toga, oni su poželjni kao prijatelji. Ovim znakom upravlja blagonakloni Jupiter, zahvaljujući čemu njegovi podanici rijetko zapadaju u stanje depresije. Ovaj znak je povezan s kukovima, bedrima, jetrom i krvi.

Kada se Strijelac suoči s reumatizmom ili prijelomom ruke ili noge, čuvajte ga se i bježite što dalje. Što brži oporavak je od iznimne važnosti za ove osobe jer bez aktivnosti i kretanja ne mogu živjeti. Dok se oporavljaju, ponudite im poticajnu literaturu koja može nadahnuti njihovu kreativnost. Biokemijska sol ovoga znaka je silicij-dioksid, a najviše je ima u jabukama, šparogi, mahunama, zelenoj salati, krumpiru, smokvama i cjelovitim žitaricama.

Jarac

Podanik planeta Saturna, gospodara discipline i mudrosti, posjeduje odlučnost, pouzdanost i misaonost. Ove ličnosti su duhovno jake i drugi ih često smatraju usamljenicima. Rođeni su vođe, pa stoga često u poslovnim i obiteljskim odnosima preuzimaju više odgovornosti nego što se od njih očekuje.

Iako se Jarac rijetko žali na teret obaveza, to može utjecati na pojavu povišenog krvnog tlaka, stresa ili stanja malodušnosti. Da biste ovo nadvladali, okružite se veselim i bezbrižnim osobama. Sve što izaziva radost i dobro raspoloženje treba upotrijebiti u borbi protiv depresije.

Ovaj znak je povezan sa slezenom, kostima, koljenima i svim zglobovima. Pripadnici ovoga znaka u starijim godinama mogu oboljeti od reumatizma ili upale zglobova češće nego od drugih bolesti, iako su obično dugovječni.

Njihova omiljena hrana je vrlo jednostavna, ponekad čak i bezukusna. Biokemijska sol koja odgovara ovim osobama je kalcij-fosfat, a ima ga u mlijeku, siru, jogurtu i cjelovitim žitaricama. Ova sol pomaže jačanju kostiju.

Vodenjak

Pripadnici ovoga znaka poznati su po svojim brzim promjenama raspoloženja i lakom zapadanju iz stanja veselosti i razdraganog smijeha u ljutnju i grubost. Njihov vladar, Uran, gospodari neočekivanim i iznenadnim događajima i vrlo brzim procesom mišljenja.

Ovaj znak posjeduje veliki instinkt za humanost i dobročinstvo iz ljubavi prema čovječanstvu, kao i intuitivno razumijevanje života. Depresije i živčane smetnje su česta pojava kod osoba rođenih u ovom znaku. Zglobovi i listovi su dosta osjetljivi kod Vodenjaka, pa se treba zaštititi od proširenih vena i slabe cirkulacije.

Maštoviti, razmišljanju i sanjarenju skloni Vodenjaci najbolji su kreatori svojih psihosomatskih bolesti. Biokemijska sol koja odgovara ovim osobama je natrij-klorid, ili kuhinjska sol, a prirodni izvori ovog spoja su banane, rotkvice, kikiriki, maslac i sir.

Ribe

Pripadnici ovog znaka imaju osjetljiva stopala, ali se pored toga moraju čuvati upale pluća, prehlade i drugih bolesti dišnih organa. Planet Neptun podario je svojim podanicima dozu misterioznosti i intuitivne snage. Ribe su sklone preuzimanju tuđih problema i opterećenja i uživljavanju u njih, a da ih ponekad sasvim i ne razumiju. Zahvaljujući svojoj kreativnosti i domišljatoj, stvaralačkoj mašti, Ribe su u stanju smisliti najneobičnije bolesti i povjerovati da od njih boluju, makar su o njima samo načuli. Međutim, Ribe su u stalnoj potrazi za ravnotežom, harmonijom i mirom. Kada uspiju shvatiti da su njihova mračna razmišljanja uzrok depresije, potrudit će se što brže nadvladati to stanje.

Trebale bi češće biti u društvu, stupati u kontakte s ljudima i izbjegavati samoću. Veliki utjecaj na dobro raspoloženje i izbjegavanje depresije kod Riba ima njihova omiljena glazba, koju bi trebale često slušati, dok se odmaraju, čitaju ili nešto rade. Biokemijska sol koja odgovara ovim osobama je željezo-fosfat, a njezini prirodni izvori su cjelovite žitarice, zelena salata i bundeva.

