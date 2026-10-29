5 znakova Zodijaka pamtiće novembar 2026

1. LAV

Pred vama je mjesec u kom ćete imati više samopouzdanja da razmišljate o sljedećem koraku u karijeri. Ako već neko vrijeme želite bolji posao, novembar 2026. bi mogao da vas ohrabri da pogledate ponude i prijavite se za poziciju koja vam se dopada. Dobar je trenutak i da se posvetite učenju vještine koja vam može koristiti u budućnosti. Ne morate da donosite odluke preko noći. Pažljivo razmotrite mogućnosti koje su pred vama.

2. VAGA

Ljubav i odnosi sa ljudima biće vam u prvom planu. Ako između vas i partnera postoji nesporazum koji vas već neko vrijeme muči, iskren razgovor mogao bi da vam pomogne da se bolje razumijete. Obratite pažnju i na to koliko dajete, a koliko dobijate u odnosima koji su vam važni. Na poslu će vam saradnja sa drugima biti značajna, ali se potrudite da unaprijed razjasnite obaveze.

3. STRIJELAC

U novembru 2026. željećete da pogledate dalje od svakodnevnih obaveza i razmislite o tome šta zaista želite u narednim mjesecima. Možda planirate putovanje, razmišljate o promjeni posla ili želite da naučite nešto novo. Pred vama su mogućnosti koje vas mogu pokrenuti, ali prije nego što uložite vrijeme ili novac, prikupite sve potrebne informacije. Dobro razrađen plan pomoći će vam da sigurnije napravite sljedeći korak.

4. BIK

Novembar 2026. vam donosi priliku da se posvetite novcu i osjećaju sigurnosti. Pregledajte troškove, razmislite šta vam je zaista potrebno i napravite plan štednje koji možete da pratite. Tako ćete lakše sačuvati dio novca za ono što vam je važno. Ako planirate veću kupovinu, ne žurite. Uporedite cijene i provjerite kako će se ona uklopiti u vaš budžet,piše Mondo

5. RIBE

Za vas je novembar 2026. vrijeme da se vratite sebi i onome što vas raduje. Možda ćete poželjeti da obnovite stari hobi, posvetite se nekoj kreativnoj ideji ili konačno odvojite vrijeme za lične ciljeve. Obratite pažnju na svoja osjećanja, ali kada su u pitanju važne odluke, posebno one koje se tiču novca, provjerite sve detalje prije nego što pristanete na ponudu.

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