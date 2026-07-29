Ovaj znak u srijedu očekuje najteži dan. Zvijezde mu savjetuju oprez…

Prema astrološkim tumačenjima, najizazovniji dan u srijedu, 29. jula, očekuje Blizance.

Blizanci bi danas mogli osjetiti posljedice napetog aspekta Merkura, koji donosi nesporazume, kašnjenja i probleme u komunikaciji. Dobro je dvaput provjeriti svaku poruku ili e-mail prije slanja kako biste izbjegli nepotrebne zabune.

Ako planirate potpisati važan ugovor ili donijeti veliku financijsku odluku, možda je bolje pričekati dan ili dva. Obratite pozornost na sitna slova i ne donosite zaključke na brzinu.

Ni u ljubav im neće ići

Mogući su i manji zastoji u prometu ili tehnički problemi koji će vam poremetiti planove i dodatno vas izbaciti iz takta. Na poslu sačuvajte važne dokumente i napravite sigurnosnu kopiju podataka jer su mogući manji problemi s računalom ili datotekama.

Ni u ljubavi neće sve ići glatko. Partner bi mogao pogrešno protumačiti vaše riječi pa će i bezazlen razgovor lako prerasti u raspravu. Pokušajte ostati smireni i ne reagirati impulzivno.

Najbolje što danas možete učiniti jest usporiti tempo, izbjeći nepotrebne sukobe i, ako je moguće, važnije odluke ostaviti za sutra, piše index.

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