“Radim u second hand prodavnici i ovo je razlog što ne nalazite najbolju robu”

Zaposlenica, koja na TikToku dijeli savjete za kupovinu polovne garderobe, objasnila je zašto neki kupci iz prodavnica izlaze praznih ruku.

– Kao neko ko radi u second hand prodavnici i gotovo cijeli život kupuje polovnu odjeću, mogu reći da te prodavnice nisu pune bezvrijednih stvari. Ako ne pronalazite ništa, možda problem nije u prodavnici, nego u načinu na koji tražite – rekla je.

Ističe da je prvo pravilo uspješne kupovine dosljednost.

– Ako uvijek idete u iste prodavnice i to samo povremeno, teško ćete pronaći dobre komade. Možete doći jednog dana i ne pronaći ništa, a već narednog pronaći sve što vam treba. Potrebno je biti uporan – objasnila je.

Dodaje da kupci trebaju detaljno pregledati svaku vješalicu, bez obzira na veličinu.

– Ako volite vintage odjeću, imajte na umu da su se nekada veličine označavale drugačije nego danas. Važno je da poznajete svoje mjere i da isprobavate odjeću – savjetuje.

Naglašava i da treba biti otvorenog uma te razmišljati o različitim načinima kombinovanja odjevnih komada. Upravo se u second hand prodavnicama često mogu pronaći kvalitetni i jedinstveni komadi koji nisu dio trenutnih modnih trendova.

Na kraju poručuje da ponuda u mnogim prodavnicama stiže gotovo svakodnevno, zbog čega je korisno raspitati se kada dolazi nova roba i dolaziti češće. Prema njenim riječima, upravo su strpljenje i redovni obilasci ključ uspješne kupovine polovne odjeće, prenosi Novi.

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