Pun Mjesec 29.7.2026. donosi velike promjene za 3 znaka Zodijaka

Za tri horoskopska znaka ova lunacija donosi kozmički poticaj da promijene smjer i otvore sasvim novo poglavlje.

U srijedu, 29.7.2026., u 16:36h događa se pun Mjesec na 6°30′ Vodenjaka. Mjesec stoji nasuprot Suncu u Lavu, a samo dva sata ranije Sunce se egzaktno spaja s Jupiterom na 6°24′ Lava. Riječ je o Jupiterovu kazimiju, jednom od najsnažnijih trenutaka za rast, vidljivost, hrabre odluke i širenje životnog prostora.

Mjesec je u bliskoj konjunkciji s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku. Emocije postaju intenzivnije, potisnute istine izlaze na površinu, a teme moći, kontrole, pripadanja i osobne slobode više se ne mogu zaobići. Ono što se dugo odvijalo u pozadini sada traži jasan odgovor.

Istodobno, Uran na približno 5° Blizanaca gradi trigon prema Mjesecu i sekstil prema Suncu i Jupiteru. Neptun na približno 4° Ovna stvara sekstil s Mjesecom te trigon sa Suncem i Jupiterom. Ova mreža aspekata povezuje intuiciju, ideju, hrabrost i konkretnu priliku. Uvid ne ostaje samo u glavi – pretvara se u odluku, razgovor, ponudu ili potez.

Na sam dan punog Mjeseca Venera na 21° Djevice gradi egzaktan kvadrat s Marsom na 21° Blizanaca. Ljubav, novac i svakodnevne obveze ulaze u napet odnos sa željama, nestrpljenjem i potrebom za slobodom. Privlačnost je snažna, ali jednako brzo izlaze razlike u očekivanjima.

Ovo je, dakle, pun Mjesec u Vodenjaku u konjunkciji s Plutonom i opoziciji sa Suncem i Jupiterom u Lavu, uz podršku Urana u Blizancima i Neptuna u Ovnu. To je kombinacija u kojoj se sukobljavaju osobna želja i očekivanja grupe, potreba za priznanjem i potreba za slobodom, ljubav prema vlastitom putu i odgovornost prema odnosima koje smo izgradili.

Tri znaka posebno se izdvajaju kroz spoj izravnog utjecaja i aspekata koji otvaraju put prema konkretnom pomaku:

Vodenjak, Lav i Blizanci.

Ako je vaš znak među ovima, ovaj trenutak bi mogao prekretnica – kozmički poziv da prepišete dio svoje priče i započnete ispočetka, ovaj put s više jasnoće, hrabrosti i emocionalne slobode.

Blizanci

Dragi Blizanci, Uran se nalazi u Vašem znaku i mijenja način na koji razmišljate, govorite, radite i predstavljate se svijetu. Pun Mjesec u Vodenjaku gradi trigon prema Uranu pa promjena koju ste dugo osjećali u sebi sada dobiva smjer.

Ova lunacija događa se u Vašem devetom polju – području obrazovanja, putovanja, inozemstva, izdavaštva, prava, vjerovanja i šire životne slike. Mjesec uz Plutona pokazuje da se Vaš pogled na budućnost duboko promijenio.

U posljednje vrijeme osjećali ste da stari plan više nije dovoljno velik za Vas. Ideja koja Vas je nekada motivirala izgubila je snagu, a nova još nije imala jasan oblik. Pun Mjesec 29.7. prekida tu neizvjesnost.

Dolazi vijest, poziv, razgovor ili prilika povezana s putovanjem, učenjem, objavljivanjem ili radom s ljudima iz druge sredine. Uran u Vašem znaku daje Vam hrabrost da prihvatite smjer koji se razlikuje od svega što ste prije planirali.

Sunce i Jupiter u Lavu aktiviraju Vaše polje komunikacije. Profesionalno, ovo je iznimno snažno razdoblje za pisanje, predavanje, marketing, društvene mreže, medije, prodaju i edukaciju. Vaš glas dopire dalje, a osoba koja ima utjecaj prepoznaje vrijednost Vaše ideje.

Projekt koji je dugo čekao pravi trenutak izlazi pred publiku. Razgovor koji se stalno vraćao na početak napokon dobiva zaključak. Dokument, prijava ili ugovor otvara sljedeću fazu.

U ljubavi kvadrat Venere u Djevici i Marsa u Vašem znaku donosi napetost između osobne slobode i obiteljskih ili privatnih očekivanja. Partner traži veću prisutnost upravo u trenutku kada Vas privlači nova ideja, put ili poslovni cilj. Otvoren razgovor spriječit će da uzbuđenje preraste u nepotreban sukob.

Slobodni Blizanci ulaze u kontakt s osobom koja dolazi iz druge sredine ili ima potpuno drukčiji pogled na život. Privlačnost se razvija kroz razgovor, zajedničko učenje ili putovanje.

Zdravlje reagira na mentalno ubrzanje. Ideje dolaze brzo, obveze se gomilaju, a tijelo traži kretanje, san i predah od ekrana.

Poruka ovog punog Mjeseca glasi: put se otvara kada prestanete tražiti potvrdu da je Vaša nova ideja dovoljno sigurna. Vrijeme je da joj date stvarni prostor.

Lav

Dragi Lavovi, Sunce i Jupiter nalaze se u Vašem znaku i spajaju se samo nekoliko sati prije punog Mjeseca. Jupiterov kazimi na 6°24′ Lava stavlja Vas u središte jednog od najotvorenijih i najmoćnijih trenutaka godine.

Pun Mjesec događa se nasuprot Vašem znaku, u polju partnerstava, odnosa, poslovnih suradnji i ugovora. Mjesec je uz Plutona u Vodenjaku pa ono što se događa kroz druge ljude ima dubok i trajan utjecaj na Vaš život.

U posljednje vrijeme osjećali ste da se Vaš život širi brže nego što se odnosi oko Vas prilagođavaju. Sada dolazi trenutak istine. Jasno vidite tko Vas podržava dok rastete, a tko želi zadržati staru raspodjelu moći.

Profesionalno, Sunce i Jupiter u Vašem znaku donose priznanje i priliku da preuzmete veću ulogu. Projekt izlazi pred publiku, stiže ponuda ili osoba s autoritetom prepoznaje Vaš rad. Ako ste čekali pravi trenutak da predstavite ideju, zatražite bolje uvjete ili stanete iza vlastitog imena, taj trenutak dolazi sada.

Ipak, pun Mjesec u polju partnerstava pokazuje da veliki korak uključuje i druge ljude. Poslovni ugovor, suradnja ili zajednički projekt mora imati jasna pravila. Pluton ne dopušta nejasnu podjelu odgovornosti i moći.

U ljubavi se odnos razvija brzo. Stabilni parovi ulaze u fazu ozbiljnih odluka, od zajedničkog života i braka do plana koji mijenja svakodnevicu oboje. Odnos koji je dugo izbjegavao važne teme dolazi do razgovora nakon kojeg će njegov smjer biti jasan.

Slobodni Lavovi privlače snažnu osobu. Susret dolazi kroz posao, suradnju, prijatelje ili javni događaj. Privlačnost se osjeća odmah, ali Pluton u priču unosi intenzitet pa ćete brzo prepoznati radi li se o stvarnoj povezanosti ili borbi za kontrolu.

Kvadrat Venere i Marsa otvara i pitanje novca. Troškovi povezani s društvenim životom, projektom ili planom prijatelja traže veću mjeru. Ne ulažite energiju i sredstva samo zato da biste zadržali mjesto u grupi koja više ne prati Vaš razvoj.

Zdravlje i energija dobivaju snažan Jupiterov poticaj, ali raste i sklonost pretjerivanju. Previše obveza, izlazaka i obećanja brzo iscrpljuje tijelo.

Pun Mjesec Vas podsjeća: pravo priznanje dolazi kada više ne umanjujete sebe, ali ni druge ne pretvarate u publiku vlastitog života.

Vodenjak

Dragi Vodenjaci, promjene Vam već dugo nisu teorija. Pluton prolazi kroz Vaš znak i polako mijenja način na koji doživljavate sebe, svoje tijelo, odnose i mjesto koje zauzimate među ljudima.

Pun Mjesec 29.7. događa se u Vašem znaku, u prvom polju identiteta, osobnih odluka i životnog smjera. Mjesec na 6°30′ Vodenjaka nalazi se blizu Plutona, dok Sunce i Jupiter stoje nasuprot u Vašem polju partnerstava.

To u praksi izgleda kao trenutak u kojem više ne želite biti verzija sebe koja je svima prihvatljiva, ali Vama postaje tijesna. Nešto što ste dugo osjećali napokon postaje jasno: promijenili ste se i odnosi oko Vas moraju se prilagoditi toj činjenici.

Svemir Vam sada drži ogledalo kroz druge ljude. Partner, bliska osoba, poslovni suradnik ili klijent pokazuje gdje još uvijek pristajete na pravila koja ste prerasli. Razgovor koji se dugo odgađao dolazi na dnevni red, a Vi ga ovaj put nećete ublažavati samo da biste sačuvali privid mira.

Sunce i Jupiter u Lavu otvaraju veliko poglavlje u odnosima. Stabilna veza ulazi u ozbiljniju fazu kroz zajedničku odluku, plan ili obvezu. Poslovno partnerstvo donosi širu publiku, kvalitetniji ugovor ili kontakt s osobom koja prepoznaje Vašu vrijednost.

Istodobno, konjunkcija Mjeseca i Plutona traži potpunu iskrenost. Odnos u kojem su kontrola, ljubomora ili neravnopravnost postali uobičajeni dolazi do krajnje točke. Više nema prostora za pola istine i emocionalne igre.

Profesionalno, pred Vama je prilika da se pokažete u drukčijoj ulozi. Jupiter preko partnerstava širi broj klijenata i suradnika, dok Uran u Blizancima aktivira Vašu kreativnost. Ideja, projekt ili talent koji je dugo stajao sa strane dobiva osobu, publiku ili platformu potrebnu za razvoj.

U ljubavi kvadrat Venere i Marsa pojačava privlačnost, ali otvara teme intimnosti, zajedničkog novca i različitih očekivanja. Slobodni Vodenjaci privlače osobu snažne energije koja ih neće ostaviti ravnodušnima. Ovdje nema prostora za površnu priču – odnos brzo pokazuje svoju pravu dubinu.

Zdravlje reagira na unutarnji pritisak i potrebu da sve riješite odjednom. Živčani sustav traži manje buke, više sna i dovoljno vremena da se tijelo prilagodi osobnim promjenama koje su već počele.

Poruka ovog punog Mjeseca glasi: više ne morate ostajati isti samo zato što su se drugi navikli na tu verziju Vas.

Suzana Dulčić/ATMA

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