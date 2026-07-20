Alajbegović iz Bugojna poslao snažnu poruku: Ponosan sam što smo ujedinili BiH

Iako je rođen u inostranstvu i karijeru gradi daleko od domovine, Alajbegović ima posebnu vezu s Bugojnom, gradom iz kojeg potiču njegovi roditelji i u kojem tradicionalno provodi dio ljetne pauze. Ovoga puta njegov dolazak bio je nešto kasniji zbog obaveza s reprezentacijom BiH, s kojom je ostvario historijski uspjeh na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

Veliki broj građana okupio se kako bi pozdravio mladog fudbalera, koji je ušao u historiju kao najmlađi strijelac gola van kaznenog prostora na svjetskim prvenstvima. Alajbegović nije krio zadovoljstvo zbog podrške koju je dobio u gradu svojih roditelja.

“Drago mi je da ima puno naroda, da mogu biti u gradu svojih roditelja. Fino je vidjeti da su toliki ljudi došli da me vide. Svjetsko prvenstvo je bilo posebno za cijelu državu. Ponosan sam na našu ekipu, svi smo fina klapa i fino je vidjeti da se nose dresovi svih igrača širom BiH. Na to se može biti ponosan. Lijepo je vidjeti da se mala djeca skupljaju, nose dresove i zahvalan sam za doček”, rekao je Alajbegović.

Veliku pažnju privlači i pitanje njegove klupske budućnosti. Alajbegović se povezuje s Atalantom, s kojom navodno postoji usmeni dogovor, ali italijanski klub još treba usaglasiti detalje s Bayer Leverkusenom, vlasnikom njegovog ugovora. Mladi fudbaler poručio je da odluka još nije donesena.

“Ne, tek sam došao u Bugojno malo da budem s roditeljima i koji će biti sljedeći klub, ne znam. Ništa nije sigurno, vidjet ćemo u narednim sedmicama. Fino je biti ovdje i ne bavim se trenutno drugim klubovima”, nije želio otkriti Alajbegović naredne korake.Govoreći o rezultatima reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, Alajbegović je istakao da ekipa ima razloga za ponos, bez obzira na ispadanje u završnici takmičenja,pišu Vijesti

“Mislim da je naš cilj bio otići na Svjetsko prvenstvo i možemo biti ponosni jer smo izbacili velike reprezentacije, a onda nam je drugi cilj bio da se smjestimo i da budemo kao klapa i kao jedan. Cilj je bio proći grupu i to smo uradili. Nažalost, ispali smo, ali smo ponosni na ono što smo napravili”, rekao je Alajbegović u Bugojnu.Mladi reprezentativac vjeruje da je generacija Zmajeva tek napravila prve velike korake i da je pred ekipom još mnogo izazova. Kao jedan od narednih ciljeva istakao je borbu za plasman na Evropsko prvenstvo.

“Ja kad sam bio mlad, navijao sam za reprezentaciju, za Džeku, Pjanića i Kolašinca. Bio mi je cilj da im priđem blizu, a danas smo učinili narod ponosnim zajedno. Moramo dalje raditi i puno je još svjetskih i evropskih prvenstava pred nama. Evropsko je daleko, tek dolazi Liga nacija, a ja mislim da smo baš na dobrom putu i dobra ekipa. Moramo se prvo fokusirati na Ligu nacija, ali logično je da svi želimo ići na naše prvo Evropsko prvenstvo. Možemo uspjeti u tome”, zaključio je naš mladi nogometaš.

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