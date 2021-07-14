Sutra se otvara portal 7.7: Kažu da ovaj datum mijenja sudbinu, provjerite kakvu poruku šalje baš vama

Neki datumi prođu potpuno obično, a za neke se vjeruje da nose posebnu energiju. Jedan od njih je upravo 7. jul, poznat i kao portal 7.7., koji ljubitelji numerologije smatraju danom kada intuicija postaje jača, a mnogi dobijaju odgovore na pitanja koja ih dugo muče, piše naj žena.

Po numerološkom tumačenju, broj 7 simbolizuje mudrost, unutrašnji mir, duhovni razvoj i traganje za istinom. Kada se sedmica ponovi dva puta, njena energija, kako veruju numerolozi, dodatno se pojačava.

Ove godine taj datum dobija još jedno značenje jer 2026. nosi univerzalnu vibraciju broja 1 (2+0+2+6=10, odnosno 1). Broj 1 predstavlja nove početke, hrabrost i donošenje važnih odluka. Kada se spoje energija broja 1 i dvostruke sedmice, mnogi smatraju da je pravo vreme da poslušate sebe i napravite prvi korak ka promjeni.

Možda ćete baš tog dana imati osećaj da jasnije vidite stvari, da vam se vraćaju stari snovi ili da vam život šalje znakove koje ranije niste primijećivali.

Kako da izračunate svoj lični broj?

Saberite dan i mjesec rođenja, zatim cifre godine 2026, pa na kraju dodajte broj 7, koji predstavlja jul.

Dobijeni zbir svedite na jednocifren broj, osim ako dobijete 11 ili 22, koji se u numerologiji smatraju posebnim brojevima.

Primjer: rođeni ste 1. marta.

1 + 3 + 2 + 0 + 2 + 6 = 14

14 + 7 = 21

2 + 1 = 3

Vaš lični broj za 7. jul je 3.

Poruka za vaš broj

1 – Vreme je da presečete i konačno uradite ono što dugo odlažete. Novi početak je bliže nego što mislite.

2 – Odnosi dolaze u prvi plan. Iskren razgovor može rešiti nešto što vas već dugo opterećuje.

3 – Ne krijte ono što mislite. Vaše ideje i reči mogu otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena.

4 – Sredite život, obaveze i planove. Ono što danas postavite na svoje mesto kasnije će vam doneti mir.

5 – Promena je na pomolu. Moguće su nove prilike, zanimljivi susreti ili vest koja menja planove.

6 – Ljubav i porodica traže više pažnje. Ne zaboravite da, pomažući drugima, sačuvate i sebe.

7 – Ovo je vaš dan. Intuicija će biti posebno izražena, a odgovori koje tražite mogli bi da se pojave kada ih najmanje očekujete.

8 – Posao i novac dolaze u prvi plan. Iskoristite priliku, ali ne donosite odluke isključivo zbog zarade.

9 – Zatvorite jedno poglavlje. Tek kada otpustite prošlost, otvoriće se prostor za nešto mnogo bolje.

11 – Obratite pažnju na snove, slučajne susrete i neobične znakove. Numerolozi veruju da vam upravo oni mogu doneti važnu poruku.

22 – Dan je odličan za velike planove. Sve što sada započnete može imati dugoročan značaj ako budete uporni.

Facebook komentari