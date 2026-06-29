Od 1.jula oni će biti miljenici sudbine! Ova 3 znaka dobijaju sve što čekaju cijeli život, nema više dugova, muke i problema…

Od 1. jula formira se snažniji astrološki zaokret, jer Sunce boravi u znaku Raka, a istovremeno se aktiviraju aspekti Venere i Jupitera koji pojačavaju potrebu za emotivnom stabilnošću, porodičnim rješavanjima i životnim preokretima koji dugo čekaju “zeleno svjetlo”.

Ovaj period donosi kombinaciju intuicije, emotivne hrabrosti i konkretnih prilika, pa se posebno izdvajaju tri znaka Zodijaka koja ulaze u fazu nagrade nakon dužeg perioda čekanja, odricanja ili stagnacije.

Rak ulazi u jedan od najvažnijih perioda godine. Energija Sunca u njihovom znaku donosi lični preporod, jačanje samopouzdanja i osećaj da se stvari konačno slažu u njihovu korist. Mnogi Rakovi mogu očekivati važne odluke vezane za dom, posao ili porodicu, kao i završetak dugotrajnih emotivnih dilema. Ono što je bilo neizvesno sada dobija jasnu formu.

Škorpija dobija snažan vetar u leđa kroz finansijske i poslovne tokove. Aktiviraju se prilike koje su ranije bile blokirane ili odložene, a naglasak je na novcu, saradnjama i rješavanju odnosa koji su dugo bili u zastoju. Škorpije ulaze u fazu u kojoj se “zatvara stari dug” i otvaraju vrata novih izvora stabilnosti.

Ribe prolaze kroz period pojačane intuicije i emocionalnog rasterećenja. Mnogi pripadnici ovog znaka dobijaju šansu da krenu u novom pravcu – kroz posao, ljubav ili lični razvoj. Ono što je dugo bilo nejasno sada dobija smisao, a odluke koje budu donijete u ovom periodu mogu imati dugoročan uticaj na njihov životni pravac.

Astrolozi naglašavaju da je početak jula više “okidač” nego instant promjena – rezultati dolaze kroz konkretne poteze, ali i kroz spremnost da se puste stare navike i odnosi koji više nemaju funkciju. Za pomenuta tri znaka, ovo je period u kojem se dugogodišnje čekanje konačno pretvara u pokret, piše naj žena.

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