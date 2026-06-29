Pun Mjesec u Jarcu 30.6. otvara novo poglavlje za 4 znaka Zodijaka

Četiri znaka sada dolaze do točke s koje nema povratka na staro!

Pun Mjesec u Jarcu 30.6.2026. dolazi u trenutku kada se više ne može održavati ono što je odavno izgubilo snagu. Sve što je počivalo na dužnosti, šutnji, kontroli, strahu ili navici sada pokazuje stvarnu cijenu.

Lunacija se događa na 8°14’ Jarca, nasuprot Suncu u Raku. To je os doma i karijere, intime i odgovornosti, osjećaja sigurnosti i životne strukture. Rak pita gdje pripadamo i što nas hrani iznutra. Jarac pita što smo izgradili, koliko nas to košta i jesmo li spremni donijeti zrelu odluku.

U danima oko ovog punog Mjeseca jasnije se vidi granica između privatnog i javnog života. Dom više ne smije biti mjesto iscrpljivanja. Posao više ne smije gutati cijeli život. Odnos više ne smije opstajati samo zato što je nekada imao smisla. Ono što se dugo pripremalo sada traži oblik, odluku ili završetak.

Napetost punog Mjeseca prema Neptunu i Saturnu u Ovnu daje cijeloj priči ozbiljniji ton. Saturn traži granice, zrelost i odluku. Neptun razotkriva iluziju. Ono što je izgledalo kao hrabrost sada se provjerava djelima. Ono što je izgledalo kao sigurnost sada pokazuje gdje više nema stvarnog oslonca.

Merkur je retrogradan u Raku pa se vraćaju stari razgovori, obiteljske teme, neriješene emocije i odluke koje su ostale između šutnje i potrebe da se konačno kaže istina. Prošlost se ne vraća da bi nas povukla unatrag. Vraća se zato da bi se zatvorilo ono što je predugo držalo srce na istom mjestu.

Istoga dana Jupiter ulazi u Lava i mijenja ton razdoblja koje slijedi. Nakon ozbiljnosti Jarca javlja se potreba za većom slobodom, vidljivošću, radošću i osobnim ponosom. Ono što se oko ovog punog Mjeseca zatvara ne ostavlja prazninu. Oslobađa prostor za život u kojem se više ne pristaje na umanjivanje.

Četiri znaka ovu će lunaciju osjetiti snažnije od ostalih. Za njih se otvara novo poglavlje kroz odluku koja mijenja ritam života.

Ovan

Ovnovima pun Mjesec u Jarcu aktivira vrh horoskopa: karijeru, status, ambicije, javnu sliku i odluke koje se vide. Ovdje nema sitnih unutarnjih pomaka. Ovo je područje rezultata, odgovornosti i velikih životnih smjerova.

Saturn i Neptun u Ovnu dodatno pojačavaju pritisak. Već duže osjećate da se stari način borbe mijenja. Više ne prolazi samo brzina. Više ne prolazi impuls. Život od Vas traži mudriju snagu, disciplinu i jasnije upravljanje vlastitom energijom.

Pun Mjesec pokazuje gdje ste došli do granice starog profesionalnog ili životnog identiteta. Neki Ovnovi dobivaju priznanje, odluku, ponudu ili završetak važnog projekta.

Neki shvaćaju da više ne žele dokazivati vrijednost na mjestu koje ih ne vidi. Neki mijenjaju odnos prema autoritetima, ambiciji i vlastitoj potrebi da uvijek budu prvi.

Novo poglavlje otvara se kroz ozbiljniji odnos prema vlastitoj moći, kroz zreliji izbor bitaka. Ono što sada završava oslobađa Vas za smjer u kojem više ne trošite snagu na dokazivanje pred pogrešnom publikom.

Rak

Rakovi ovaj pun Mjesec osjećaju kroz odnose. Mjesec u Jarcu osvjetljava partnersko polje, dogovore, brak, suradnje i sve veze u kojima postoji jasna dinamika davanja i primanja.

Budući da je Sunce u Vašem znaku, Vi ste već u procesu jačeg osvještavanja sebe. No nasuprot Vama stoji pitanje: tko stvarno hoda uz Vas, a tko očekuje da se neprestano prilagođavate?

Retrogradni Merkur u Raku vraća stare teme na stol. Razgovor koji je bio odgođen sada traži zrelije riječi. Veza koja je ostala u nejasnom prostoru sada traži definiciju. Suradnja koja se gradila na prešutnim očekivanjima sada traži nove uvjete.

Novo poglavlje za Rakove počinje kada prestanu spašavati odnos po svaku cijenu. Ono što vrijedi, dobit će jasniji oblik. Ono što se držalo samo na emociji, sjećanju ili strahu od gubitka, pokazat će koliko je zapravo stabilno.

Ovo nije lunacija u kojoj srce gubi. Ovo je lunacija u kojoj srce prestaje nositi ono što bi trebala nositi zrela veza.

Vaga

Vagama pun Mjesec u Jarcu otvara temu doma, obitelji, korijena, privatnog života i unutarnje stabilnosti. Ovo je jedno od najosjetljivijih područja za Vas jer traži odluke koje se ne donose radi dojma, mira u kući ili tuđeg zadovoljstva.

Moguće su važne spoznaje vezane uz stanovanje, obiteljsku dinamiku, roditelje, zajednički život ili osjećaj pripadanja. Nešto što ste dugo pokušavali uskladiti sada pokazuje gdje ravnoteža više ne postoji.

Vi ste znak koji često vidi obje strane. Ovaj pun Mjesec ne traži još jedno razumijevanje svih strana. Traži pitanje: gdje ste Vi u toj priči i što Vama treba da biste se osjećali mirno?

Novo poglavlje za Vage počinje u temelju života. Dom, privatni prostor i emocionalna sigurnost postaju važniji od slike koju drugi vide. Neki će promijeniti odnos prema obitelji. Neki će donijeti odluku o selidbi, uređenju prostora ili granicama u privatnom životu. Neki će napokon priznati da mir nije isto što i šutnja.

Ova lunacija vraća Vas na mjesto odakle sve počinje. Kada je temelj stabilan, i Vaš javni život postaje snažniji.

Jarac

Ovaj pun Mjesec događa se u Vašem znaku i označava kraj jedne osobne etape. Ne radi se o sitnoj promjeni raspoloženja, već o dubokom uvidu u vlastiti identitet, tijelo, granice i životni smjer.

Sve što ste dugo izdržavali sada dolazi pod svjetlo. Odnosi u kojima ste morali biti jači nego što jeste. Obveze koje su postale preteške. Uloge u kojima ste bili pouzdani, korisni i stabilni, ali premalo živi.

Ova lunacija vraća Vas sebi na vrlo jasan način. Više nije dovoljno funkcionirati. Više nije dovoljno biti osoba koja sve može, sve nosi i sve prešuti. Pun Mjesec u Vašem znaku traži da pogledate što je od Vaše snage postalo navika iscrpljivanja.

Novo poglavlje otvara se kroz odluku da prestanete živjeti samo prema dužnosti. Neki Jarci zaključuju važan profesionalni ciklus. Neki mijenjaju odnos prema partnerstvu. Neki prvi put nakon dugo vremena priznaju da žele drukčiji život, iako su ga godinama gradili po pravilima koja su nekada imala smisla.

Ovo je trenutak u kojem se Vaše ime, položaj, tijelo i budućnost vraćaju u Vaše ruke.

Suzana Dulčić/ATMA

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