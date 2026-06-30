Jupiter u Lavu (od 30.6.2026. do 26.7.2027.): Poziv na hrabriji i autentičniji život…

Jupiter u Lavu podsjeća da srce zna kada smo premali za vlastiti život. U 2026. i 2027. taj osjećaj postaje sve jasniji. Tko ga posluša, ulazi u razdoblje velikog rasta. Tko ga ignorira, sve teže će podnositi vlastito odgađanje. Ovaj tranzit najviše će osjetiti Lavovi, osobito oni koji imaju Sunce, Mjesec, podznak ili važne osobne planete u Lavu. Za njih ovo može biti jedno od najvažnijih razdoblja osobnog rasta u dvanaestogodišnjem ciklusu.

Kada Jupiter 30.6.2026. uđe u Lava, završava jedno emocionalno gusto poglavlje i počinje razdoblje snažnije životne ekspanzije. Nakon boravka u Raku, gdje je rast bio vezan uz obitelj, sigurnost, pripadnost, unutarnju stabilnost i potrebu da se zaštiti ono najosjetljivije u nama, Jupiter prelazi u znak kojim vlada Sunce. Energija se diže iz intime prema pozornici. Ono što je mjesecima raslo u tišini sada traži oblik, glas, lice i hrabriji nastup.

Lav je znak srca, stvaralaštva, samopouzdanja, plemenitosti, radosti, djece, ljubavi, osobnog sjaja i autentičnog izraza. Jupiter je planet širenja, smisla, povjerenja, učenja, velikih prilika i unutarnjeg dopuštenja da se život doživi šire od okvira na koje smo se navikli. Kada se te dvije simbolike spoje, naglasak pada na pitanje koliko smo spremni zauzeti prostor koji nam pripada.

Ovaj tranzit traži zrelost da se prestane umanjivati vlastita snaga. Lav u svojoj najboljoj formi nema potrebu dokazivati se svima. On zna što nosi. Jupiter u Lavu zato donosi godinu u kojoj se talent, srčanost, kreativnost i osobna istina lakše vide. Ljudi koji su dugo čekali “pravi trenutak” sada osjećaju da se nešto u njima više ne želi skrivati iza pristojne skromnosti, odgađanja, straha od komentara ili potrebe da svi drugi budu zadovoljni.

Iz Raka u Lava: Od sigurnog gnijezda do javnog izraza

Jupiter u Raku otvorio je pitanja doma, obitelji, korijena, emocionalne sigurnosti i odnosa prema onome što nas hrani iznutra. To je bio tranzit koji je mnoge vratio osnovama. Gdje pripadamo? Što nas štiti? Kome vjerujemo? Što nam daje osjećaj da imamo tlo pod nogama?

Ulaskom u Lava mijenja se smjer kretanja. Sada više nije dovoljno imati unutarnji osjećaj sigurnosti. Ta sigurnost traži izraz. Nakon što se srce podsjetilo što mu je važno, dolazi trenutak da se to pokaže kroz odluke, odnose, posao, ljubav, kreativnost i način na koji se predstavljamo svijetu.

Lav je fiksni vatreni znak. Njegova vatra nije brza iskra koja odmah nestaje. To je stabilan plamen. Zbog toga Jupiter u Lavu podržava one poteze koji imaju osobni pečat, ali i kontinuitet. Ovo je odličan tranzit za razvoj autorskog rada, jačanje osobnog brenda, pokretanje kreativnih projekata, ulazak u vidljivije profesionalne uloge, rad s publikom, javni nastup, edukaciju, umjetnost, ljubav, rad s djecom i sve situacije u kojima osoba mora stati iza sebe bez ispričavanja zbog vlastite snage.

Veliki rast dolazi kroz autentičnost

Jupiter uvijek širi ono što dotakne. U Lavu širi potrebu da se živi iz srca, ali i potrebu da se bude prepoznat. Tu leži velika prilika i velika lekcija ovog tranzita. Vidljivost sama po sebi neće biti dovoljna. Ona mora imati sadržaj.

Lav u nižoj vibraciji traži aplauz. Lav u zrelijoj vibraciji stvara iz unutarnje punine. Jupiter će pojačati obje strane. Zato se tijekom ovog razdoblja lakše prepoznaje razlika između osobe koja želi pažnju i osobe koja ima što dati. Oni koji pokušavaju graditi sliku bez istinske podloge brzo će osjetiti pritisak.

Oni koji su godinama ulagali u znanje, talent, vještinu, duhovnu snagu, emocionalnu zrelost ili kreativni rad sada dobivaju priliku za veći doseg.

Ovo je tranzit koji podsjeća da autentičnost ima magnetizam. Kada osoba prestane umanjivati ono što jest, njezin život počinje privlačiti drukčije okolnosti. Jupiter u Lavu podržava hrabre odluke, ali hrabrost ovdje ne znači impulzivno bacanje u svaku priliku. Prava hrabrost bit će u tome da se izabere ono što je u skladu s vlastitim srcem, čak i kada takav izbor traži veću odgovornost.

Srpanj/jul 2026. donosi snažan astrološki vrhunac

Prvi tjedni Jupiterova boravka u Lavu posebno su važni jer se odmah aktivira niz velikih aspekata. Već 20.7.2026. Jupiter u Lavu pravi trigon s retrogradnim Neptunom u Ovnu. Istoga dana ulazi i u opoziciju s retrogradnim Plutonom u Vodenjaku. Dan poslije, 21.7.2026., Jupiter pravi sekstil s Uranom u Blizancima. To su aspekti koji ovom tranzitu daju puno širu dimenziju od obične priče o samopouzdanju.

Trigon Jupitera i Neptuna otvara snažnu vizionarsku energiju. Vatra Lava i Ovna tada spaja inspiraciju, vjeru, ideal, kreativni zanos i potrebu da se život doživi kao nešto veće od rutine. Ovo je aspekt koji daje pojačanu intuiciju, umjetnički impuls, duhovni entuzijazam i osjećaj da se unutarnja slika budućnosti napokon može pretočiti u djelo. Ljudi tada lakše osjećaju što ih zove. Granica između želje i vizije postaje tanja. Ono što je ranije djelovalo daleko počinje dobivati emocionalnu uvjerljivost.Duhovni vodiči

No istoga dana Jupiter stoji nasuprot Plutonu u Vodenjaku. Ovdje se javlja drukčiji ton. Pluton u Vodenjaku donosi duboke promjene u kolektivnim strukturama, tehnologiji, grupama, mrežama, ideologijama i načinu na koji društvo raspoređuje moć. Jupiter u Lavu stavlja naglasak na osobnost, srce, kreativni autoritet i pojedinca koji želi zasjati.

Opozicija između ta dva planeta otvara napetost između osobnog sjaja i kolektivne sile. Pitanje postaje vrlo konkretno: gdje završava zdravo samopouzdanje, a gdje počinje potreba za kontrolom? Tko ima moć? Tko dobiva pozornicu? Tko se boji tuđe vidljivosti?

Zato srpanj/jul 2026. neće biti blag u površnom smislu. Donosi snažan naboj, ambiciju, velike želje, političke i društvene tenzije, ali i mogućnost duboke osobne transformacije. Jupiter i Pluton zajedno pojačavaju glad za uspjehom, utjecajem i promjenom. U zdravom obliku, taj aspekt daje snagu za veliki iskorak. U nezrelom obliku, donosi dramu ega, borbu za dominaciju i napuhane odluke.

Jupiter i Uran: Iznenadna vrata za nove ideje

Nakon intenzivne opozicije s Plutonom, 21.7.2026. Jupiter pravi sekstil s Uranom u Blizancima. Taj aspekt donosi svježinu, pokret, mentalnu brzinu i iznenadne prilike. Uran u Blizancima već sam po sebi govori o promjenama u komunikaciji, obrazovanju, medijima, prometu, tehnologiji, društvenim mrežama i načinu na koji razmjenjujemo informacije. Kada se poveže s Jupiterom u Lavu, dobivamo aspekt ideja koje žele publiku.

Ovo je odlična energija za nove formate, digitalne projekte, neočekivane suradnje, kreativno poduzetništvo, javni govor, pisanje, učenje, nastupe, edukacije, inovativne kampanje i hrabrije načine predstavljanja. Mnogi će upravo tada dobiti iznenadan poticaj, poziv, uvid ili mogućnost da naprave korak koji se dugo činio preriskantnim.

Jupiter u sekstilu s Uranom ne djeluje teško. On otvara vrata kroz brzinu, inteligenciju i spremnost da se prihvati drukčije rješenje. Ljudi koji se drže starih obrazaca samo zato što su poznati mogli bi osjetiti nemir. Oni koji su spremni učiti, mijenjati pristup i izaći iz predvidljive forme imat će puno više prostora.

Konjunkcija Sunca i Jupitera u Lavu: Zlatna točka ljeta

Dana 29.7.2026. Sunce i Jupiter susreću se u Lavu. Ova konjunkcija, poznata i kao Jupiter cazimi, jedan je od najsnažnijih trenutaka cijelog tranzita. Sunce vlada Lavom, a Jupiter u njegovu znaku dobiva dodatnu jasnoću, toplinu i simboličku snagu. To je dan koji naglašava vjeru u život, velikodušnost, stvaralaštvo, ljubav i potrebu da se vlastita budućnost zamisli bez sitnih, skučenih okvira.

U praksi, ovo je dobar trenutak za odluke koje traže samopouzdanje. Planovi vezani uz kreativni rad, javni nastup, ljubav, djecu, edukaciju, scenu, promociju, vodstvo ili osobni razvoj tada dobivaju jaču simboličku potporu. Dobro je zapisati namjeru, definirati cilj, pokrenuti razgovor, prijaviti projekt, predstaviti ideju ili napraviti potez koji jasno pokazuje u kojem smjeru želimo rasti.

Ipak, Lav traži srce. Prazna ambicija ovdje brzo gubi snagu. Ono što se pokreće iz iskrene radosti, velikodušnosti, ljubavi i stvarne unutarnje potrebe ima daleko bolju osnovu.

Pomrčina u Lavu pojačava cijelu priču

Sredinom 8. mjeseca, točnije 12.8.2026., događa se pomrčina Sunca u Lavu. Budući da su se Mjesečevi čvorovi krajem 7. mjeseca premjestili na os Lav–Vodenjak, ova pomrčina dodatno naglašava istu os koju već aktiviraju Jupiter i Pluton: osobni izraz nasuprot kolektivnim očekivanjima, srce nasuprot grupnom pritisku, kreativni identitet nasuprot društvenoj ulozi.

Pomrčine često donose ubrzanja, završetke, početke i situacije koje pokazuju gdje smo prerasli staru verziju sebe. U Lavu, takav trenutak otvara pitanja ponosa, ljubavi, stvaranja, samopoštovanja i unutarnjeg autoriteta.

Neki odnosi prema publici, djeci, partnerima, poslu ili vlastitom talentu tada ulaze u novu fazu. Ono što je dugo tražilo pažnju izlazi na površinu.

Jupiter trigon Saturn: Velika vizija dobiva kostur

Na prijelazu iz 31.8. na 1.9.2026. Jupiter u Lavu pravi trigon sa Saturnom u Ovnu. Ovo je iznimno važan aspekt jer spaja rast i strukturu. Jupiter želi širiti. Saturn želi oblikovati. Lav želi stvarati. Ovan želi započeti. Kada se ta kombinacija postavi u skladan vatreni trigon, dobivamo energiju hrabre inicijative koja ima ozbiljnost, disciplinu i izdržljivost.

Ovaj aspekt posebno je važan za sve koji žele pokrenuti projekt, preuzeti vodstvo, izgraditi posao, učvrstiti autoritet ili pretvoriti kreativni impuls u nešto dugoročno. Jupiter u Lavu daje viziju i samopouzdanje. Saturn u Ovnu traži osobnu odgovornost, zrelost i spremnost da se odluke nose do kraja.

Tu se vidi zreliji dio cijelog tranzita. Velike želje traže jasnu formu. Talent traži praksu. Vidljivost traži odgovornost. Ljubav traži hrabrost, ali i karakter. Jupiter u Lavu otvara vrata, Saturn u Ovnu pita jesmo li spremni hodati kroz njih kao odrasli ljudi.

Retrogradni Jupiter u Lavu: Povratak unutarnjem izvoru sjaja

Jupiter 13.12.2026. kreće retrogradno u Lavu i ostaje u toj fazi do 13.4.2027. Retrogradni hod uvijek mijenja smjer pažnje. Ono što se ranije širilo prema van sada traži unutarnju provjeru.

Ovo razdoblje donosi važna pitanja. Je li želja za vidljivošću došla iz srca ili iz potrebe za potvrdom? Je li kreativni put u skladu s istinskim identitetom? Gdje je osoba preuzela ulogu koja joj više ne odgovara? Gdje glumi sigurnost, a zapravo čeka tuđe odobrenje? Gdje je talent ostao zarobljen u strahu od kritike?

Retrogradni Jupiter u Lavu vraća nas vlastitoj motivaciji. On čisti pozornicu od svega što je preglasno, a prazno. Tada se lakše vidi što ima stvarnu vrijednost. Neki će preispitati javni imidž, ljubavni odnos, kreativni projekt, odnos prema djeci, ambiciju ili način na koji traže pažnju. Ovo nije zaustavljanje razvoja. Ovo je faza u kojoj se rast vraća unutra kako bi poslije imao čišći smjer.

Na koga Jupiter u Lavu najjače djeluje?

Najviše će ga osjetiti Lavovi, osobito oni koji imaju Sunce, Mjesec, podznak ili važne osobne planete u Lavu. Za njih ovo može biti jedno od najvažnijih razdoblja osobnog rasta u dvanaestogodišnjem ciklusu. Jupiter donosi širenje identiteta, jaču prisutnost, veće samopouzdanje i mogućnost da se život usmjeri prema onome što više odgovara istinskoj prirodi.

Ovan i Strijelac dobivaju snažnu vatrenu podršku. Za njih Jupiter u Lavu pokreće inspiraciju, ljubav, kreativnost, putovanja, učenje, duhovni rast i veću spremnost na akciju. Blizanci i Vaga imaju podršku kroz društvene kontakte, komunikaciju, suradnje i ideje koje se lakše šire.Duhovni vodiči

Bik, Škorpion i Vodenjak osjećaju ovaj tranzit izazovnije jer Jupiter aktivira fiksni križ. Kod njih se rast često događa kroz pritisak, promjenu položaja, veće odluke i susret s onim što traži prilagodbu. To ne mora biti loše. Fiksni znakovi često trebaju snažan poticaj da bi promijenili ono što je odavno postalo preusko. Jupiter u Lavu tu donosi upravo takav poticaj.

Rak će nakon Jupiterova izlaska iz vlastitog znaka početi jasnije materijalizirati ono što je emocionalno sazrijevalo tijekom prethodne godine. Djevica i Jarac ovaj tranzit mogu doživjeti kroz unutarnji rad, financijske odluke, psihološku zrelost i potrebu da se određene stvari postave zdravije.

Ribe dobivaju naglasak na svakodnevicu, radne navike, zdravlje i korisne rutine koje podržavaju širi životni smisao.

Vrijeme kada srce mora postati vidljivo

Jupiter u Lavu od 30.6.2026. do 26.7.2027. donosi snažan poziv na hrabriji, vidljiviji i autentičniji život. Ovo razdoblje naglašava kreativnost, ljubav, osobni autoritet, radost, djecu, javni nastup, scenu, vodstvo i sve oblike izražavanja koji dolaze iz srca.

Njegova poruka nije površna. Ona ne govori da svatko mora biti glasan, dramatičan ili stalno izložen pogledima. Govori da svatko mora pronaći mjesto na kojem prestaje umanjivati vlastitu životnu snagu. Za nekoga će to biti javni projekt. Za nekoga ljubav. Za nekoga umjetnost, obitelj, dijete, posao, nastup, knjiga, odlazak, povratak sebi ili odluka da više ne pristaje na ulogu koja mu je postala pretijesna.

Jupiter u Lavu podsjeća da srce zna kada smo premali za vlastiti život. U 2026. i 2027. taj osjećaj postaje sve jasniji. Tko ga posluša, ulazi u razdoblje velikog rasta. Tko ga ignorira, sve teže će podnositi vlastito odgađanje.

Ovo razdoblje treba dočekati ozbiljno, ali otvorena srca. Ono što je istinito u Vama sada traži više prostora.

Suzana Dulčić/ATMA

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