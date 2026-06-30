BiH

Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio područje kod Zenice, osjetio se i u Sarajevu

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Objavljeno prije 20 minuta

Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema dostupnim informacijama, potres je registrovan u 6:18 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio 11 kilometara istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 kilometra sjeverozapadno od Sarajeva, na dubini od 10 kilometara.

Podrhtavanje tla osjetili su građani Zenice, Sarajeva, ali i okolnih mjesta. Brojni korisnici na stranici EMSC-a naveli su da je potres kratko trajao, ali da se osjetio prilično snažno, posebno u višim spratovima stambenih objekata.

“Jako podrhtavanje na petom spratu u Zenici”, jedan je od komentara građana.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

(24sata.info)


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